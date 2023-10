jeC’est un stéréotype, je sais, mais la « cuisine traditionnelle française » peut quand même paraître un peu intimidante. Ces grandes toques blanches ! Ces noms de recettes grandioses ! Ces techniques sophistiquées pour réaliser toutes sortes de pâtisseries ! Tout cela peut sembler plutôt exclusif, mais en réalité il n’en est rien. D’après mon expérience, il n’y a que deux véritables « secrets » de la cuisine française : le premier est le mise en place (c’est-à-dire que tout est préparé, haché et prêt avant de commencer à cuisiner, afin que vous puissiez rester au courant des horaires une fois que vous avez commencé). Et le deuxième? Beurre. Beaucoup, beaucoup de beurre.

Soufflé aux tomates et au gruyère

Ne laissez personne vous dire que le soufflé est (trop) difficile à réaliser. Bouf ! La seule chose dont vous devez vraiment vous soucier est le timing. Et faites d’abord toute votre préparation, pour que les blancs d’œufs, par exemple, soient prêts et fouettés lorsque les tomates sortiront du four, et tout ira bien. Allez-y!

Préparation 15 min

Cuisiner 1 h 20 min

Sert 6

450 g de petites tomates prunes ou cerises

1 bulbe de fenouil (330 g), paré et coupé grossièrement en morceaux de 2 cm

1 cuillère à soupe de concentré de tomate

60 ml d’huile d’olive

2 cuillères à café de graines de fenouilgrossièrement écrasé dans un mortier

Sel et poivre noir

125g de beurre douxplus 5g supplémentaires

50g de farine nature

450 ml de lait entier

2 cuillères à soupe de moutarde de Dijon

6 gros œufsséparé

75 g d’olives Kalamata dénoyautéeshaché grossièrement

50 g de chutney d’oignons rouges

150 g de gruyèreou Lancashire, grossièrement râpé

25g de ciboulettehaché finement

Chauffer le four à très haut – 240C (220C ventilateur)/475F/gaz 9. Mettez les tomates, le fenouil, le concentré de tomate et l’huile dans un plat à four en céramique de 20 cm x 30 cm et d’au moins 6 cm de profondeur. Ajoutez une cuillère à café de graines de fenouil et un quart de cuillère à café de sel, mélangez et faites rôtir pendant 20 minutes, jusqu’à ce que les tomates soient carbonisées et que le fenouil soit tendre.

Pendant ce temps, faites fondre 75 g de beurre dans une casserole moyenne, puis ajoutez la farine et faites cuire en remuant pendant une minute, jusqu’à ce que la farine soit cuite et que le mélange se transforme en pâte. Ajoutez lentement le lait, en remuant tout le temps, jusqu’à ce que tout soit incorporé et que le mélange devienne une sauce onctueuse. Incorporer la moutarde, un autre quart de cuillère à café de sel et une bonne mouture de poivre, puis porter à ébullition, baisser le feu et cuire, en remuant de temps en temps, pendant trois minutes, jusqu’à ce que le mélange épaississe. Versez le mélange dans un grand bol, laissez refroidir une minute, puis incorporez les jaunes d’œufs un à un, jusqu’à ce que la base du soufflé soit lisse.

Ajoutez les olives, le chutney et les 50 g de beurre restant au mélange de tomates et faites rôtir encore 10 minutes, jusqu’à ce que les tomates soient carbonisées et caramélisées et que la sauce enrobe les légumes. Retirer du four et baisser le feu à 220°C (ventilateur 200°C)/425F/gaz 7.

Montez les blancs d’œufs en neige ferme, puis incorporez-en un tiers à la base du soufflé pour la détendre un peu. Incorporez le gruyère, la cuillère à café de graines de fenouil restante et la ciboulette, puis, à l’aide d’une spatule, incorporez délicatement le reste des blancs d’œufs – le maître mot ici est « doux » ; le but à ce stade est d’éliminer le moins d’air possible.

Utilisez les 5 g de beurre supplémentaires pour graisser les parois du plat à four chaud – vous n’avez pas besoin de retirer le mélange de tomates pour ce faire, mais soyez prudent car il sera chaud – puis versez le mélange à soufflé sur le mélange de tomates. Cuire au four pendant 25 à 30 minutes, jusqu’à ce que le soufflé ait levé et doublé de volume, que le dessus soit doré et qu’il vacille uniformément.

Retirer du four et servir immédiatement, à l’aide d’une grande cuillère, répartir le soufflé dans des assiettes individuelles, puis en arrosant le mélange de tomates.

Sole grenobloise au safran et citron confit

Le secret ici est le beurre noisette, c’est-à-dire le beurre fondu et chauffé jusqu’à ce qu’il devienne complètement noisette. À ce stade, il est difficile de se tromper. Les câpres seraient l’accompagnement traditionnel, mais j’ai utilisé du citron confit et du safran, car ils jouent un rôle assez similaire en réduisant la richesse. Servir avec des pommes de terre bouillies et, Bien sur, une salade verte.

