Du stand de tacos mexicain à l’investissement de Danny Meyer

En 2006, Dario Wolos vendait des tacos dans une camionnette Volkswagen convertie dans la ville balnéaire mexicaine de Playa del Carmen.

Le food truck, appelé Tacombi, a parcouru un long chemin depuis lors. Aujourd’hui, c’est une chaîne de restaurants mexicains rapides et décontractés avec 15 emplacements à New York, Miami et Washington, DC Il a 27,5 millions de dollars dans le financement du fonds d’investissement du fondateur de Shake Shack, Danny Meyer, alimentant un plan d’expansion rapide à travers les États-Unis – à la manière de Shake Shack – pour 75 emplacements au total d’ici 2026.

C’est loin des jours de plage de Tacombi, qui ont commencé lorsque Wolos a acheté son “bus” VW vert de 1963 à Mexico pour 3 000 $. Wolos a converti la camionnette en restaurant mobile où il a vendu ses premiers tacos, il dit à Total Food Service en novembre.

Au total, Wolos a dépensé environ 48 000 dollars pour lancer Tacombi en tant que stand de tacos au bord de la plage, y compris l’argent qu’il a dépensé pour le bus VW, 20 000 dollars de ses parents et environ 25 000 dollars qu’il avait économisés par lui-même, a-t-il déclaré.

Wolos a conduit lui-même la VW de Mexico à Playa del Carmen – un trajet de 20 heures en voiture rendu difficile par la forme de la camionnette, à laquelle il manquait plusieurs fenêtres, a-t-il ajouté.

“J’ai cru que j’allais mourir. C’est comme un piège mortel : chaque fois qu’un camion passait, il tremblait”, a déclaré Wolos, notant que le bus est tombé en panne à un moment donné et a dû être remorqué pendant une partie du trajet. Pourtant, Wolos a nommé son restaurant d’après la camionnette, faisant un mot-valise des mots “taco” et “combi”, un mot qui décrit un microbus au Mexique.

Vendre des tacos sur la plage n’était pas un simple caprice : Wolos a d’abord eu l’idée d’une chaîne de restaurants mexicaine alors qu’il était étudiant en économie à l’Université Cornell il y a plus de deux décennies. Il a rédigé un plan d’affaires pour un concept de chaîne de restaurants appelé “Taco Rex” où il vendrait de la nourriture mexicaine qui était, pour lui, en fait mexicaine.

“J’ai réalisé à l’époque qu’il y avait cette opportunité de partager une perspective sur le Mexique qui n’était pas encore connue dans le monde”, a déclaré Wolos. “J’ai vu que Taco Bell, Chipotle et Old El Paso et toutes ces marques traditionnelles de cuisine mexicaine ne connectaient pas les gens de ce côté du Mexique.”

Il n’a fallu que quatre ans à Wolos pour sauter de la plage au premier site de Tacombi à New York. Il a eu du mal à trouver des produits et des ingrédients de taqueria mexicains de haute qualité aux États-Unis, il a donc également lancé une entreprise de biens de consommation (CPG) appelée Vue Hermosa pour fabriquer des articles comme des tortillas et des frites pour approvisionner ses restaurants.

Vista Hermosa vend désormais des produits dans plus de 2 000 points de vente, y compris Whole Foods Markets. L’approche à deux entreprises a attiré l’attention de Meyer, qui a loué Wolos pour « avoir bâti une entreprise incroyablement dynamique » après avoir investi dans Tacombi en 2021.

Le restaurant “se concentre sur le partage de la culture authentique du taco”, selon son site Internet, avec des éléments de menu comme le porc de style al pastor et le maïs de rue mexicain servi en épi, dans une tasse. Mais même si Wolos a de l’authenticité de son côté, Tacombi devra toujours faire face à une concurrence féroce de la part de rivaux plus grands et plus établis, y compris les mêmes restaurants qu’il a décidé de défier en tant qu’étudiant.

Wolos a un excellent modèle pour surmonter cette concurrence, a-t-il déclaré à Total Food Service : Meyer, qui a transformé Shake Shack d’un stand de hamburgers à New York en une chaîne mondiale avec plus de 400 restaurants à travers le monde.

Ensemble, les deux hommes prévoient de développer un programme international de licences qui aidera Tacombi à se développer sur les marchés étrangers, notamment “la Corée, Singapour, le Moyen-Orient et les aéroports des États-Unis”, a déclaré Wolos.

“Nous adoptons maintenant une approche Shake Shack pour notre potentiel de croissance mondiale”, a-t-il ajouté.

