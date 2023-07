Du sang sur le trottoir, la GRC de Kelowna ferme l’avenue Leon

La GRC de Kelowna a fermé l’avenue Leon entre la promenade Gordon et la rue Richter vers 22 h 30 le 16 juillet.

Un témoin a déclaré à Capital News avoir entendu une grande agitation à l’extérieur du 925 Leon Avenue avec mention de couteaux avant de se cacher dans les buissons pour appeler le 911.

La rue a rouvert entre Richter et Ethel vers 23h30 tandis que la police restait sur place devant l’immeuble.

Les objets ont été collectés et emportés dans des sacs de preuves. Des éclaboussures de sang étaient visibles sur le trottoir.

La GRC était également stationnée dans le bloc 800 de l’avenue Harvey tandis que l’avenue Leon était fermée.

L’histoire sera mise à jour lorsque plus d’informations seront disponibles.

