Du sport à la musique, la diaspora palestinienne du Chili se mobilise pour soutenir Gaza | Conflit israélo-palestinien Actualités

Ils traversent le terrain de football dans un flou de rouge, blanc, noir et vert, les couleurs de leurs maillots faisant écho aux drapeaux palestiniens flottant dans les tribunes.

Mais les joueurs du Club Deportivo Palestino sont presque aussi loin que possible de la Palestine.

Situé à plus de 13 000 kilomètres (8 200 miles), le club de football a élu domicile à La Cisterna, une banlieue de Santiago, au Chili – signe du rôle unique que joue ce pays sud-américain dans la diaspora palestinienne.

Le Chili abrite la plus grande population palestinienne en dehors du Moyen-Orient, avec environ 500 000 citoyens d’origine palestinienne. Et alors que la dernière guerre à Gaza se déroule, le nombre croissant de morts touche de près de nombreux Chiliens, pour qui la culture palestinienne est ancrée dans la vie quotidienne.

« Nous sommes tous les sujets de cette histoire », a déclaré à Al Jazeera la rappeuse et musicienne chilienne Ana Tijoux, alors qu’elle réfléchissait à la guerre en cours. “Nous devons tous nous lever.”

Le conflit a commencé le 7 octobre, lorsque le groupe armé Hamas a lancé une attaque surprise contre Israël, tuant 1 400 personnes et en capturant des centaines d’autres.

Depuis, Israël mène une campagne de bombardements contre Gaza, l’étroit territoire palestinien abritant environ 2,3 millions d’habitants. Les approvisionnements ont été coupés. Les hôpitaux ont fermé leurs portes. Et plus de 10 000 Palestiniens sont morts dans les explosions, sans aucun endroit où aller pour se mettre en sécurité.

Tijoux, lauréat d’un Latin Grammy, a participé à l’un des plus grands rassemblements pro-palestiniens jamais organisés dans le pays, un concert visant à collecter des fonds pour les hôpitaux restants à Gaza et en Cisjordanie.

L’histoire de violence et de déplacement à laquelle les Palestiniens ont été confrontés trouve un écho chez Tijoux, qui a des racines autochtones au Chili.

L’un des rappeurs hispanophones les plus vendus de tous les temps, Tijoux a même collaboré avec l’artiste britannique palestinienne Shadia Mansour, avec qui elle a sorti un hymne de protestation arabo-espagnol, Somos Sur en 2014.

« Pourquoi ce qui se passe en Palestine nous affecte-t-il ? Cela a à voir avec la colonisation, le génocide, le racisme et le nettoyage ethnique. Les mêmes schémas d’impérialisme se répètent », a déclaré Tijoux.

Ces schémas ont en partie façonné l’importante diaspora palestinienne au Chili. Trois vagues de migration se sont produites depuis la fin du XIXe siècle, selon Ricardo Marzuco, professeur au Centre d’études arabes de l’Université du Chili.

La première est survenue avec le déclin de l’Empire ottoman à la fin des années 1800, alors que les marchands palestiniens cherchaient des opportunités en Amérique latine. Après l’effondrement de l’empire, dans l’entre-deux-guerres, un second élan se produisit.

Puis un autre exode majeur a commencé en 1948, lorsque l’État d’Israël a été formé et que des centaines de milliers de Palestiniens ont été déplacés, lors d’un événement qu’ils appellent la Nakba ou « catastrophe ».

En raison des pertes économiques, de l’instabilité et des persécutions politiques auxquelles ils ont été confrontés, de nombreux Palestiniens se sont rendus vers les Amériques pour chercher des opportunités dans les économies émergentes.

“C’était l’idée du rêve américain”, a déclaré Marzuco.

Chaque génération successive arrivée au Chili a créé des opportunités pour que d’autres suivent, a-t-il ajouté.

“Cela est lié au concept arabe de famille élargie, au profond sentiment d’hospitalité et de solidarité”, a déclaré Marzuco. « Les premiers qui sont arrivés et ont prospéré ont invité des proches à travailler dans leurs entreprises, se consolidant ainsi en une communauté importante. »

Chilien palestinien de deuxième génération, Marzuco a déclaré que de nombreux Palestiniens étaient également attirés par le Chili pour son climat côtier doux, similaire à l’environnement méditerranéen de leur pays d’origine.

