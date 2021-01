En plus d’être le premier président à être destitué à deux reprises, Donald Trump aura une tache sur son héritage avec des conséquences sans doute plus durables: il est sur le point de devenir le seul dirigeant américain en un siècle avec plus de 400000 morts à la suite d’un événement sous sa surveillance.

Les États-Unis devraient bientôt franchir ce seuil sombre, probablement d’ici lundi, un autre rappel de la mauvaise situation du pays doté de la plus grande économie du monde pendant la pandémie de coronavirus. Le bilan actuel des morts du COVID-19 est d’environ 396000.

Pas depuis que Woodrow Wilson était au pouvoir pendant la pandémie de grippe de 1918 – qui a tué environ 675 000 personnes dans ce pays et 50 millions dans le monde – un président n’avait supervisé la perte de tant de vies américaines.

Ce total se rapproche rapidement des 405000 décès américains de la Seconde Guerre mondiale – des milliers d’entre eux enregistrés lorsque Harry Truman était président après la mort de Franklin Delano Roosevelt en avril 1945 – pour se classer comme le troisième événement le plus meurtrier de l’histoire de la république. Environ 618 000 à 750 000 ont été tués lors de la guerre civile de 1861 à 1865.

De nombreux experts en santé publique et historiens accusent l’administration Trump de l’ampleur de la dévastation du COVID-19.

«Ce qui est si troublant à propos de cette perte de vie, c’est qu’elle était évitable», a déclaré le Dr Steven Woolf, directeur émérite du Center on Society and Health de la Virginia Commonwealth University. «C’est une maladie infectieuse que nous savions prévenir, et aussi difficile soit-elle, beaucoup plus facile à résoudre que de vaincre l’Allemagne nazie. Et pourtant, nous n’avons pas mis en place une réponse pour mener la guerre contre ce virus comme nous l’avons fait dans ces autres situations.

Thomas Whalen, professeur agrégé à l’Université de Boston et expert de la présidence américaine, est encore plus sévère dans son évaluation. Whalen a cité les reportages du journaliste Bob Woodward, qui a enregistré Trump le 7 février, reconnaissant à quel point le virus était dangereux, même s’il a minimisé à plusieurs reprises sa gravité publiquement.

«Il a, on pourrait dire, du sang sur les mains», a déclaré Whalen à propos de Trump. «Il savait que c’était une menace et n’a vraiment pas fait ce qui était nécessaire pour y répondre de manière réfléchie et ingénieuse.»

Les États-Unis, leader mondial incontesté des infections et des décès à coronavirus, ont enregistré en moyenne plus de 230000 nouvelles infections et 3000 décès par jour en janvier, dans le cadre d’une puissante vague hivernale qui a submergé les hôpitaux dans de nombreuses régions et qui durera probablement dans le reste de le mois malgré l’arrivée des vaccins.

L’Institute for Health Metrics and Evaluation de l’Université de Washington prévoit 405000 décès d’ici le jour de l’inauguration de mercredi – le premier anniversaire du premier cas de COVID-19 signalé aux États-Unis – et plus de 500000 d’ici le 19 février.

Le rythme des nouvelles infections s’est accéléré à un rythme stupéfiant au cours des 2 mois et demi écoulés, de même que le nombre de décès. Le 29 octobre, l’IHME a projeté 399 000 décès par COVID-19 d’ici le 1er février. À cette époque, le pays comptait en moyenne 87 000 nouveaux cas et 826 décès par jour. La semaine dernière, ces chiffres avaient grimpé en flèche pour atteindre 246000 et 3376, et un agrégat de prévisions du CDC prévoyait de 440 000 à 477 000 décès d’ici le 6 février.

Outre les vaccins, la plus grande lueur d’espoir que les spécialistes de la santé publique voient au milieu de l’obscurité incessante de la pandémie vient de la nouvelle administration du président élu Joe Biden, qui est susceptible d’apporter une approche scientifique pour contenir le virus.

Hormis les efforts pour développer les vaccins en un temps record, la réponse de l’administration Trump à la pandémie a été assaillie par la communauté médicale. Même la réussite des vaccins a été ternie par la lenteur de leur déploiement.

«Quelle que soit la mesure, quiconque croit aux données et à la science reconnaîtrait que nous avons terriblement fait face à cette pandémie, sans doute la pire au monde», a déclaré le Dr John Swartzberg, professeur émérite de maladies infectieuses à l’Université de Californie-Berkeley. , citant des échecs avec des équipements de test et de protection ainsi que des messages mixtes sur le masquage comme exemples spécifiques. «Ce que cela nous dit, c’est à quel point les choses peuvent mal tourner si vous avez une mauvaise administration.

«Tout le monde, moi y compris, est enthousiasmé par les vaccins, enthousiasmé par la science et ce qu’elle peut faire pour nous. C’est extrêmement important. Mais je pense que nous minimisons l’importance de ce qu’une bonne administration peut faire pour gérer cette pandémie. Nous ferons beaucoup mieux quand nous aurons une administration qui suit la science et la santé publique, qui donne des messages cohérents, qui ne politise pas les institutions clés comme le CDC et la FDA. »

L’administration Biden joue un « rôle plus actif »

Biden a réuni une équipe d’intervention contre le COVID-19 et s’est engagé à administrer 100 millions de doses de vaccin au cours de ses 100 premiers jours en fonction. Jeudi, il a proposé un programme de secours en cas de pandémie de 1,9 billion de dollars qui comprend 70 milliards de dollars pour le dépistage du virus et un programme national de vaccination.

Bien que Swartzberg considère l’objectif de 100 millions de vaccinations comme «un étirement», d’autres ont dit qu’il était réaliste, y compris Jason Schwartz, professeur adjoint de santé publique à l’Université de Yale.

