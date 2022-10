Du Seigneur du Temps aux Daleks, mettez vos connaissances sur Doctor Who à l’épreuve avec notre quiz

Un long métrage de Doctor Who est à la télévision ce soir pour marquer le centenaire de la BBC et la dernière sortie de Jodie Whittaker en tant que 13e Time Lord.

The Power Of The Doctor, sur BBC One à 19h30, aura plus d’effets visuels que n’importe quel épisode de l’émission qui a ravi et effrayé les enfants pendant des générations.

La dernière sortie de Jodie Whittaker en tant que 13e Time Lord sera diffusée ce soir

Et certains anciens favoris reviennent alors que The Time Lord se bat pour son existence contre ses ennemis les plus meurtriers : les Daleks, les Cybermen et The Master.

Mais que savez-vous du Docteur et des Daleks ? Essayez notre quiz exclusif d’un nouveau livre.

1) Doctor Who a commencé en novembre 1963. Quel acteur a joué la toute première incarnation du Docteur, faisant ses débuts dans le premier épisode, An Unearthly Child ?

UN) Matt Smith

B) William Hartnel

C) Pierre Cushing

2) Patrick Troughton a pris la relève en tant que deuxième docteur en 1966. De quel instrument ce docteur jouait-il régulièrement pour “l’aider à penser” ?

A) Une guitare

B) Un enregistreur

C) Un violon

3) Lorsque Jon Pertwee a repris le rôle et est devenu le troisième docteur en 1970, le personnage avait été exilé sur une planète à la suite de la violation de la politique de non-ingérence des Time Lords. Sur quelle planète le Docteur a-t-il été envoyé ?

A)Mars

B) Saturne

C) Terre

4) Vrai ou faux ? Tom Baker a été choisi comme quatrième docteur après le départ de Jon Pertwee en 1974 et est actuellement le seigneur du temps le plus ancien.

Patrick Troughton a pris la relève en tant que deuxième médecin en 1966

5) Le cinquième Docteur, joué par Peter Davison, a inclus un légume dans sa tenue qui, selon lui, deviendrait violet en présence de certains gaz. Quel légume Pierre portait-il sur son revers ?

A) Céleri

B) Brocoli

C) Carotte

6) Quel acteur a joué le Sixième Docteur portant une tenue arc-en-ciel, prenant les rênes du TARDIS en 1984 ?

A) Colin Firth

B) Colin Baker

C) Richard E Grant

7) Le septième Docteur, joué par Sylvester McCoy, a voyagé avec son compagnon Ace après l’avoir rencontrée sur Iceworld, où elle s’est retrouvée bloquée après avoir été emportée par une tempête temporelle. Quel surnom a-t-elle affectueusement appelé le Docteur lors de leurs aventures ?

Un pote

B) Doc

C) Professeur

8) Paul McGann a fait ses débuts en tant que huitième docteur en 1996, près de sept ans après l’annulation de la série télévisée. Sous quelle forme médiatique son Docteur est-il apparu pour la première fois ?

A) Un téléfilm

B) Un drame audio

C) Une minisérie

9) Lorsque Doctor Who est revenu sur nos écrans de télévision en 2005, un nouveau Doctor est venu avec. Christopher Eccleston a joué le héros vêtu d’une veste en cuir – mais pour combien de séries est-il resté ?

A) Trois

Os

C) Deux

10) David Tennant a endossé le rôle du Time Lord titulaire pour jouer le dixième visage du personnage. Quel compagnon était présent lors de sa régénération et a voyagé avec ce Docteur jusqu’à son au revoir à la fin du monde ?

A) Sarah Jane Smith

B) Marthe Jones

C) Rose Tyler

11) Le 11ème Docteur, interprété par Matt Smith, est apparu sur nos écrans dans The Eleventh Hour en 2010. Quel aliment était-il préféré après avoir essayé une multitude de plats dans son nouveau corps ?

A) Bâtonnets de poisson et crème anglaise

B) Haricots sur toast

C) Bébés en gelée

12) Une incarnation supplémentaire du Docteur, nommée War Doctor, a été révélée lors du 50e anniversaire de Doctor Who en 2013. Quel acteur britannique célèbre l’a joué ?

A) Idris Elbe

B) Sir John Hurt

C) Alan Rickman

Savez-vous ce que signifie le TARDIS ?

13) Le 11e Docteur a écrasé le Tardis dans le jardin arrière d’Amy Pond alors qu’il se remettait de sa récente régénération. Dans quel village se situait sa maison, qui était aussi le site d’une fissure dans le temps ?

A) Shepperton

B) Leadworth

C) Medderton

14) Companion Ace a créé un explosif qu’elle a utilisé pour détruire un Dalek et faire exploser une navette Cyber. Quel était le nom qu’elle lui a donné ?

A) Jus d’As

B) Explosif

C) Nitro-9

15) Martha Jones était en formation pour devenir médecin lorsqu’elle a rencontré le Docteur. Quels extraterrestres de la police de l’espace ont-ils rencontrés lorsque l’hôpital Royal Hope a été transporté sur la lune ?

A) Le Slitheen

B) Le Judoun

C) Le Moxx de Balhoon

16) Vrai ou faux ? Rose Tyler a rejoint le TARDIS en 2005 et a voyagé avec deux docteurs – les neuvième et dixième incarnations.

17) La machine à domicile et de voyage du docteur s’appelle le TARDIS – Que signifie TARDIS ?

A) Dimension du temps et de la rime dans l’espace

B) Temps et dimension relative dans l’espace

C) Conduire totalement et radicalement dans l’espace

Le livre de quiz Doctor Who, par Beth Axford, (John Blake) 9,99 £.