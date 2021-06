Du triomphe des Jeux olympiques de 1964 à Covdi-19 : le Japon d’hier et d’aujourd’hui

Le Japon espérait que la tenue des Jeux olympiques de 2020 reprendrait le triomphe de 1964, lorsqu’il est devenu le premier hôte asiatique des Jeux et a obtenu un énorme coup de pouce économique, mais le coronavirus a atténué l’excitation d’un événement depuis qu’il a été reprogrammé pour commencer le 23 juillet.

La société japonaise est très différente de celle d’octobre 1964, lorsque de nombreuses personnes considéraient les Jeux de Tokyo comme le fier retour de leur pays au sein de la communauté internationale après la défaite écrasante de la Seconde Guerre mondiale moins de 20 ans plus tôt.

Ailleurs, les Beatles ont fait leur premier voyage aux États-Unis, où « I Want to Hold Your Hand » a été leur premier hit en tête des charts, et Martin Luther King Jr a reçu le prix Nobel de la paix.

À LA MAISON

En 1964, les familles japonaises étaient nombreuses et occupées ; près de la moitié de tous les ménages comptent au moins quatre membres et environ un quart en compte six ou plus. Les hommes vivaient en moyenne 67,7 ans, les femmes 72,9 ans et une personne sur quatre avait 15 ans ou moins.

Les salaires nominaux annuels, en moyenne, représentaient un dixième de ce qu’ils sont aujourd’hui, avec des chèques de paie mensuels juste en avance sur les dépenses. Un bol de nouilles ramen coûte un dixième de ce qu’il coûte aujourd’hui, mais le prix des bananes n’a pas changé.

Désireux de regarder les Jeux olympiques, diffusés en direct pour la première fois, beaucoup ont acheté leur premier téléviseur – même si un téléviseur en noir et blanc coûtait près d’un mois de salaire. Portés par l’ambiance olympique, beaucoup ont acheté d’autres biens, aspirant à posséder les « trois C » : des voitures, des glacières (climatiseurs) et des téléviseurs couleur.

Aujourd’hui, avec des hommes vivant en moyenne 81,4 ans et des femmes 87,5 ans, la nation craque sous le fardeau d’avoir près d’un tiers de sa population âgée de plus de 65 ans. Seulement 11,9% ont moins de 15 ans et près d’un tiers de tous les ménages ne comptent que deux personnes.

AU TRAVAIL

En 1964, le chômage était quasi inexistant. Les hommes représentaient une vaste proportion des 47,1 millions de main-d’œuvre, soit la moitié de la population ; une fois mariées, la plupart des femmes devenaient femmes au foyer.

Plus de 30% travaillaient dans le secteur manufacturier, produisant l’électronique et les voitures qui ont fait la renommée du Japon, bien que près d’un quart travaillaient encore dans l’agriculture, la foresterie et la pêche.

Aujourd’hui, une grande majorité travaille dans les services et 25 % dans le secteur manufacturier, après que les emplois se soient dirigés vers les marchés étrangers moins chers. Seulement 4% de ferme ou de poisson.

Les hommes et les femmes travaillent dans près de 70 % des ménages.

L’ÉCONOMIE

En 1964, le Japon était la quatrième économie mondiale en termes de PIB, derrière les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. À peine quatre ans plus tard, elle était la deuxième en importance, une position qu’elle a occupée pendant des décennies – à part plusieurs années au début des années 1970 – jusqu’à ce que la Chine prenne sa place.

Malgré les progrès économiques du Japon, le PIB nominal – à 30 83 000 milliards de yens – n’était que de 6 % de ce qu’il était plus d’un demi-siècle plus tard.

Le yen a été fixé à 360 pour un dollar. Il est maintenant d’environ 109,5.

LE MONDE LARGE

En 1964, les restrictions rigides sur les voyages à l’étranger, liées aux règles de change, ont été levées. Bien que les voyageurs ne puissent emporter que 500 $ avec eux, 510 000 personnes se sont rendues à l’étranger – un nombre qui avait grimpé à 20,1 millions en décembre 2019, juste avant que le coronavirus ne frappe. Un an plus tard, les voyages s’étaient ralentis et le restent encore aujourd’hui.

Même avec les Jeux olympiques, seuls 270 000 étrangers ont visité le Japon en 1964. En 2019, il y avait quelque 31,9 millions de visiteurs étrangers, leurs dépenses étant un pilier économique majeur. Mais les chiffres ont chuté en 2020 à un creux de 22 ans et n’ont pas encore récupéré en raison des restrictions d’entrée des coronavirus. Les spectateurs étrangers pour les Jeux olympiques ont été interdits.

