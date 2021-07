Dua Lipa est poursuivie pour avoir publié une photo de paparazzi d’elle-même sur Instagram

Les paparazzi sont toujours sur leurs gardes lorsqu’il s’agit de repérer des célébrités et de capturer leur apparence. Les looks d’aéroport sont l’un des nombreux favoris des photographes, avec «Airport Fashion» de plus en plus populaire. Au cours des dernières années, plusieurs sociétés de paparazzi ont poursuivi des célébrités pour avoir partagé des photos les mettant en scène sur leur fil Instagram. Gigi Hadid, Liam Hemsworth, Khloe Kardashian, Ariana Grande et Justin Bieber sont quelques-uns des grands noms qui ont fait l’objet de poursuites judiciaires par des sociétés de paparazzi. Maintenant, la récente célébrité à rejoindre la liste est la chanteuse et compositrice anglaise Dua Lipa. Elle avait partagé l’image sur son compte Instagram le 7 février 2019. Dans le message maintenant supprimé, la star a été vue faisant la queue, tenant son billet d’avion et son passeport, et elle portait un chapeau surdimensionné. En publiant la photo qu’elle avait écrite en légende, « Je vivrai sous de grands chapeaux moelleux jusqu’à nouvel ordre. »

Integral Images a affirmé que Lipa avait profité de la photo car elle l’avait partagée sur son flux Instagram, qui agit comme un outil de marketing pour ses albums de musique. Selon des documents judiciaires américains, la chanteuse a été cliquée en file d’attente dans un aéroport en février 2019. Elle a ensuite partagé le cliché avec ses fans via son compte Instagram « sans autorisation ni autorisation ».

BBC News a rapporté que la société réclamait des dommages de 150 000 $, soit Rs. 11 173 595,36 et a demandé un procès devant jury. Integral Images a également demandé une ordonnance qui empêchera Lipa de commettre d’autres actes de contrefaçon, ainsi que les frais de justice.

Les archives du US Copyright Office indiquaient qu’Integral Images avait demandé l’enregistrement d’un droit d’auteur pour les images et que la demande avait été accordée le 20 février 2021. C’est après que Lipa ait partagé la photo sur son compte Instagram. Cependant, la firme de paparazzi affirme que Lipa a « sciemment » partagé la photo sur les réseaux sociaux sans autorisation.

Des documents judiciaires ont en outre affirmé que son compte Instagram était «monétisé» et avait un contenu conçu pour augmenter le nombre de ses abonnés. Le document indique que ces abonnés sont invités à « consommer et acheter son contenu ».

