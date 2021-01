Dua Lipa a nié être enceinte après avoir spéculé sur un « message cryptique » dans son utilisation d’emoji sur les réseaux sociaux.

La chanteuse en tête des charts a déclaré qu’elle voulait dissiper toute confusion lors d’une apparition à la télévision, affirmant que son utilisation d’icônes numériques « aléatoires » était « venue me mordre le cul ».

Les rumeurs ont commencé quand Lipa, 25 ans, a partagé une photo d’elle-même portant une robe tartan verte sur Instagram plus tôt en janvier.

Image:

La pop star est en couple avec le mannequin Anwar Hadid. Pic: Hubert Boesl / photo-alliance / dpa / AP Images



Dans sa légende, la star britannique, qui est en couple avec le mannequin Anwar Hadid, a inclus un emoji de biberon aux côtés d’étincelles et d’un ange, ce qui laisse supposer qu’elle était enceinte.

Mais lors d’une apparition sur Jimmy Kimmel Live !, elle a rejeté les rumeurs.

«J’aime trouver de petits émojis aléatoires, comme un petit biberon ou des anges et des étincelles», dit-elle. « Aléatoire. Je n’y ai vraiment pas réfléchi et je l’ai posté, puis je regarde les commentaires et quelqu’un dit, ‘est-elle enceinte?’

«Et je regarde la photo, je regarde le commentaire, je regarde la photo, je regarde le commentaire, et je me dis: ‘Je n’ai sûrement pas l’air enceinte?’

«Et puis je vois que les gens ont écrit des histoires disant que j’avais posté un message cryptique que j’annonçais peut-être ma grossesse. Et je suis juste comme, ‘oh mon Dieu, ces emojis sont venus me mordre dans le cul’. «

Lipa, qui est apparu virtuellement dans l’émission, a ajouté: « Je ne suis pas enceinte, juste pour clarifier les choses. »

Interrogée par Kimmel si elle annoncerait une future grossesse par le biais d’émojis, elle a répondu: « Non, parce que maintenant je serais le garçon qui criait au loup. »

Lipa, qui est nominée pour six Grammys cette année, a déclaré qu’elle lisait « occasionnellement » les commentaires sur les réseaux sociaux, en disant que « parfois c’est sympa, parfois ce n’est pas si beau ».

«Cela ne me dérange pas trop», a-t-elle ajouté.