Le parti travailliste est prêt à donner aux campagnes et aux communautés rurales un rôle important l’année prochaine dans sa volonté de reconquérir les sièges du «mur rouge» qu’il doit récupérer s’il veut avoir une chance de reprendre le pouvoir lors des prochaines élections, un membre de Sir Le cabinet fantôme de Keir Starmer a déclaré.

Le secrétaire à l’environnement de l’ombre, Luke Pollard, a déclaré L’indépendant que le parti était «prêt à se battre» dans des domaines où les conservateurs laissaient tomber les collectivités rurales sur des questions comme le soutien aux agriculteurs, les normes alimentaires et la protection de l’environnement naturel.

Il lancera cette nouvelle année le deuxième chapitre du «plan de relance vert» du Labour, axé sur la protection de la biodiversité non seulement dans les jungles et les océans du monde, mais aussi dans les champs, les haies et les villages du Royaume-Uni.

Le député de Plymouth Sutton & Devonport – originaire de West Country dont la sœur dirige une ferme de moutons à Cornwall – a déclaré qu’une année dominée par le coronavirus avait sensibilisé la Grande-Bretagne à la valeur du monde naturel et à la nécessité de le protéger.

Lire la suite

«J’ai le sentiment que, malgré toutes les choses qu’ils ont manquées cette année, les gens ont également acquis une bien plus grande appréciation de la nature, que ce soit les oiseaux qui chantent dans leur jardin, l’importance des espaces verts, l’importance d’aller à le parc local ou quoi que ce soit », dit-il.

Alors que la lutte contre le changement climatique fera à juste titre la une des journaux en 2021 alors que le Royaume-Uni accueille la conférence vitale COP26 des Nations Unies à Glasgow, il a déclaré que la politique ne devait pas perdre de vue l’autre élément de «l’urgence climatique et écologique» déclarée par le parlement l’année dernière – protection de la biodiversité et du monde naturel.

Il a exhorté le gouvernement à le reconnaître en jouant un rôle plus actif dans le sommet international de la biodiversité de l’ONU COP15, moins prestigieux, en Chine en mai, qui se concentrera probablement sur des mesures telles que la fin du commerce des animaux sauvages et la protection des habitats pour éviter le sorte de mélange d’humains avec des espèces sauvages qui a conduit à Covid-19.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

«Nous pouvons soit résoudre ensemble la crise du carbone et la crise écologique, soit nous ne pouvons résoudre ni l’un ni l’autre», a déclaré M. Pollard. «Ils sont intimement liés.

Le dirigeant travailliste de l’époque, Jeremy Corbyn, en visite à Cumbria en août 2020. Le manifeste 2019 du parti a été décrit comme «anti-campagne» par certains critiques. (Getty Images)

«Nous avons besoin d’un changement fondamental dans la façon dont notre économie fonctionne avec le carbone. Mais il ne sert à rien de décarboner notre planète si nous tuons tous nos habitats et perdons toutes les espèces entre-temps. C’est pourquoi ils doivent aller de pair.

Il a accusé les gouvernements conservateurs au cours de la dernière décennie d’utiliser le bien-être animal pour la «décontamination de la marque», d’adopter une législation sur le commerce de l’ivoire et d’interdire les animaux sauvages dans les cirques tout en omettant de donner la priorité à la protection de la biodiversité du Royaume-Uni dans d’autres politiques.

«Vous avez beaucoup de bons mots chaleureux du gouvernement sur la récupération de la nature, mais si vous regardez, par exemple, où va le livre blanc de planification en termes de construction de maisons, il y a une tension claire entre ce qu’est un bras du gouvernement. et ce que fait l’autre branche du gouvernement », a déclaré M. Pollard. La stratégie de biodiversité du Labour comprendra des mesures pour «intégrer la nature dans de nouveaux développements», a-t-il dit, avec des exigences pour planter des arbres et incorporer des mesures telles que des «briques rapides» qui fournissent des lieux de nidification pour les oiseaux dans les murs. Et il a dit qu’il soutiendrait plus de projets de «renaissance» comme la récente réintroduction des castors dans le Devon.

Tout en saluant le soutien du Premier ministre à la protection de ce qu’il appelle «mégafaune charismatique» comme les lions, les tigres et les éléphants, M. Pollard a déclaré qu’il était également important de reconnaître la menace pour les créatures plus proches de chez eux.

