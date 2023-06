Du siège de l’ONU à Delhi, en Inde, pour faire connaître les bienfaits du yoga

Le Premier ministre Narendra Modi célébrera la Journée internationale du yoga le 21 juin au siège des Nations Unies avec les dirigeants de l’ONU et les membres de la communauté internationale.

Des dispositions ont également été prises dans différentes parties du pays pour célébrer l’occasion et faire connaître les avantages de l’ancienne pratique indienne.

Le ministre de l’Intérieur Rajnath Singh se joindra au personnel de la marine indienne pour pratiquer le yoga à bord du porte-avions INS Vikrant construit localement.

Le chef d’état-major de la marine, l’amiral R Hari Kumar, président de la Naval Welfare and Wellness Association Kala Hari Kumar, ainsi que d’autres officiers supérieurs de la marine indienne et du ministère de la Défense, seront présents lors de l’événement.

Le personnel des forces armées, y compris les Agniveers, participera à l’événement dans un esprit d’unité et de bien-être. Après la séance de yoga, le ministre de la Défense s’adressera à l’assemblée et félicitera les instructeurs de yoga.

La marine indienne diffusera une vidéo exclusive sur les activités de sensibilisation de la marine indienne mettant l’accent sur le thème « Ocean Ring of Yoga », tandis que les unités de la marine indienne déployées dans la région de l’océan Indien visiteront divers ports de pays étrangers amis pour diffuser le message de « Vasudhaiva Kutumbakam » qui est aussi le thème de la Journée Internationale du Yoga 23.

C’est la neuvième année depuis que l’ONU a reconnu le 21 juin comme la Journée internationale du yoga par une résolution en 2014

Le ministère de la Culture célébrerait également la Journée internationale du yoga. Toutes les organisations relevant du ministère ont été invitées à observer l’IDY avec une pleine participation conformément au protocole de yoga commun approuvé.

Il a également été proposé d’observer IDY 2023 sur des sites emblématiques avec l’aide des bureaux de cercle d’ASI, ce qui permettrait une portée et une participation plus larges.

La ministre d’État à la Culture Meenakshi Lekhi sera présente à Purana Qila, New Delhi. Le ministre d’État à la Culture, Arjun Ram Meghwal, sera l’invité d’honneur du Nurmahal Sarai à Jalandhar.

TRIFED a fourni 34 000 tapis de yoga au ministère Ayush. Ces tapis achetés exclusivement auprès d’artisans tribaux de différentes régions du pays, portent des dessins et des motifs distincts représentatifs de leurs communautés respectives.

L’initiative contribuera à renforcer les perspectives économiques des communautés tribales, mais assurera également la préservation et la promotion de leurs traditions artistiques uniques.

Le Département des affaires de la jeunesse du ministère de la Jeunesse et des Sports a organisé « Yoga Mahotsav » mardi au stade national Major Dhyan Chand de New Delhi en prévision de la Journée internationale du yoga 2023 (IDY-2023).

Le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a appelé les habitants de l’État à adopter massivement le yoga.

Dans le message vidéo via tweet, il a déclaré que la pratique du yoga ne va jamais en vain.

« Sincères félicitations et meilleurs vœux à vous tous à l’occasion de la 9e « Journée internationale du yoga ». Le yoga maintient le corps et l’esprit en bonne santé. C’est le vecteur de la santé, du bonheur, de la paix et de l’harmonie. depuis le début. Le yoga est un don inestimable des saints indiens, qui a été présenté au monde entier par le Premier ministre Modi pour le bien-être des gens.

« Acceptant l’importance du yoga, la plupart des pays du monde ont exprimé leur gratitude envers la tradition sage de l’Inde. Cette année, son thème a été retenu Har Aangan Yoga par le ministère de l’AYUSH, gouvernement de l’Inde. Son objectif est d’atteindre le bien-être et des bienfaits pour la santé en connectant chaque famille au yoga. La journée du yoga est largement organisée dans l’État. C’est pourquoi vous devez adopter le yoga. Soyez en bonne santé, soyez heureux », a-t-il ajouté.

CM Yogi célébrera la Journée internationale du yoga au complexe du temple de Gorakhnath à Gorakhpur le 21 juin.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)