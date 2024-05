Dua Lipa appelle à la fin du « génocide israélien » après le massacre des camps de réfugiés

Dua Lipa est poursuivant son plaidoyer en faveur d’un cessez-le-feu à Gaza. Après des dizaines de Palestiniens ont été tués par des frappes aériennes israéliennes sur les camps de déplacés dans le sud de Gaza, Lipa a partagé une publication sur Instagram appelant à la fin du « génocide israélien ».

« Brûler vifs des enfants ne peut jamais être justifié », a déclaré le Optimisme radical le musicien a écrit mardi. « Le monde entier se mobilise pour mettre fin au génocide israélien. S’il vous plaît, montrez votre solidarité avec Gaza.

Dans son message, Lipa a utilisé les hashtags #AllEyesOnRafah et #Artists4Ceasefire, le premier hashtag faisant référence à un Discours de février par Rick Peeperkorn, le représentant de l’Organisation mondiale de la santé pour le bureau de Cisjordanie et de Gaza, après qu’Israël a ordonné un plan d’évacuation de la ville dans le cadre de son attaque contre la région.

Depuis l’attaque de Hama le 7 octobre, plus de 34 500 Palestiniens ont été tués lors du siège brutal imposé par Israël dans la bande de Gaza. Des millions de Palestiniens ont été déplacés vers Rafah, ce qu’Israël a présenté comme zone de sécurité pour les civils fuyant les bombardements dans le nord. Parallèlement à la menace persistante qui conditions de famine pourrait s’étendre à Rafah, la zone fait désormais l’objet de bombardements alors qu’Israël continue de intensifier son assaut sur le sud de Gaza. Le gouvernement israélien a qualifié le massacre de personnes déplacées de ce week-end un « accident tragique » – une excuse qui tient peu compte tenu de la fréquence à laquelle des civils sont tués et blessés.

Lipa a été un fervent partisan de la fin de l’attaque israélienne contre le peuple palestinien. Elle a fait la couverture de Pierre roulante en février et a expliqué comment son identité de Kosovare avait influencé son plaidoyer en faveur du peuple palestinien.

« Mon existence est plutôt politique, le fait que j’ai vécu à Londres parce que mes parents sont partis de la guerre », a déclaré le chanteur. Pierre roulante. «Je compatis avec les gens qui doivent quitter leur domicile. D’après mon expérience au Kosovo et ma compréhension des effets de la guerre, personne ne veut vraiment quitter son pays. Ils le font pour se protéger, pour sauver leur famille, pour prendre soin des gens qui les entourent, ce genre de choses, pour une vie meilleure. Donc je m’en sens proche.

« Mes sentiments sur les personnes déplacées [are] C’est très réel et brut, et c’est un sujet difficile à aborder car il divise tellement », a-t-elle ajouté.

Dans l’interview, Lipa a également déclaré qu’elle se sentait « tellement mal pour chaque vie israélienne perdue » lors de l’attaque du 7 octobre qui a tué 1 400 personnes. Peu de temps après les représailles d’Israël contre la Palestine, elle a signé une lettre adressée au président Joe Biden – aux côtés de nombreuses personnalités du collectif #Artists4Ceasefire – appelant à la désescalade et au cessez-le-feu à Gaza.

« Pour le moment, ce que nous devons examiner, c’est combien de vies ont été perdues à Gaza, combien de civils innocents et combien de vies viennent d’être perdues », a déclaré Lipa. Pierre roulante. « Il n’y a tout simplement pas assez de dirigeants mondiaux qui prennent position et s’expriment sur la crise humanitaire qui se produit, sur le cessez-le-feu humanitaire qui doit avoir lieu. »

Le plaidoyer de Lipa en faveur du peuple palestinien remonte à plusieurs années. En 2021, Le New York Times a publié une publicité d’une page entière du rabbin Shmuley Boteach et du World Values ​​Network accusant Lipa et d’autres célébrités d’antisémitisme pour leur soutien à la libération palestinienne. Elle a dit Pierre roulante elle se sentait « mise en danger » avec la publicité.

« J’ai été placé dans un endroit où mes valeurs fondamentales ont été complètement renversées, et cela m’a vraiment fait mal parce que j’ai l’impression que lorsque je veux parler de quelque chose, j’espère que les gens le verront tel qu’il est et qu’il y a quelque chose. aucune intention malveillante », a-t-elle déclaré.

Vendredi, la Cour internationale de Justice, qui examine actuellement les allégations de génocide contre le gouvernement israélien, a ordonné à Israël de arrêter son assaut sur Rafah.