«Nous assistons également à un déclin d’espèces au Royaume-Uni», a-t-il déclaré. «Certaines d’entre elles concernent les soi-disant« espèces de bord »- les espèces génétiquement uniques qui sont à la fin des chaînes évolutives, il n’y a donc pas beaucoup d’autres espèces similaires à elles.

Lire la suite

«Nous devons faire valoir qu’il ne s’agit pas seulement de protéger ceux dont nous avons tous entendu parler, mais qu’il s’agit de toute la gamme, qu’il s’agisse de races de macareux, de petits mammifères ou d’insectes. La population d’insectes est confrontée à une menace importante, mais comme tout le monde n’aime pas les insectes, elle a tendance à ne pas être remarquée.

Parmi les autres idées qu’il tient à promouvoir, citons la plantation d’herbes marines et de varech, qui peuvent être 30 fois plus efficaces pour capturer le dioxyde de carbone de l’air que la plantation d’arbres en raison de son taux de croissance plus rapide.

Et il a dit qu’il aimerait étendre un projet visant à nettoyer Plymouth Sound d’environ 1000 pneus de voiture jetés dans la mer dans une campagne nationale pour en retirer jusqu’à un million du littoral britannique, où ils peuvent endommager le monde naturel en émettant des micro-plastiques. et en perturbant physiquement les habitats lorsqu’ils sont emportés par les marées.

Au cours de sa première année au pouvoir, l’administration Johnson n’avait «effectivement rien fait» en termes législatifs pour le bien-être des animaux, et semblait être sur la bonne voie pour permettre à un projet de loi d’initiative parlementaire d’augmenter les peines pour cruauté envers les animaux tomber par manque de temps parlementaire, a déclaré M. Têtard.

«Je ne pense pas que ce soit aussi haut à l’ordre du jour que sous Theresa May», a-t-il déclaré.

Secrétaire à l’environnement de l’ombre Luke Pollard (Parlement britannique)

«Le gouvernement a réussi à copier-coller des extraits sonores verts tels que« green new deal »et« reconstruire en mieux ». Mais ils ont mis tous leurs œufs dans le panier de la COP26 – ce qui est compréhensible car nous l’accueillons – et ils sont très réticents à mettre en place les politiques qui sont derrière cela en matière de biodiversité.

Alors que la nouvelle administration Joe Biden à Washington devrait se réengager dans des actions mondiales, comme l’accord de Paris sur le changement climatique, rejeté par Donald Trump, il y a « un réel espace pour le leadership international » sur la biodiversité cette année, a-t-il déclaré.

«2021 est une année très importante pour la biodiversité. Les signaux que nous envoyons sont surveillés dans le monde entier, et je pense que nous avons un grand rôle, nous avons une grande voix et nous portons un grand héritage.

M. Pollard a déclaré qu’il voulait que le parti travailliste soit «ouvertement rouge à l’extérieur mais ouvertement vert à l’intérieur», et a vu la décision de Starmer de visiter une ferme lors de son premier voyage en tant que chef de file comme un signal de la détermination du parti à mieux se faire connaître sur les questions rurales. .

Lire la suite

«Le débat sur les normes alimentaires a mis en évidence la façon dont le Parti conservateur prend les communautés rurales pour acquises et il nous a vus du côté des agriculteurs britanniques et des communautés rurales d’une manière à laquelle ils ne s’attendaient jamais», a-t-il déclaré. «Dans le passé, les travaillistes ne se présentaient pas toujours et cela doit changer. C’est pourquoi la première visite de Keir quand il était chef était de mettre ses bottes en caoutchouc et de monter dans une ferme pour souligner que nous soutenons vocalement nos agriculteurs et soutenons vocalement les gens qui se soucient de la nourriture qu’ils mettent dans l’assiette de leurs enfants chaque jour.

«Il n’y a pas de route pour les travaillistes vers le numéro 10 qui ne nous voit pas gagner des sièges ruraux et semi-ruraux. Si vous regardez les sièges du mur rouge sur la carte politique, ils ont tendance à être de très grandes circonscriptions et c’est parce qu’ils ont beaucoup de régions rurales.