Préparation 15 min

Cuisiner 15 min

Sert 2

1 petite pincée de brins de safran

2 cuillères à soupe de jus de citron

1 semelle avec os (300g ; ou filets de sole ou de plie), nageoires parées

2 cuillères à soupe d’huile d’oliveplus 2 cuillères à café supplémentaires

Sel de mer fin et poivre noir

30g de farine nature

100g de beurre doux

1 citron confit (40 g), coupé en quartiers, chair et pépins retirés et jetés, peau tranchée finement

10 g de feuilles de persil cueillieshaché finement

Mettez le safran et le jus de citron dans un petit bol et laissez infuser au moins 15 minutes, jusqu’à ce que le liquide devienne doré.

Ensuite, préparez la semelle. Avec un couteau bien aiguisé, faites trois coupes en diagonale du haut du poisson jusqu’à l’os. Frottez le poisson avec deux cuillères à café d’huile et saupoudrez d’un huitième de cuillère à café de sel et d’une bonne mouture de poivre.

Mettez la farine sur un plateau, mélangez un quart de cuillère à café de sel et une généreuse mouture de poivre, puis pressez fermement les deux côtés du poisson dans le mélange de farine pour qu’il soit bien enrobé. Versez le reste de la farine sur le poisson et appuyez dessus pour l’aider à coller.

Mettez une grande poêle sur feu moyen-vif et, une fois chaude, ajoutez une cuillère à soupe d’huile et 40 g de beurre. Une fois que cela mousse, déposez le poisson dans la poêle, côté rainuré vers le bas et faites cuire pendant trois minutes, jusqu’à ce qu’il soit doré en dessous. Retournez le poisson, laissez-le cuire de l’autre côté pendant deux minutes, puis retirez-le délicatement de la poêle et transférez-le sur un plateau propre.

Jetez le beurre resté dans la poêle, puis essuyez-le et mettez sur feu moyen. Ajoutez la cuillère à soupe restante d’huile d’olive et 60 g de beurre, laisser fondre puis cuire deux à trois minutes, jusqu’à ce que le beurre soit légèrement doré et sente la noisette. Remettez le poisson dans la poêle, retirez du feu et, à l’aide d’une cuillère, arrosez le poisson plusieurs fois dans la graisse chaude.

A l’aide d’une spatule, soulevez délicatement le poisson sur une assiette munie d’un rebord, versez le beurre chaud sur tout le dessus et parsemez de citron confit et de persil. Verser le mélange safran/citron, puis servir immédiatement.

Le Guardian vise à publier des recettes de poisson durable. Vérifiez les notes dans votre région : ROYAUME-UNI; Australie; NOUS.

Crêpes dentelle sésame

Selon la légende, il s’agirait d’une invention accidentelle de Marie-Catherine Cornic, une cuisinière française de la Bretagne de la fin du XIXe siècle. L’histoire raconte que Cornic a laissé par inadvertance une crêpe sur le feu pendant si longtemps qu’elle a durci en un biscuit léger, croustillant et beurré. En France, ils sont généralement consommés tels quels (et souvent vendus par paire, enveloppés dans du papier doré) ou émiettés sur une glace. Nous avons ajouté des graines de sésame pour les rendre légèrement plus solides. Une fois préparés, ils se conserveront bien dans un contenant hermétique jusqu’à trois jours.

Préparation 15 min

Cuisiner 30 minutes

Fait du 16

115g de beurre douxà température ambiante, plus 1 cuillère à soupe supplémentaire pour le graissage

100 g de sucre en poudre

¼ cuillère à café de sel en flocons

½ cuillère à café de pâte de gousse de vanille

1 blanc d’oeuf (conserver le jaune pour une autre utilisation)

70 g de farine nature

2½ cuillères à café de graines de sésame grillées

Chauffer le four à 180°C (160°C ventilateur)/350F/gaz 4. Mettez le beurre, le sucre, le sel et la vanille dans un bol moyen et, avec une cuillère en bois ou un fouet ballon, crémer le mélange pendant cinq à sept minutes, jusqu’à ce que le tout soit bien mélangé. et de texture uniforme. Ajoutez le blanc d’œuf et la farine et mélangez à nouveau jusqu’à ce que le mélange soit crémeux et lisse. Mettre de côté et laisser reposer cinq minutes.

Pendant ce temps, graissez légèrement une grande plaque à pâtisserie plate de 30 cm x 35 cm avec un peu de beurre supplémentaire, puis tapissez-la de papier sulfurisé (le beurre empêchera le papier de bouger lorsque vous l’étalerez avec la pâte). Beurrer légèrement le dessus du papier, puis parsemer sur la moitié des graines de sésame. À l’aide d’une spatule longue et plate, étalez la moitié de la pâte le plus finement et uniformément possible sur le papier.

Transférer au four et cuire au four pendant 12 minutes, jusqu’à ce que toute la feuille soit dorée – vous ne voulez pas de taches claires, donc si vous le faites, faites cuire encore une minute et vérifiez à nouveau. Répétez à intervalles de minutes jusqu’à ce que la crêpe soit uniformément dorée.

Vous devrez maintenant travailler rapidement, pendant que la crêpe est encore chaude et souple. A l’aide d’un petit couteau, détachez les bords de la crêpe du plateau, puis, en partant d’un bord long, repliez délicatement et rapidement la crêpe comme un tube légèrement aplati ; utilisez le papier pour vous aider, un peu comme vous le feriez pour faire un rouleau suisse. A l’aide d’un couteau bien aiguisé, coupez la crêpe en tronçons de 3 cm, ou coupez-la en petits triangles, laissez-la refroidir complètement puis servez.