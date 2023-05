Du vol de pancartes aux trucs collants, les Yankees travaillent les angles contre les Blue Jays

Les Yankees de New York ont ​​remporté les deux matchs jusqu’à présent dans leur série controversée sur la route à Toronto, bien que le lanceur partant Domingo German ait peut-être donné aux Blue Jays au moins une certaine justification que les visiteurs jouent en dehors des lignes.

Juste une nuit après que le regard en coin d’Aaron Judge ait été entendu dans le monde du baseball, le partant des Yankees, German, a été expulsé du match de mardi soir au Rogers Center alors que les arbitres vérifiaient ses mains avant le début du quatrième.

« Dès que j’ai regardé sa main, elle était extrêmement brillante et extrêmement collante », a déclaré le chef d’équipe James Hoye après que les Yankees aient battu Toronto 6-3 mardi soir. « C’est la main la plus collante que j’aie jamais sentie. »

German a nié l’accusation de Hoye, affirmant par l’intermédiaire d’un interprète qu’il ne s’agissait que d’un mélange de sueur et du sac de colophane du monticule.

Les lanceurs ont essayé de prendre l’avantage sur les frappeurs depuis qu’il y a du baseball. À une époque relativement moderne, Don Sutton, Gaylord Perry et Joe Niekro utilisaient de la salive, de la vaseline et des bouts de papier de verre ou d’émeri pour gagner un avantage.

Le frappeur désigné des Yankees de New York, Aaron Judge, célèbre un coup de circuit de deux points mardi soir. C’était un coup de circuit lundi soir, cependant, qui a attiré une attention démesurée. (Chris Young/La Presse Canadienne)

Après des années à fermer les yeux sur les lanceurs améliorant leur adhérence, la Major League Baseball a promis en 2021 commencer à sévircar les aides à la préhension allant d’un mélange collant de colophane et de crème solaire à des concoctions très résistantes conçues pour être utilisées dans les compétitions d’hommes forts devenaient trop lourdes à supporter.

Bien qu’il y ait probablement un débat raisonnable à avoir sur la question de savoir si l’application a été suffisamment vigoureuse – l’allemand a été autorisé à essuyer la colophane de ses mains lors d’un départ le 16 avril contre le Minnesota – il n’est pas le premier à être pris.

Hector Santiago de Seattle et Caleb Smith de l’Arizona ont été suspendus en 2021 après avoir enfreint les règles sur les substances étrangères, et la star des New York Mets Max Scherzer vient de revenir ce mois-ci après une suspension pour une infraction similaire résultant d’un match d’avril.

L’allemand fait probablement face à une suspension de 10 matchs et les Yankees perdraient une place sur la liste pendant cette durée.

Une équipe de télé jouant au détective ?

Sutton a pris ombrage une fois en 1988 après avoir appris qu’une équipe de diffusion des Mets avait ses caméras inhabituellement concentrées sur ses mains entre les lancers.

« Apparemment, les gens ne regardent le match que pour regarder les arbitres arbitrer et jouer à la télévision Colombo« , a déclaré Sutton. » Soit ça, soit ils ont des idiots à l’étage qui dirigent cette équipe de télévision. «

Ce qui nous amène aux jugements des juges, qui ont été alimentés par les diffuseurs Sportsnet Dan Shulman et Buck Martinez, qui ont trouvé le regard extra-long du frappeur droitier à sa droite, avant de briser un coup de circuit, plutôt curieux.

L’entraîneur de troisième but des Yankees de New York, Luis Rojas, réagit alors qu’il s’entretient avec l’arbitre James Hoye lors du match de mardi à Toronto. Les Jays ont pris ombrage de ce qu’ils disent être les tendances errantes des entraîneurs de base des Yankees. (Chris Young/La Presse Canadienne)

Le juge a expliqué qu’il essayait de signaler non verbalement à ses coéquipiers dans l’abri des joueurs de mettre fin à leur gazouillis suite à l’éjection encore fraîche du manager des Yankees Aaron Boone pour s’être disputé des balles et des frappes.

Le manager des Jays, John Schneider, n’a pas semblé accepter l’explication de Judge.

