Dua Lipa étourdit en haut dos nu et prend une pizza à New York

Dua Lipa est sortie du four… l’air brûlante alors qu’elle prenait une pizza à New York – saluant les spectateurs déconcertés et partageant avec certains de ses compatriotes sur le trottoir.

L’auteur-compositeur-interprète s’est rendu dans la Big Apple mardi après-midi, marchant et discutant avec une équipe de tournage lors d’une interview… et s’est dirigé directement vers Joe’s Pizza pour prendre quelques tranches.

DL – vêtue d’un haut métallisé dos nu et d’un jean taille basse – salue nerveusement les autres clients de la pizzeria… avant de prendre ses tranches sur le comptoir et de les distribuer à plusieurs personnes à l’extérieur.

Elle et son équipe partagent les friandises sur le trottoir… avec Dua Lipa arrachant un pepperoni et le mettant dans sa bouche – avant de leur recommander de retourner dans la rue, loin de la pizzeria à cause de toute l’agitation qu’elle provoqué.