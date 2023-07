Dua Lipa en bikini noir sur paddleboard : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Doua Lipa a ramené «l’été chaud des filles» en une seconde chaude lorsqu’elle a partagé des photos amusantes de ses vacances en bikini en Grèce. Le hitmaker « Dance the Night » a publié les clichés grésillants sur son Instagram le vendredi 7 juillet et les a sous-titrés « sifnosssss » en l’honneur de la ville idyllique de Sifnos. Berçant un bikini noir, Dua avait l’air de profiter de l’escapade, alors qu’elle naviguait sur un paddleboard à travers les eaux cristallines.

Sur une autre photo, Dua posait comme un mannequin sur le pont d’un bateau tout en tuant dans le même maillot de bain. Sur une autre photo, la gagnante d’un Grammy de 27 ans était tout sourire alors qu’elle marchait main dans la main avec son petit ami Romain Gavrasavec qui elle est liée depuis des mois.

Après des rumeurs selon lesquelles le chanteur de « Levitating » aurait déclenché une romance avec Jack Harlowet un bref passage de baisers Trevor NoéDua a commencé à sortir avec le cinéaste et est inséparable depuis.

Le beau monsieur n’est clairement pas étranger au monde du divertissement. Romain a réalisé des clips pour Kanye West et MIA, qui lui ont valu des nominations aux Grammy Awards. Il s’est également essayé au cinéma, travaillant sur des films comme Athéna (2022) et Le monde vous appartient (2018). Dans sa vie amoureuse, Romain était auparavant lié à Rita Ora avant de se réunir avec Dua.

La dernière relation sérieuse de Dua était avec Anouar Hadidle petit frère de Bella et Gigi Hadid. Ils ont commencé à se fréquenter en 2019 mais l’ont appelé en 2021. À l’époque, un initié a déclaré EXCLUSIVEMENT que Gigi et Bella espéraient continuer à être proches de Dua, malgré la scission. « Bella et Gigi étaient de bons amis avec Dua avant qu’elle et Anwar ne commencent à sortir ensemble. C’est en fait comme ça qu’ils ont commencé à se voir en premier lieu. Ils prévoient donc absolument de maintenir leur amitié avec elle. Cependant, le fait demeure qu’ils étaient toujours contrariés de voir la paire se séparer. « Ils sont vraiment tristes de toute la situation parce qu’ils considèrent Dua comme une sœur », a ajouté l’initié.

