Dua Lipa a embrassé ses cheveux bruns au revoir!

La chanteuse de « Fever » a fait tourner les têtes vendredi soir lorsqu’elle a fait ses débuts à un relooking à couper le souffle sur les réseaux sociaux. Mieux connue pour sa couleur de cheveux brun foncé, la lauréate d’un Grammy a décidé de changer les choses en 2021 en révélant une blonde dramatique.

Alors que la caméléon de beauté de 25 ans a déjà secoué des serrures plus légères, c’est la première fois qu’elle opte pour quelque chose d’un peu plus profond. Sa nouvelle couleur de cheveux ressemble à un mélange entre une blonde dorée et une blonde châtaigne.

En plus de teindre ses cheveux, Dua lui est également revenue autre racines: Elle a ramené son célèbre bob! C’est vrai, le Nostalgie du futur La chanteuse est non seulement devenue blonde, mais elle a coupé ses longues mèches et a même eu une frange émoussée.

« nouvelle année même moi soz [aka sorry], « Dua a sous-titré son Twitter et Instagram Publier, à côté d’une série d’images de son nouveau ‘do.