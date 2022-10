Dua Lipa clarifie son statut de relation avec Trevor Noah dans un podcast – Hollywood Life

Voir la galerie





Avant de Doua Lipa les fans commencent à trouver des noms de couples mignons pour elle et Trevor Noéelle a clarifié le statut de sa relation dans l’épisode du 7 octobre de son podcast, Dua Lipa : à votre service. L’épisode, qui a été diffusé une semaine après que Dua, 27 ans, et Trevor, 38 ans, ont été photographiés en train de s’embrasser à New York, a vu le chanteur de “New Rules” parler de relations avec Charli XCX – spécifiquement, comment Dua n’est pas dans un. “C’est la première année que je ne suis pas en couple depuis très longtemps”, confirmant essentiellement qu’elle et Trevor ne sont pas exclusifs. “C’était vraiment génial d’être seul et de ne penser qu’à moi et d’être assez égoïste”, a déclaré Dua, vers 12h30.

Dua a déclaré qu’elle n’avait “jamais vraiment eu l’occasion” de se mettre en premier, ce qui a été un changement de rythme pour elle. “Mais quand vous trouvez quelqu’un qui vous adoucit vraiment et vous calme”, ​​a-t-elle déclaré. “Je pense que c’est le truc de Leo, sans en parler à Astro. Cela fait une grande différence.”

Trevor et Dua ont passé une bonne soirée le 28 septembre. Sur des photos obtenues par Courrier quotidienDua et la sortie Spectacle quotidien l’hôte a verrouillé les lèvres sur un trottoir de New York. Les photographes les ont également surpris à l’intérieur d’un restaurant jamaïcain appelé Miss Lilly’s. Les deux se sont habillés discrètement pour la sortie, avec Trevor portant un manteau vert pois et Dua optant pour un jean surdimensionné et une veste noire.

Bien que Dua et Trevor ne sortent pas ensemble pour le moment, cela ne signifie pas qu’une relation est complètement hors de propos. Elle “aime passer du temps avec lui”, a déclaré une source de Lipa HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. Elle a dit à ses amis qu’elle avait passé “un moment incroyable” avec Trevor et qu’elle “voyait définitivement du potentiel” avec lui puisqu’ils “avaient une excellente chimie les uns avec les autres”.

“Ils ne sont pas dans une relation engagée et les choses ne sont pas sérieuses entre eux à ce stade”, a déclaré la source. HollywoodLa Vie. “[Dua] apprécie à quel point il a été ouvert et honnête avec elle à propos des choses qui se passent dans sa vie et de ce qu’il recherche dans une relation.

Le PDA arrive environ dix mois après Dua et Anouar Hadid appelé il quitte après deux ans ensemble. Le couple a rompu en décembre 2021. Trevor a eu une relation amoureuse pour la dernière fois avec Minka Kelly. Le couple s’est séparé en mai 2021 après dix mois de fréquentation. Trevor sort avec désinvolture à New York depuis quelques semaines maintenant », a déclaré une source HollywoodLa Vie à l’époque. “Il a été vague sur la dynamique de la séparation avec Minka, mais il est célibataire.”