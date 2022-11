Du Vatican à la Bulgarie, pays sans diaspora indienne

Pouvez-vous nommer un pays sans diaspora indienne ? Vous pensez peut-être que les Indiens sont presque partout. Selon une notification du ministère des Affaires étrangères, il y a 210 pays avec une diaspora indienne. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, l’Argentine, la France, le Brésil, l’Afrique du Sud, le Costa Rica, etc. font partie des 196 pays reconnus. Cela comprend les Indiens non résidents (NRI), les personnes d’origine indienne (PIO) et les citoyens d’outre-mer indiens (OCI).

Il y a aussi des endroits avec la diaspora indienne auxquels vous n’auriez peut-être pas pensé, comme Aruba, le Belize, le Bénin, Bonaire, les îles du Cap-Vert, Curaçao, le Malawi, Nauru et Samoa. Par conséquent, il y a 32 millions de NRI et d’OCI résidant en dehors de l’Inde. Cela fait de l’Inde la plus grande population de diaspora au monde, avec 18 millions de personnes du pays vivant en dehors de leur patrie, selon le rapport des Nations Unies 2020.

Cependant, il existe des pays sans diaspora indienne. Jetons un coup d’œil à certains d’entre eux :

Cité du Vatican

La Cité du Vatican, le plus petit pays du monde, est entourée par la ville de Rome. Des millions de catholiques romains actifs dans le monde ont leur foyer spirituel dans la Cité du Vatican.

Saint Marin

La République de Saint-Marin est officiellement connue comme un pays enclavé entouré par l’Italie avec une population d’environ 3,35,620 et aucun résident indien.

Tuvalu

Tuvalu est un groupe d’îles de l’océan Pacifique, au nord-est de l’Australie, autrefois connu sous le nom d’îles Ellice. Sur l’île principale, on compte à peine 10 000 habitants.

Pakistan

Aussi étrange que cela puisse paraître, il n’y a pas d’Indiens vivant au Pakistan, selon les chiffres officiels. En outre, il convient de noter que les prisonniers et les diplomates ne sont pas inclus dans ce chiffre car il ne comprend que les NRI et les PIO.

Bulgarie

La Bulgarie, qui se trouve dans la région sud-est des Balkans, a un paysage varié. Le Danube sert de frontière nord au pays. En revanche, le sud du pays est dominé par les hautes terres et les plaines surélevées.

