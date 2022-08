Du travail de laboratoire, du VIH/sida à la pandémie de Covid

Lundi, le Dr Anthony Fauci a annoncé qu’il quitterait ses fonctions de conseiller médical en chef du président Joe Biden et de directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses à la fin de l’année. L’homme de 81 ans ne prendra pas encore complètement sa retraite. Dans son annonce, Fauci n’a pas précisé ses plans futurs, mais a déclaré qu’il poursuivrait un nouveau chapitre de sa carrière qui continuera à faire progresser la santé publique et se concentrera sur le mentorat de la “prochaine génération de leaders scientifiques”. C’est une nouvelle étape pour le fonctionnaire de longue date, qui est rapidement devenu le visage public de la réponse du gouvernement à Covid-19 après que la pandémie a fermé le pays pour la première fois en mars 2020. Son engagement résolu envers la science et son adoption de mesures d’atténuation comme les masques et les fermetures temporaires d’entreprises l’a transformé en un paratonnerre politique qui a fréquemment lutté contre la désinformation, parfois de l’ancien président Donald Trump. Mais Fauci a eu un impact considérable sur la nation avant même que Covid ne le pousse sous les projecteurs. Fauci a passé ses 38 ans en tant que directeur du NIAID à diriger des efforts essentiels pour rechercher des maladies nouvelles et réémergentes et développer des outils de protection. Il a conseillé sept présidents américains différents, à commencer par Ronald Reagan dans les années 1980, sur les menaces de maladies infectieuses telles que le VIH/sida, le virus du Nil occidental, les attaques à l’anthrax, la grippe pandémique, Ebola et Zika. En laboratoire, ses recherches révolutionnaires remontent à la fin des années 1960. “Grâce au pouvoir de la science et aux investissements dans la recherche et l’innovation, le monde a pu lutter contre des maladies mortelles et aider à sauver des vies dans le monde entier”, a déclaré Fauci dans un communiqué. déclaration En Lundi. “Je suis fier d’avoir participé à cet important travail et j’ai hâte de continuer à le faire à l’avenir.”

Le rôle de premier plan de Fauci dans la lutte contre la crise du VIH/sida

Avant Covid, Fauci était largement connu pour avoir dirigé la nation à travers une autre crise : le VIH/SIDA. “Ma carrière et mon identité ont vraiment été définies par le VIH”, a-t-il déclaré au Guardian dans un entretien de 2020. Fauci a joué un rôle essentiel dans la recherche sur le VIH / sida au début des années 1980, apportant des contributions révolutionnaires qui ont aidé les scientifiques à comprendre comment le VIH détruit le système de défense naturel du corps et évolue vers le sida. Après être devenu directeur du NIAID en 1984, Fauci s’est heurté à des militants LGBTQ + frustrés par la lenteur de la recherche de traitements contre le VIH par l’agence. Un éminent militant, Larry Kramer, a qualifié Fauci de “meurtrier” dans un lettre ouverte en 1988 – pointant vers des essais cliniques que Fauci a supervisés pour les traitements du VIH impliquant des antiviraux comme l’AZT. L’antiviral est venu avec inconvénients importantsdu faible nombre de cellules sanguines et des problèmes de foie à un manque relatif d’efficacité en soi. En 1990, environ 1 000 militants du VIH ont manifesté contre Fauci devant l’Institut national de la santé – portant des banderoles, des faux cercueils pour le médecin et, au moins pour un manifestant, “la tête de Fauci sur un bâton”. selon le Washington Post. Notamment, et peut-être de manière surprenante, Fauci est finalement devenu un allié respecté en s’engageant avec des militants et “en écoutant plus qu’en parlant”, a déclaré à CNBC Make It Georges Benjamin, directeur exécutif de l’American Public Health Association, qui travaille avec Fauci depuis 1990. . Fauci a finalement aidé changer la façon dont le gouvernement gère les essais cliniques de médicaments, augmentant ainsi le nombre de patients ayant accès à des traitements expérimentaux contre le VIH. Il a ensuite travaillé avec le président George W. Bush pour concevoir un programme pour fournir un traitement aux personnes vivant avec le VIH, ce qui “peut être la chose la plus marquante que j’ai faite dans ma carrière”, il a dit Politico le mois dernier. Le programme, connu sous le nom de PEPFAR, a sauvé environ 21 millions de vies à travers plus de 50 pays. Bush a décerné à Fauci la médaille présidentielle de la liberté en 2008, cinq ans après le lancement du programme. Aujourd’hui, les patients atteints du VIH/SIDA peuvent vivre pendant des années avec la maladie et prévenir la transmission grâce à des traitements médicamenteux quotidiens. Bien qu’il n’y ait pas encore de vaccin contre le VIH, Fauci continue de diriger les efforts pour en développer un. “S’il ne prenait pas sa retraite en décembre, je l’imaginerais travailler jusqu’à son dernier souffle jusqu’à ce qu’il y ait un remède contre le sida”, a déclaré le Dr Gregg Gonsalves, professeur agrégé d’épidémiologie à la Yale School of Public Health et de longue date du sida. militante, a écrit mardi en Le New York Times.

Le travail de laboratoire scientifique révolutionnaire de Fauci

Avant que Fauci ne devienne une personnalité publique, ses recherches en laboratoire ont défini sa carrière. Selon le Poste de Washington: Fauci, alors dans la trentaine, a découvert comment doser à nouveau les médicaments anticancéreux de manière à transformer le taux de mortalité de 98% de la vascularite – une maladie inflammatoire rare où vos cellules sanguines attaquent vos vaisseaux sanguins – en un taux de rémission de 93%. En 1980, Fauci a été nommé chef du laboratoire d’immunorégulation du NIAID, poste qu’il occupe encore aujourd’hui. Là, il a aidé pionnier le domaine de l’immunorégulation humainequi fait référence à la compréhension de la manière de réguler la réponse du système immunitaire humain aux bactéries, virus et autres substances nocives. En tant que directeur du NIAID, Fauci a supervisé un vaste portefeuille de recherches sur la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies infectieuses allant du VIH/SIDA et d’autres maladies sexuellement transmissibles aux infections respiratoires et aux maladies diarrhéiques, entre autres. Le NIAID soutient également la recherche sur la transplantation et les maladies liées au système immunitaire, telles que l’asthme et les allergies. Une analyse de 2022 des citations Google Scholar classé Dr Fauci le 44e chercheur vivant le plus cité au monde. Fauci s’est également classé 9e sur plus de trois millions d’auteurs dans le domaine de l’immunologie en nombre total de citations entre 1980 et 2022, selon le Web of Science. “En fin de compte, il voulait être un scientifique. Il aimait être dans le laboratoire et il était doué pour ça”, dit Benjamin.

