Dua Lipa emballe son PDA avec l’acteur Callum Turner

Dua Lipa et Callum Turner n’ont pas eu peur de montrer leur PDA lors d’une récente soirée en amoureux à Los Angeles. Le duo a été aperçu en train de dîner ensemble mardi soir et partageant des baisers en quittant le restaurant.

Sur une photo prise lors de la sortie au Sushi Park à West Hollywood, en Californie, le chanteur de “Houdini”, âgé de 28 ans, semble tout sourire alors que l’homme de 33 ans Les garçons dans le bateau L’acteur l’enveloppe dans ses bras et lui fait un bisou sur la joue. Lipa lui rend la pareille en touchant sa joue avec sa main.

Le couple a également été aperçu en train de serrer doucement ses lèvres alors qu’ils s’embrassaient.

“Ils ont regardé la lune”, a déclaré un témoin oculaire à ET. “C’était comme s’ils étaient collés ensemble. Il avait l’air séduit et elle était juste super, super heureuse. Ils forment un couple vraiment mignon.”

Roger / FOND

L’observation est survenue quelques heures après celle de Lipa. Pierre roulante histoire de couverture abandonnée, dans laquelle elle évoque une rupture récente. La chanteuse était liée à le cinéaste Romain Gavras l’année dernière. Avant cette relation, Lipa fendue depuis Anwar Hadid fin 2021.

Pour sa part, Turner est déjà sorti avec La Couronne l’actrice Vanessa Kirby.

“Quand vous ressentez ce genre de sentiment, vous vous sentez vraiment adulte parce que vous vous dites : ‘Oh, whoa. Je suis un être humain tellement évolué que je peux voir mon ex avancer et me sentir bien à ce sujet'”, a-t-elle déclaré. dit à propos d’une de ses nouvelles chansons. “Je pense que j’ai eu des ruptures dans ma vie où j’avais l’impression que le seul type de rupture qu’on pouvait avoir, c’était quand les choses se terminaient vraiment mal. Les choses qui se terminaient bien étaient une chose tellement nouvelle… ça m’a beaucoup appris. “.

Elle a également parlé de sa relation avec les médias et ses fans.

“J’aime simplement vivre ma vie, faire mes photos, écrire des chansons et plonger”, a-t-elle avoué. “Je ne suis pas intéressé à essayer de susciter la controverse ou à faire quelque chose pour susciter une réaction.”

Elle a ajouté : “Je pense que je suis britannique… Je ne pense pas que je sois ici pour me vider les tripes dans un talk-show parce que ça va être bon pour un cycle d’information ou pour attirer l’attention… Autant que les gens Je pense qu’ils connaissent les gens qu’ils soutiennent, mais en fait, je ne pense pas qu’ils sachent quoi que ce soit à leur sujet.”

Taylor Hill/FilmMagic

Pendant le weekend, Lipa s’est ouverte à ET sur ce qu’elle nous réserve avec la sortie de son prochain album.

“Houdini est certainement une introduction dansante et texturée à l’album”, a-t-elle déclaré lors des Critics Choice Awards. “Je pense que nous avons beaucoup de choses amusantes à venir, je suis très excité.”

En plus de ses efforts musicaux, Lipa a fait des vagues dans l’industrie du divertissement. Ayant écrit de la musique pour Barbie et même en faisant une apparition en tant que sirène dans le film, elle devrait également apparaître dans le prochain film. Argyledont la sortie est prévue le mois prochain.

Lorsqu’on lui a demandé si jouer était sa priorité actuelle, la star a souligné : “La musique est toujours la priorité. Je suis très reconnaissante des expériences que j’ai vécues et de pouvoir travailler avec des réalisateurs et des acteurs incroyables. C’est tout simplement merveilleux, alors je je suis très excité par Argyle, qui sort très bientôt, mais oui, la musique d’abord. La musique est mon bébé.”

Décrivant sa prochaine époque, la chanteuse a déclaré d’un ton espiègle : “Il fait chaud.”

Quant à sa vie actuelle, elle a simplement répondu : « Parfait ».

CONTENU CONNEXE :