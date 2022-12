Du sperme de cafard fossilisé découvert dans de l’ambre vieux de 30 millions d’années

Amber est une fenêtre sur le passé. Entomologiste George Poinar Jr. a jeté un coup d’œil dans un morceau d’ambre dominicain vieux de 30 millions d’années et a repéré quelque chose de rare : un cafard fossilisé éteint, avec des spermatozoïdes. Dans un communiqué lundi, L’Université d’État de l’Oregon l’a appelé “le premier sperme de gardon fossilisé” jamais découvert. Alors ouais?

George Poinar Jr./OSU



L’ambre est ce que vous obtenez lorsque la résine d’arbre collante durcit et se fossilise avec le temps. Il est célèbre pour avoir préservé la flore et la faune malchanceuses qui se sont égarées sur son chemin. Amber nous donne un aperçu remarquable de la vie d’autrefois, de fleurs exquises à bogues bizarres. Poinar a un résumé complet des découvertes d’ambre et continue de faire des découvertes fascinantes.

Le cafard fossilisé mesure environ trois dixièmes de pouce (7 millimètres) de long. “Il a de longues épines, utilisées pour la défense, sur ses pattes, en particulier les pattes arrière”, a déclaré Poinar. “Le faisceau de spermatozoïdes contenant des spermatozoïdes aux acrosomes sombres, des structures recouvrant la tête du sperme, est également intéressant, car les spermatozoïdes fossiles sont rares.” Les spermatozoïdes ont été trouvés à l’extrémité de l’abdomen du cafard.

Poinar a publié un description du gardon dans la revue Biologia ce mois-ci.

L’érection d’une araignée et d’autres trucs sympas emprisonnés dans l’ambre Voir toutes les photos



Juste au cas où vous pensez que le sperme de cafard pourrait être la chose la plus étrange jamais trouvée dans l’ambre, je vous renvoie à cet insecte ressemblant à un extraterrestre. Et cet oiseau avec de longs orteils bizarres. Et ces cochons de moule. L’ambre est le cadeau qui continue de donner.

Poinar a nommé l’espèce de gardon Supella dominicana. Curieusement, ses parents modernes les plus proches se trouvent en Asie et en Afrique, loin de la République dominicaine. Cela présente un peu de mystère. Dit Poinar, “Alors qu’est-ce qui a causé l’extinction de ces cafards alors qu’il est si difficile de s’en débarrasser aujourd’hui?” C’est une question ouverte.

Les cafards n’ont pas la plus grande réputation parmi les humains. Ce sont des invités indésirables associés à la saleté et à la propagation des germes. Ne vous attendez pas à ce que les experts cassent cet ambre pour tenter de récupérer ces spermatozoïdes. Ce cafard appartient à l’histoire. Dit Poinar, “Beaucoup pourraient dire que le meilleur endroit pour un cafard est enseveli dans l’ambre.”