« C’est un frappeur vraiment accompli qui a remporté le titre de MVP l’an dernier. Je sais qu’il ne veut rien dire d’autre que des affaires et qu’il veut gagner. J’ai juste trouvé un peu drôle qu’il s’inquiète pour son abri alors qu’il était dans la boîte des frappeurs », a déclaré Schneider.

Les partisans des Yankees en ligne étaient armés de leurs propres réfutations en colère. Pourquoi le joueur le plus utile de l’année dernière, déjà avec un coup de circuit à son nom lundi soir, tricherait-il ouvertement avec une avance de 6-0, ont-ils demandé.

Le lanceur des Jays Jay Jackson offrait à Judge un régime régulier de curseurs, ont-ils raisonné, rendant le défi du cogneur des Yankees moins comme une finale Péril! question et plus comme un Roue de la Fortune indice avec seulement deux lettres non retournées.

Le vol de pancartes est en quelque sorte légal

Peut-être perdu à la suite de certains incidents récents de tricherie au baseball très médiatisés impliquant la technologie est le fait que ceux qui portent l’uniforme sur le terrain sont autorisés à utiliser leurs ruses afin d’obtenir une perle sur les terrains à venir et les tendances de terrain et de frappe de leurs adversaires.

Pour lutter contre le vol de panneaux, les équipes changent souvent leurs signaux lorsqu’un coureur adverse atteint la deuxième base. Les signes peuvent changer d’un frappeur à l’autre et même d’un lancer à l’autre. Certains disent que le légendaire lance-flammes Randy Johnson tenait son gant légèrement différemment, selon qu’il lançait une balle rapide ou un slider – pas que cela ait aidé la plupart des frappeurs.

« Je suis dans le jeu depuis 40 ans; je le connais depuis 40 ans, en se volant des signes », a déclaré Dave Dombrowski, alors directeur général des Red Sox, en 2017. « Je connais des gens avec qui je parle à celle jouée dans les années 50 qui m’a parlé de vol de pancartes, donc je pense que le vol de pancartes a lieu depuis longtemps. »

Les commentaires de Dombrowski sont intervenus après que les Red Sox ont admis à la ligue qu’ils utilisaient une Apple Watch pour relayer les signaux des receveurs adverses à leurs propres joueurs.

L’utilisation d’ordinateurs, d’appareils photo et d’appareils électroniques n’est pas autorisée.

Les Astros de Houston, le plus tristement célèbre, ont commis un certain nombre d’infractions, qui ont conduit à des licenciements, après la découverte de malversations au cours des saisons 2017 et 2018, qui comprenaient une campagne des World Series.

Une enquête de la MLB a révélé que les Astros utilisaient un flux vidéo d’une caméra placée dans le champ central pour enregistrer les signes du receveur adverse. Les joueurs ont frappé sur une poubelle pour signaler aux frappeurs quel type de lancer arrivait.

De retour chez les Blue Jays, le lanceur Jackson a admis à l’Athletic mardi soir qu’il avait « en quelque sorte fait basculer le terrain » la nuit précédente.

« C’était [less] ma prise quand je venais derrière mon oreille. C’était le moment où ça me faisait sortir de ma position fixe, de mon gant venant de ma tête à ma hanche. Sur les balles rapides, je le faisais un peu plus vite que sur les curseurs. Ils étaient en quelque sorte en train de comprendre », a déclaré Jackson au point de vente.

Les Jays étaient mécontents que les entraîneurs des première et troisième bases des Yankees s’écartent de leurs limites assignées – l’implication étant qu’ils n’auraient pas pu repérer la tendance Jackson autrement.

« Il y a des cartons sur le terrain pour une raison », a déclaré Schneider. « Quand il y a 30 pieds flagrants où vous n’êtes pas à cet endroit, vous mettez un peu deux et deux ensemble. »

Rien au-delà d’un avertissement verbal n’est probable pour les Yankees à cet égard.

Alors est-ce que l’affaire est close, la polémique terminée ? Cela reste à voir, avec les Yankees mercredi soir, l’as partant Gerrit Cole, qui a été accusé de s’être tourné vers les avantages de la zone grise par rapport aux frappeurs dans le passé.