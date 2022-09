“Du sang sur vos mains” si le monde recule dans la lutte contre Covid-19 maintenant – Officiel de l’OMS

Fabrice Coffrini, AFP via Getty Images)

L’OMS affirme que les pays les plus riches ne doivent pas reculer devant la lutte contre le Covid-19 en tant que problème mondial.

Le directeur général de l’OMS a déclaré que la fin de la pandémie était en vue et le président américain Joe Biden a déclaré que la pandémie était terminée.

Plus de six millions de personnes sont mortes dans le monde du Covid-19 depuis le début de la pandémie.

Si les pays riches pensent que la pandémie est terminée, ils devraient également aider les pays à faible revenu à atteindre ce point, a déclaré à Reuters un haut responsable de l’Organisation mondiale de la santé.

Dans une interview, le conseiller principal de l’OMS, Bruce Aylward, a averti que les pays les plus riches ne doivent pas reculer devant la lutte contre le Covid-19 en tant que problème mondial maintenant, avant les futures vagues potentielles d’infection.

Au cours des dernières semaines, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que la fin de la pandémie était en vue, et le président américain Joe Biden a déclaré que la pandémie était terminée.

“Quand je les entends dire:” Eh bien, nous sommes tellement à l’aise ici “, c’est comme:” Super, maintenant vous pouvez vraiment nous aider à faire le reste du monde “”, a déclaré Aylward.

Aylward a déclaré que le groupe qu’il coordonne, qui se concentre sur l’accès équitable aux vaccins, traitements et tests Covid-19 dans le monde, n’est pas encore prêt à sortir de la phase d’urgence de la lutte contre la pandémie et que les pays doivent être prêts et avoir traitements en place pour toute nouvelle vague d’infection.

Il a dit:

Si vous vous endormez maintenant et que cette vague nous frappe dans trois mois… Dieu – du sang sur vos mains.

Il a également souligné que Biden avait raison au niveau national car les États-Unis ont un bon accès à tous les outils Covid-19. Il n’a pas non plus réduit son engagement mondial dans la lutte contre le Covid-19, a-t-il ajouté.

Aylward coordonne l’ACT-Accelerator, un partenariat entre l’OMS et d’autres organismes de santé mondiaux pour aider les pays les plus pauvres à accéder aux outils Covid-19. L’effort, qui comprend le COVAX axé sur les vaccins, a atteint des milliards de personnes dans le monde, mais a été critiqué pour ne pas avoir agi assez rapidement. Il y avait eu des spéculations sur le fait que l’effort pourrait se terminer cet automne, mais Aylward a déclaré qu’il changeait simplement d’orientation à mesure que la pandémie changeait.

Au cours des six prochains mois, le partenariat visera en particulier à fournir des vaccins à environ un quart des travailleurs de la santé et des personnes âgées dans le monde qui n’ont toujours pas été vaccinés, ainsi qu’à améliorer l’accès au dépistage et au traitement, en particulier avec Paxlovid de Pfizer, dit-il.

Il se tournera également vers l’avenir car Covid-19 est “là pour rester”, et à moins que des systèmes ne soient mis en place, le soutien s’effondrera une fois que d’autres pays industrialisés penseront également que la pandémie est terminée, a déclaré Aylward.

L’initiative a déjà un déficit de 11 milliards de dollars dans son budget, la majeure partie de son financement disponible de 5,7 milliards de dollars étant promis à des vaccins plutôt qu’à des tests ou des traitements.