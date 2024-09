Dua Lipa annonce une tournée en 2025

Dua Lipa prend Optimisme radical sur la route. Sa tournée débutera à Singapour, en novembre, et se poursuivra jusqu’en décembre. Après une pause, Lipa reprendra ses activités en Australie, en mars 2025. Elle jouera ensuite en Europe en mai et juin, puis en Amérique du Nord en septembre et octobre. Voir les dates de la tournée de Lipa ci-dessous.

Plus tôt cette année, Lipa a été la tête d’affiche de Glastonbury et de plusieurs autres festivals européens, dont Mad Cool et NOS Alive. Avant le début de sa tournée, Lipa jouera un concert spécial au festival de Londres Royal Albert Hall le jeudi 17 octobre.

Dua Lipa : tournée d’optimisme radical

Dua Lipa :

Mardi 5 novembre – Singapour – Singapore Indoor Stadium

Mercredi 6 novembre – Singapour – Singapore Indoor Stadium

Samedi 9 novembre – Jakarta, Indonésie – Indonesia Arena

Mercredi 13 novembre – Manille, Philippines – Philippine Arena

Sam 16 novembre – Tokyo, Japon – Saitama Super Arena

Dimanche 17 novembre – Tokyo, Japon – Saitama Super Arena

Mercredi 20 novembre – Taipei, Taiwan – Stade de baseball de Taoyuan

Samedi 23 novembre – Kuala Lumpur, Malaisie – Axiata Arena

Dimanche 24 novembre – Kuala Lumpur, Malaisie – Axiata Arena

Mercredi 27 novembre – Bangkok, Thaïlande – Impact Arena

Mercredi 4 décembre – Séoul, Corée du Sud – Gocheok Sky Dome

Jeudi 5 décembre – Séoul, Corée du Sud – Gocheok Sky Dome

Jeudi 20 mars – Melbourne, Australie – Rod Laver Arena

Mercredi 26 mars – Sydney, Australie – Qudos Bank Arena

Mercredi 2 avril – Auckland, Nouvelle-Zélande – Spark Arena

Dimanche 11 mai – Madrid, Espagne – WiZink Center

Lundi 12 mai – Madrid, Espagne – Centre WiZink

Jeu. 15 mai – Lyon, France – LDLC Arena

Vendredi 16 mai – Lyon, France – LDLC Arena

Lundi 19 mai – Hambourg, Allemagne – Barclays Arena

Mardi 20 mai – Hambourg, Allemagne – Barclays Arena

Vendredi 23 mai – Paris, France – La Défense Arena

Mardi 27 mai – Prague, République tchèque – O2 Arena

Mercredi 28 mai – Prague, République tchèque – O2 Arena

Samedi 31 mai – Munich, Allemagne – Olympiahalle

Dimanche 1er juin – Munich, Allemagne – Olympiahalle

Mar 3 juin – Amsterdam, Pays-Bas – Ziggo Dome

Mercredi 4 juin – Amsterdam, Pays-Bas – Ziggo Dome

Sam 7 juin – Milan, Italie – Hippodrome San Siro (Ippodromo SNAI)

Mercredi 11 juin – Anvers, Belgique – Sportpaleis

Vendredi 13 juin – Anvers, Belgique – Sportpaleis

Ven 20 juin – Londres, Royaume-Uni – Stade de Wembley

Sam 21 juin – Londres, Royaume-Uni – Stade de Wembley

Mardi 24 juin – Liverpool, Royaume-Uni – Anfield Stadium

Ven 27 juin – Dublin, Irlande – Aviva Stadium

Lundi 1er septembre – Toronto (Ontario) – Scotiabank Arena

Mardi 2 septembre – Toronto (Ontario) – Scotiabank Arena

Vendredi 5 septembre – Chicago, IL – United Center

Samedi 6 septembre – Chicago, IL – United Center

Mardi 9 septembre – Boston, MA – TD Garden

Mercredi 10 septembre – Boston, MA – TD Garden

Sam 13 sept – Atlanta, GA – State Farm Arena

Dimanche 14 septembre – Atlanta, Géorgie – State Farm Arena

Mercredi 17 septembre – New York, NY – Madison Square Garden

Jeudi 18 septembre – New York, NY – Madison Square Garden

Vendredi 26 septembre – Miami, FL – Kaseya Center

Samedi 27 septembre – Miami, FL – Kaseya Center

Mardi 30 septembre – Dallas, TX – American Airlines Center

Mercredi 1er octobre – Dallas, TX – American Airlines Center

Sam 4 oct – Los Angeles, CA – Forum Kia

Dimanche 5 octobre – Los Angeles, Californie – Forum Kia

Sam 11 oct – San Francisco, CA – Chase Center

Dimanche 12 octobre – San Francisco, Californie – Chase Center

Mercredi 15 octobre – Seattle, Washington – Climate Pledge Arena

Jeudi 16 octobre – Seattle, Washington – Climate Pledge Arena