Schwartz a déclaré que l’administration Trump avait fixé des attentes irréalistes en affirmant que 20 millions d’Américains seraient vaccinés d’ici la fin du mois de décembre. Samedi, 31,1 millions de doses avaient été distribuées et 12,2 millions de vaccins avaient été appliqués, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

La distribution des vaccins a été entravée par une pénurie de financement – le directeur du CDC, Robert Redfield, a plaidé pour plus de ressources en septembre, mais elles n’ont été approuvées que trois semaines auparavant – et par un manque de coordination et de direction de la part du gouvernement fédéral dans l’énorme tâche de faire vaccins disponibles pour 330 millions de personnes dans 50 États, a déclaré Schwartz.

«Jusqu’à présent, la conception de ce déploiement de la vaccination était si décentralisée qu’elle consistait essentiellement à expédier les vaccins à chaque État, à nous dire où les expédier, à nous donner les adresses postales et à partir de là», a déclaré Schwartz. «Une chose que nous avons déjà constatée de la part de l’administration entrante de Biden est qu’elle a l’intention de jouer un rôle beaucoup plus actif et engagé dans le soutien de cet effort de vaccination, le coordonnant, le dirigeant.

Les premières étapes du programme de vaccination sont la partie la plus facile, a déclaré Schwartz, car les premiers en ligne – les agents de santé, ainsi que les résidents et le personnel des établissements de soins de longue durée – sont facilement accessibles. Il sera plus difficile d’étendre l’effort aux communautés rurales et aux personnes sans accès régulier aux soins de santé.

Schwartz a déclaré qu’il était important de continuer à promouvoir des mesures d’atténuation telles que l’utilisation de masques, la distanciation sociale et le lavage fréquent des mains. Ni les vaccins ni les stratégies mises en œuvre par la nouvelle administration ne risquent d’entraver la pandémie pendant au moins quelques mois, et les chercheurs ne savent pas si les vaccins préviennent la transmission en plus des symptômes.

Swartzberg a prédit un repos «horrible» de janvier suivi de plusieurs hauts et bas dans les cas, les décès et les hospitalisations tout au long de février avant une stabilisation progressive à la mi-mars et une amélioration continue par la suite. Il n’envisage pas un retour à un semblant de normalité avant la fin de l’été, une perspective moins optimiste que celle présentée par certains membres de l’administration Trump, comme l’ancien chef de l’opération Warp Speed ​​Moncef Slaoui.

Toutes les prévisions pourraient être annulées par l’émergence récente de variantes plus contagieuses du virus – le CDC a déclaré vendredi que la nouvelle mutation découverte pour la première fois au Royaume-Uni pourrait devenir la souche dominante aux États-Unis d’ici mars – ou dans le meilleur des cas, par le développement de thérapies susceptibles d’atténuer les pires effets de la maladie.

Quoi qu’il en soit, l’équipe de Biden sera chargée de nettoyer une épave monumentale.

Woolf a souligné que le COVID-19 était la principale cause de décès du pays au printemps 2020 et à la fin de l’année, dépassant le cancer et les maladies cardiaques.

Cela ne prend même pas en compte le sous-dénombrement probable des décès dus aux coronavirus ou d’autres décès excessifs causés par la pandémie – souvent en raison du fait que des personnes sautent ou ne peuvent pas accéder aux soins médicaux – que Woolf estime à un pour deux décès par COVID-19.

Les morts pendant la Seconde Guerre mondiale ont duré 4 ans; Le péage COVID-19 a pris moins d’un

Le virus est susceptible de tuer plus de 400000 Américains en moins d’un an – le premier décès aurait eu lieu le 6 février – alors qu’il a fallu près de quatre ans pour que de nombreux militaires américains périssent pendant la Seconde Guerre mondiale.

Woolf a déclaré qu’une maladie infectieuse n’avait pas été la principale cause de mortalité des États-Unis depuis la pandémie de grippe, et il a souligné trois raisons pour lesquelles le COVID-19 s’est transformé en un tel fléau ici:

• L’espérance de vie aux États-Unis est en baisse par rapport à d’autres pays riches depuis les années 1980, ce qui désavantage les Américains.

• Un système fragmenté divise la réponse de santé publique entre 50 États, tandis que d’autres pays ont mis en place une réponse nationale.

• Les États-Unis manquaient de leadership national, en particulier de la part du président mais aussi du reste de son administration et du Congrès. Les dirigeants d’autres pays ont promu des politiques qui ont réduit la propagation du virus et ont incité le public à réagir.

«Cela n’aurait pas dû se produire, et cela ne s’est pas produit dans d’autres pays modernes et industrialisés», a déclaré Woolf. «C’est un phénomène uniquement américain.»

Whalen a déclaré que la gestion calamiteuse de la pandémie remettait en question l’idée, largement répandue sur ces côtes, que les États-Unis sont le plus grand pays du monde.

Il a établi un parallèle entre Trump et Wilson, qui a présidé la participation américaine à la Première Guerre mondiale d’avril 1917 à la fin du conflit en novembre 1918.

Non seulement les deux dirigeants ont contracté la maladie qui a engendré une pandémie, a déclaré Whalen, mais les deux ont été moins que ouverts avec le public sur le danger qu’elle présentait et ont montré peu de respect pour la vie humaine, dans le cas de Wilson, envoyant des soldats infectieux au combat sur des navires bondés.

Wilson faisait face à deux catastrophes, alors que Trump profitait des fruits d’une économie florissante et d’une paix intérieure lorsque le coronavirus est apparu comme une menace.

«Le fait que nous menions une guerre mondiale vraiment horrible (en 1918) a tout mis au second plan», a déclaré Whalen. «Mais nous n’avons pas cette excuse pour le moment. Trump n’a aucune excuse. »