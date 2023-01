Dua Lipa en haut court et leggings pour le yoga : regardez – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Christopher Peterson / SplashNews.com

Doua Lipa a commencé 2023 en montrant à ses fans tout le chemin parcouru dans ses exercices de yoga. La chanteuse “Levitiating” semblait être en lévitation alors qu’elle exécutait un poirier impressionnant lors d’un clip qu’elle a posté sur son Instagram le jeudi 5 janvier. Basculant un haut court noir élégant et des leggings assortis, Dua a commencé à donner vie à ses jambes en l’air alors qu’elle équilibrait son corps sur sa tête et ses avant-bras. Regardez l’incroyable exploit ci-dessous!

Alors qu’elle se concentrait sur sa forme physique, Dua aurait connu un nouveau développement dans sa vie amoureuse. Selon une source de Page 6Dua et rappeur Jack Harlow sont en «communication constante» depuis leur rencontre au Variety Hitmakers Brunch à Los Angeles le mois dernier. L’initié a ajouté que Jack “était très intéressé par elle et allait poursuivre fortement [the romance].” Comme les fans le savent, cela n’est pas une surprise, Jack ayant déjà enregistré une chanson intitulée “Dua Lipa” sur son dernier album. Rentre à la maison, tu manques aux enfants.

Le match d’amour possible survient après que Dua a sonné l’alarme avec ses fans lorsqu’elle a été aperçue passionnément en train de s’embrasser Trevor Noél’ancien Spectacle quotidien hôte, fin septembre à New York. “Les choses sont très nouvelles pour Dua et Trevor mais elle aime passer du temps avec lui”, a déclaré un initié HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT en octobre.

“Dua a dit à des amis qu’elle avait passé un moment incroyable avec lui et elle pense que Trevor est très gentil”, a poursuivi l’initié. Cependant, il est apparu qu’ils étaient juste amicaux à ce moment-là. “Ils ne sont pas dans une relation engagée et les choses ne sont pas sérieuses entre eux à ce stade”, a noté notre source. “Elle apprécie à quel point il a été ouvert et honnête avec elle à propos des choses qui se passent dans sa vie et de ce qu’il recherche dans une relation.”

Dua a déjà été lié à Anouar Hadidtandis que Trevor avait une romance avec l’actrice Minka Kelly pendant quelques années qui se sont terminées en 2021. Jack, quant à lui, a déjà été lié à Addison Rae.

