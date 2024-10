Du scénario à l’écran en quelques secondes (sans qu’un réalisateur crie)

Alors même qu’il semble que l’innovation en matière d’IA générative dans l’espace créatif ait atteint ses limites, Adobe prouve qu’il y a encore beaucoup à faire.

Lors de la conférence créative annuelle de l’entreprise – Adobe MAX – l’entreprise a dévoilé de nouveaux outils et fonctionnalités incroyables qui vont remodeler la façon dont vous abordez le travail créatif, prouvant que l’avenir de la conception et de l’édition est plus passionnant que jamais.

Parmi les nombreuses fonctionnalités introduites, deux fonctionnalités remarquables ont retenu mon attention : le Modèle vidéo de luciole et le Outil de suppression des distractions. Firefly Video change la donne, vous permettant de transformer des images de référence en séquences B-roll dynamiques et de travailler de manière transparente avec des animations 2D et 3D. C’est du montage vidéo mais à un tout autre niveau. Ensuite, il y a l’outil de suppression, conçu pour faire disparaître les distractions, comme les fils ou les poteaux embêtants, de vos images d’un simple clic, vous évitant ainsi des heures de montage fastidieux.

Bien entendu, ce n’est que la pointe de l’iceberg. Il y a tellement plus d’Adobe Max, mais je laisse le scoop à Emmanuel, et si vous souhaitez apprendre rapidement comment convertir du texte en image à l’aide d’Adobe Firefly, rendez-vous sur mon guide à ce sujet.

Une question à se poser : qui bénéficierait le plus de ces fonctionnalités : les photographes, les designers, les cinéastes ou les créateurs de contenu ?

Jusqu’à la prochaine fois !

— David

