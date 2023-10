Dans un monde où la fast fashion est souvent à l’honneur, Marie France Van Damme s’impose comme un modèle d’art lent et délibéré. Récemment portée par nul autre que Beyoncé pour son emblématique Renaissance World Tour, la marque de mode basée à Hong Kong entre dans une nouvelle phase de croissance. Avec un salon récemment ouvert à Paris – stratégiquement niché parmi des titans de la mode comme Dior et YSL – et une clientèle diversifiée comprenant des célébrités de premier plan, la marque de luxe, qui est surtout connue pour cela

pour ses caftans en soie et ses vêtements de villégiature intemporels, fait sentir sa présence bien au-delà du marché asiatique. Nous avons discuté avec la créatrice éponyme de la marque de son voyage de Montréal jusqu’à l’horizon scintillant de Hong Kong. L’histoire jusqu’à présent Selon Van Damme, l’inspiration pour l’ouverture du nouveau salon de la rue de Rivoli était le lieu. « Il est situé juste en face des Jardins des Tuileries et juste en face du métro. Il me faut quelques minutes pour traverser de l’autre côté – la Rive Gauche – jusqu’au Musée d’Orsay, au Café de Flore, aux Deux Magots et plus encore à Saint Germain ou marcher jusqu’au Bon Marché et à La Grande Épicerie en 15 minutes. minutes », a-t-elle déclaré à Inside Retail, faisant référence à certains des lieux d’accueil et de vente au détail emblématiques de la ville. Le salon est du même côté de la Seine que son appartement – ​​« Rive Droite » – où elle peut se rendre à pied au Louvre en cinq minutes ou à la Place Vendôme en trois minutes. « Non seulement c’est pratique pour moi de marcher partout, mais je suis à l’épicentre des fashion week et des semaines de couture – tout cela se passe dans mon quartier. C’est aussi un superbe appartement dans un fabuleux bâtiment historique », a-t-elle ajouté en faisant référence au salon. Le hall et l’escalier du salon ont été repensés par Jacques Garcia, le designer de l’hôtel Costes à Paris et de l’hôtel La Mamounia à Marrakech, où elle possède également une boutique. La connexion avec Hong Kong Née à Montréal, Van Damme a déménagé à Hong Kong dans les années 1980 pour établir son entreprise de fabrication de vêtements pour femmes et elle travaille dans le secteur du luxe depuis 30 ans. « C’est à Hong Kong que nous produisons nos marchandises. C’est là que je crée mes collections, où se trouvent mon bureau et mon studio et surtout c’est ma maison. Paris est la capitale de la mode. C’est là que l’ensemble de l’industrie se réunit plusieurs fois par an », a-t-elle souligné. Mais lorsqu’il s’agit de la « scène de la mode », elle estime que les femmes de Hong Kong ont toujours eu un grand sens de la mode et un désir de bien s’habiller. C’est différent de Paris, où les femmes adoptent des éléments plus minimalistes et des combinaisons simples. « Hong Kong et Paris sont des villes uniques : les femmes sont créatives dans les deux villes », a-t-elle déclaré. Une fusion d’élégance et de drame La marque Van Damme a été décrite comme une fusion d’élégance européenne discrète et d’esthétique asiatique dramatique, et elle estime que ce ton et cette manière sont répandus dans toutes ses collections, car ils font partie de l’ADN de la marque. « C’est le style de vie « décontracté et sophistiqué » de l’Est, mélangé ou fusionné avec la vie quotidienne de l’Ouest. J’ai réalisé ce manteau en velours de soie complexe avec des broderies pour l’automne. Le style et ses broderies sont très « asiatiques ». Portez-le avec votre jean, dans les rues d’Europe », a-t-elle ajouté. Van Damme a récemment présenté sa nouvelle collection Printemps/Été 2024 sur rendez-vous privé lors de la Fashion Week de Paris, où elle a rencontré des stylistes, des rédacteurs et des acheteurs. Ces relations peuvent conduire à des moments décisifs, comme lorsque Beyoncé a choisi un body Marie France Van Damme argenté métallisé à porter pour son emblématique Renaissance World Tour. « Nous avons travaillé avec la styliste Shiona Turini que nous connaissons depuis des années. Elle nous a contacté pour discuter des possibilités de s’habiller pour la tournée. Le maillot de bain ou « body » est exactement ce que Beyoncé recherchait lors de la tournée. Beyoncé est fan de notre marque. Elle possède plusieurs de mes pièces. Je suis très flatté”, a révélé Van Damme. La femme sophistiquée La dernière collection d’automne de la marque est conçue pour « la femme sophistiquée de la ville », et Van Damme a expliqué que la ligne est conçue pour la femme occupée qui n’a pas le luxe du temps. « Je pense à moi et à mon style de vie. Toujours en train de courir, si ce n’est de la maison au bureau, ou sur des vols visitant mes magasins et mes équipes à travers le monde. Malheureusement, je n’ai jamais le temps de rentrer chez moi ou d’aller à l’hôtel pour me changer pour une soirée, donc j’emporte toujours des chaussures à talons hauts, un gros bijou pour passer de la journée au cocktail”, a-t-elle déclaré. La collection d’automne a été décrite comme parfaite pour la vie urbaine et les destinations de villégiature, car elle établit un équilibre entre polyvalence et haute couture. « Notre proposition est simple. Nous ne sommes pas guidés par les tendances, mais nous définissons les nôtres. La marque est féminine et s’adresse aux femmes qui recherchent l’élégance en toute simplicité », a-t-elle souligné. En tant qu’atelier indépendant de mode lente, la marque adopte une approche réfléchie dans ses collections et ses extensions. « Nos tissus sont majoritairement composés de fibres naturelles. Ma production est réalisée en interne. Nous appliquons une fabrication juste à temps et évitons de produire des stocks excédentaires. J’encourage notre public à valoriser ce qu’il possède. Achetez moins, portez plus », a déclaré Van Damme. L’avenir Outre le salon parisien, Marie France Van Damme possède également des magasins à Los Angeles, Hong Kong, en Thaïlande, Dubaï et Singapour. La marque est également disponible auprès de revendeurs mondiaux. « Nous souhaitons cependant établir une présence plus forte sur des destinations de vacances telles que St Barth dans les Caraïbes en hiver, Capri, Mykonos et St Tropez en Méditerranée pour l’été. Nous sommes également en pourparlers pour ouvrir un magasin à Doha, au Qatar », a-t-elle révélé. Van Damme a déclaré que la marque a un taux de fidélisation de la clientèle élevé et qu’elle prévoit de s’engager avec des partenaires de vente au détail pour créer des expériences de marque plus personnalisées. « Je n’aurais jamais pensé que je ferais des trunk shows à San Diego et Nashville, mais cela semble être un moyen efficace d’interagir avec un nouveau public. J’appelle cela un « road show ». Je serai sur la route ces prochains mois pour rencontrer des clients », a-t-elle conclu.