“Ils se sont bien adaptés au Chili”, a déclaré Marcuzo. “Il y avait une affinité avec la météo, l’environnement et certains éléments appartenant au paysage chilien.”

Ces premières vagues d’arrivées palestiniennes se sont toutefois heurtées à la xénophobie et au racisme au Chili. Ils étaient souvent regroupés avec d’autres immigrants arabes sous le nom de « Turcos » ou « Turcs », un terme qui a fini par avoir un sens péjoratif.

Mais aujourd’hui, les Chiliens d’origine palestinienne sont représentés dans certaines des plus hautes fonctions gouvernementales. Parmi eux figurent l’actuel maire et ancien candidat à la présidentielle, Daniel Jadue, et le sénateur Francisco Javier Chahuán, des hommes politiques appartenant à des bords opposés de l’échiquier politique. L’un est communiste, l’autre de droite.

« La solidarité avec la Palestine s’exprime dans tous les secteurs politiques », a déclaré Marzuco.

Le football a également servi de moyen de favoriser l’acceptation, selon Diego Khamis, directeur exécutif de la Communauté palestinienne du Chili, une organisation faîtière qui représente différents groupes et entreprises palestiniennes à travers le pays.

Khamis est un fidèle partisan du Club Deportivo Palestino, une équipe fondée par des immigrants palestiniens dans les années 1920.

« Ils pensaient que l’un des meilleurs moyens de rendre la Palestine visible était de créer un club de football professionnel, afin que « Palestine » apparaisse dans les journaux au moins une fois par semaine », a expliqué Khamis.

L’équipe fait partie de la communauté palestinienne du Chili. Depuis 1947, elle participe aux ligues professionnelles et figure régulièrement parmi les principaux prétendants à la Primera División du Chili, la première ligue du pays.

Cela lui donne une plate-forme pour associer l’activisme palestinien avec les fans de football, faisant des slogans comme « Palestine libre » une partie de la vie quotidienne de ses légions de supporters.

« À une époque où le monde disait que les Palestiniens n’existaient pas, au Chili, nous savions que c’était le cas. Comment peut-on dire que quelque chose n’existe pas alors qu’il est si présent ici ? » dit Khamis.

La visibilité de la communauté palestinienne du Chili a à son tour façonné la politique étrangère du pays, en particulier ces dernières semaines.

Le président chilien Gabriel Boric a exprimé à plusieurs reprises son soutien aux droits humains des Palestiniens depuis son investiture en 2022, retirant même l’ambassadeur du pays en Israël pour condamner l’offensive militaire en cours à Gaza.

« Ils ont été parmi les premiers à prendre des mesures diplomatiques pour protester contre ce qui se passe », a déclaré Khamis à propos de Boric et de son gouvernement.

Agustina Manzur, maquilleuse de 24 ans, a été surprise par l’ampleur du soutien apporté depuis le début de la guerre.

Chilienne de quatrième génération d’origine palestinienne, elle a récemment assisté à une manifestation devant l’ambassade israélienne à Santiago, au Chili.

Vêtue de son keffieh – un foulard palestinien traditionnel – et portant un drapeau palestinien, elle est arrivée tôt. Elle a été stupéfaite de voir le nombre de manifestants déjà présents.

Des centaines de personnes s’étaient rassemblées devant l’ambassade. La foule est devenue si nombreuse que les manifestants se sont répandus hors du trottoir et sur la route très fréquentée, coupant la circulation.

« C’était réconfortant de voir autant d’entre nous se battre pour la même cause », a déclaré Manzur. Dernièrement, ses réseaux sociaux ont été inondés des ravages causés par les attaques israéliennes. « Je n’arrivais pas à dormir. Cela m’a totalement consumé.

Mais elle a trouvé de l’espoir parmi les membres de l’importante communauté palestinienne du Chili et ses partisans, qui élèvent tous la voix contre la guerre. Elle envisage de manifester à nouveau prochainement.

« Nous devons parler parce que les habitants de Gaza ne le peuvent pas. Ils n’ont même pas accès à Internet, à l’électricité ou à l’eau », a déclaré Manzur. « Nous ne pouvons pas physiquement faire sortir les Palestiniens, donc le moins que nous puissions faire est de protester pour eux. »