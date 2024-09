« Du sucre à la merde » : les pros réagissent à la domination de Merab Dvalishvili sur Sean O’Malley à l’UFC 306

Merab Dvalishvili vient de mettre fin au règne de « Suga » Sean O’Malley.

La machine de grappling géorgienne a pleinement démontré ses talents samedi lors de l’événement principal de l’UFC 306, emmenant O’Malley au tapis à plusieurs reprises pendant une grande partie de leur combat de cinq rounds et maintenant la pression jusqu’à ce que la décision soit lue et qu’il soit annoncé comme le nouveau champion des poids coq de l’UFC.

Ce fut une performance dominante pour Dvalishvili, connu pour son cardio sans fin et son agressivité non-stop, et ses camarades combattants n’auraient pas pu être plus impressionnés par la façon dont il a détrôné O’Malley.

L’ancien champion de deux divisions, Henry Cejudo, qui envisage un futur combat avec O’Malley, a eu l’évaluation la plus sévère du combat, écrivant sur les réseaux sociaux qu’O’Malley était passé « du sucre à la merde ! »

Le tweet le plus marquant de la soirée est peut-être celui du prétendant invaincu Umar Nurmagomedov, qui a écrit que lui et Dvalishvili « doivent » être mis en compétition.

Découvrez ci-dessous d’autres réactions de la communauté des combattants.

Papakha blanc contre papakha noir

Doit être Félicitations @MerabDvalishvil

En ce moment, tu es champion

Tu mérites cette ceinture

Apprécier . – Oumar Nurmagomedov (@UNmgdv) 15 septembre 2024

Merab est vraiment drôle d’embrasser ce garçon mdr — Terrance McKinney (@twrecks155) 15 septembre 2024

Voilà à quoi ressemble un combat équitable contre le meilleur gars du monde ! Pas de conneries de jeu de cartes pour obtenir un avantage ! #UFC306 — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 15 septembre 2024

Je l’appelle dans l’autre sens, mais félicitations Merab, bien combattu — CHTOVERA (@chitoveraUFC) 15 septembre 2024

Putain mec, ces coups de pied avant m’ont fait peur pendant une seconde, félicitations à Merab, quelle performance — Terrance McKinney (@twrecks155) 15 septembre 2024

Merab se bat très intelligemment jusqu’à présent. Il utilise la pression vers l’avant comme toujours, mais les feintes et les coups de pied pour préparer sa boxe le connectent aux takedowns sur Omally, et il le maintient également très bien au sol. Des tactiques très intelligentes pour Merab #UFCNoche — Dominick Cruz (@DominickCruz) 15 septembre 2024

Mojob a travaillé dur. On ne peut pas lui en vouloir. Respect — Rampage Jackson (@Rampage4real) 15 septembre 2024