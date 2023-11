Du saumon au requin, voici les meilleurs et les pires poissons pour la santé, selon les experts

Nourriture boisson





Le poisson est souvent salué comme un poids lourd sur le plan nutritionnel, offrant de nombreux avantages pour la santé.

Comme le poisson est riche en nutriments essentiels tels que les acides gras oméga-3, les protéines de haute qualité et une variété de vitamines et de minéraux, les fruits de mer peuvent constituer un choix sain dans une alimentation globalement équilibrée.

Cependant, tous les types de poissons ne sont pas une réussite d’un point de vue nutritionnel.

Michelle Routhenstein, diététiste en cardiologie chez FullyNourished.com, a déclaré : « Tous les poissons ne sont pas créés égaux en ce qui concerne leur profil nutritionnel, donc en choisir des spécifiques peut être plus bénéfique pour votre santé. »

Poursuivez votre lecture pour savoir quels poissons méritent une place régulière dans votre assiette et lesquels éviter.

Le « meilleur » poisson pour votre santé

Saumon

Il y a de bonnes raisons pour lesquelles ce poisson reçoit beaucoup d’amour de la part des professionnels de la santé.

« Le saumon fait partie des meilleurs choix pour un poisson sain. “Il est riche en oméga-3 – des graisses qui contribuent à la santé cardiovasculaire et cérébrale – et également riche en protéines”, a déclaré Lauri Wright, diététiste nutritionniste et professeur au Collège de santé publique de l’Université de Floride du Sud.

Élaborant sur les oméga-3, Wright a déclaré que la recherche montre que la consommation d’oméga-3 diminue la mortalité globale due aux maladies cardiaques.

Il existe de nombreuses bonnes raisons pour lesquelles le saumon est considéré comme un poisson sain. Getty Images/iStockphoto

“En outre, les oméga-3 entraînent une légère réduction de l’hypertension artérielle et une réduction significative des triglycérides”, a déclaré Wright.

“En plus de leurs bienfaits cardiovasculaires, les oméga-3 ont également des propriétés anti-inflammatoires, ce qui les rend bénéfiques pour les personnes souffrant d’arthrite”, a-t-elle déclaré.

Pour toutes ces raisons et bien d’autres, c’est probablement une bonne idée d’ajouter des aliments riches en oméga-3 à votre alimentation, que ce soit via les sources de fruits de mer évoquées ici ou via les noix, les graines de lin et les choux de Bruxelles.

Bien entendu, discutez avec votre propre professionnel de la santé de tout changement prévu à votre alimentation.

Huîtres

Buvez, buvez ces bivalves bons pour la santé, disent les nutritionnistes.

Les huîtres sont riches en oméga-3 et bonnes pour l’environnement. Getty Images

« Les huîtres, comme le saumon et les sardines, sont riches en oméga-3 et également riches en fer. Ils sont également bons pour l’environnement. Un avertissement cependant : ne consommez jamais de fruits de mer crus », a déclaré Wright.

Sardines

Comme Routhenstein l’a noté, les sardines sont riches en EPA et DHA, des acides gras oméga 3, qui procurent des bienfaits anti-inflammatoires pour la santé cardiaque.

“Les sardines ont également un profil nutritionnel unique car elles sont riches en calcium, ce qui contribue à la santé des os et à la régularité du rythme cardiaque”, a-t-elle déclaré.

En plus de féliciter les sardines pour leur teneur en oméga-3, Wright a expliqué que les sardines sont riches en vitamine D et sont également peu coûteuses.

Si vous souhaitez ajouter plus de sardines à votre alimentation, Wright a quelques idées simples.

Garnir un cracker d’une sardine et de moutarde. Faire revenir les sardines dans l’huile, l’ail, les oignons avec un peu de jus de citron, du sel et du poivre pour éliminer le fort goût de poisson et servir avec du riz. Remplacez le lox par des sardines sur un bagel.

Flétan

Le flétan est riche en sélénium, selon Routhenstein, qui est un antioxydant sain pour le cœur qui réduit l’inflammation et le stress oxydatif.

Le flétan est riche en antioxydants, disent les médecins. Getty Images

“Le flétan est également une bonne source de vitamine B6, qui est bénéfique pour la santé immunitaire, nerveuse et hépatique”, a-t-elle ajouté.

Vivaneau rouge

Passez le vivaneau rouge, s’il vous plaît.

“Le vivaneau rouge est une riche source de potassium, qui contribue à améliorer la tension artérielle et la santé artérielle”, a déclaré Routhenstein, soulignant que ce poisson est également une bonne source de protéines et de vitamines B.

Le « pire » poisson pour la santé

Seul

La sole présente un risque élevé de contaminants et elle est faible en nombreux nutriments bons pour le cœur comme les oméga-3, le potassium et le magnésium, a prévenu Routhenstein.

“Il est également riche en sodium par rapport au potassium, ce qui peut augmenter la tension artérielle”, a-t-elle déclaré.

Tilapia d’élevage

Un autre poisson que vous voudrez peut-être éviter est le tilapia d’élevage, qui « contient des niveaux élevés de contaminants, d’antibiotiques et d’acides gras oméga-6 qui peuvent être pro-inflammatoires et contribuer négativement à vos objectifs de santé », a déclaré Routhenstein.

Le tilapia d’élevage a des effets négatifs surprenants sur la santé. Getty Images

Hoplostète orange

Également connu sous le nom d’hoplostète rouge, il est préférable d’éviter ce poisson. Pourquoi?

« L’hoplostète orange a une longue durée de vie, ce qui signifie qu’elle absorbe souvent de nombreux contaminants tout au long de sa vie, notamment des niveaux élevés de mercure », a déclaré Wright.

Requin

Il convient de signaler que cette créature n’est peut-être pas bonne pour votre santé ou pour l’environnement, disent les experts.

« Le requin est très riche en mercure, qui est une neurotoxine. Il doit être complètement évité par les femmes enceintes et les enfants. De plus, la population de requins est également en déclin », a déclaré Wright.

Une note sur le thon

Ah, le thon. Ce poisson peut être controversé – c’est pourquoi Routhenstein a remis les pendules à l’heure.

“Le thon est une riche source de vitamines B6 et B12, qui contribuent à soutenir la santé immunitaire, hormonale et nerveuse”, a-t-elle déclaré.

Le thon a des niveaux élevés de mercure. Getty Images/iStockphoto

“Cependant, le thon n’est pas une grande source d’acides gras oméga-3 anti-inflammatoires et il contient des niveaux élevés de mercure, donc si vous l’appréciez, vous devriez essayer de le limiter à 1 à 2 fois par semaine”, a-t-elle poursuivi.

En raison de sa teneur élevée en mercure, il peut être nécessaire de le consommer zéro fois – ou seulement une fois par semaine – par certaines populations, comme les jeunes enfants et les femmes enceintes ou qui allaitent.

En plus de cela, Wright a déclaré que la ligne directrice de base est de choisir du thon pâle et de le limiter à moins de deux portions par semaine.

“Une femme de 130 livres peut manger près de deux boîtes de thon pâle de six onces par semaine et rester dans la zone de sécurité recommandée par l’EPA pour le mercure”, a-t-elle déclaré.

“Un enfant de quatre ou cinq ans ne devrait manger qu’environ quatre onces de thon pâle par semaine”, a ajouté Wright, notant que les directives diffèrent pour le thon germon.

“Les enfants devraient éviter complètement ce type de thon, et les femmes en âge de procréer ne devraient pas en consommer plus de quatre onces par semaine”, a conclu Wright.











