Du sirop d’érable jeté sur la peinture à la Vancouver Art Gallery

Des militants du climat appelant à la fin d’un projet de gazoduc dans le nord de la Colombie-Britannique ont jeté du sirop d’érable sur un tableau d’Emily Carr et se sont collés au mur de la Vancouver Art Gallery samedi.

Un porte-parole du groupe environnemental Stop Fracking Around a déclaré à La Presse canadienne que deux militants avaient aspergé de sirop d’érable le tableau de Carr “Stumps and Sky”, qui est exposé à la galerie.

Don Marshall, s’exprimant au nom du groupe environnemental, a déclaré que l’action de protestation au musée visait à attirer l’attention du public sur l’urgence climatique mondiale.

Il a déclaré que les manifestants exigeaient la fin du projet de pipeline Coastal GasLink, qui est actuellement en construction de Dawson Creek à Kitimat sur la côte nord de la Colombie-Britannique.

Le pipeline est une source de controverse en Colombie-Britannique depuis des années et a déclenché des manifestations et des blocages à l’échelle nationale au début de 2020 en solidarité avec les chefs héréditaires de la Première Nation Wet’suwet’en qui s’opposent au projet.

Les protestations contre le pipeline se sont poursuivies tout au long de la pandémie de COVID-19, notamment lors d’un rassemblement à Vancouver en août.

Un chantier de construction le long du tracé du pipeline a également été le théâtre d’une violente attaque en février de cette année.

Bien qu’aucun groupe anti-oléoduc n’ait revendiqué cet incident, certains politiciens ont cherché à le lier, ainsi qu’un récent incendie criminel à Smithers, en Colombie-Britannique, impliquant plusieurs véhicules d’urgence – y compris des croiseurs de la GRC – à l’opposition de Coastal GasLink.

L’incident de samedi à la galerie d’art s’inscrit dans ce contexte, ainsi que dans le contexte des récentes manifestations climatiques dans les galeries et les musées du monde entier.

Le mois dernier, des militants du groupe Just Stop Oil ont jeté de la soupe sur le tableau “Tournesols” de Vincent Van Gogh à la National Gallery de Londres, une initiative qui, selon le groupe, visait à faire réfléchir les gens à ce qui a le plus de valeur : un tableau ou la planète.

Marshall a déclaré à La Presse canadienne que les manifestants ciblent des œuvres d’art dans le monde entier parce que trop peu est fait pour arrêter la progression mortelle du changement climatique causé par l’homme.

“Il s’agit simplement d’essayer d’amener le public et en particulier nos dirigeants à répondre réellement à l’urgence climatique déclarée par le Canada”, a déclaré Marshall dans une entrevue. “C’est la logique derrière tout ça.”

Une déclaration de Stop Fracking Around a identifié l’un des manifestants de la galerie d’art comme étant Erin Fletcher, âgée de 19 ans, qui, selon le groupe, était “prête à être arrêtée” par le service de police de Vancouver.

“Nous sommes dans une urgence climatique”, a déclaré Fletcher dans le communiqué.

“Nous prenons cette mesure après le jour du Souvenir pour nous rappeler les innombrables morts qui ont eu lieu et continueront d’avoir lieu, en raison de la cupidité, de la corruption et de l’incompétence de nos dirigeants. Lorsque nous dépassons deux degrés Celsius d’augmentation de la moyenne mondiale températures, nous assistons à la mort et à la famine à une échelle sans précédent en raison de l’inaction face au changement climatique.”

CTV News Vancouver a contacté le VPD et la Vancouver Art Gallery pour obtenir des commentaires sur la manifestation de samedi. Cette histoire sera mise à jour si une réponse est reçue.



Avec des fichiers de La Presse Canadienne