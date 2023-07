Du sang retrouvé lors d’une chasse au garçon de deux ans disparu en France | Nouvelles du monde

Le petit garçon a disparu il y a quatre jours (Photo : REX/Gendarmerie Nationale) Du sang a été découvert à l’avant d’une voiture dans une région de France où un bambin a disparu il y a quatre jours, a indiqué la police. Émile, deux ans, a été vu pour la dernière fois samedi après-midi, jouant devant la maison de ses grands-parents dans le petit village près du Vernet dans les Alpes-de-Haute-Provence. Après 48 heures passées au peigne fin dans la zone à plusieurs reprises, il n’a toujours pas été retrouvé. Depuis sa disparition, il y a eu un certain nombre de théories sur ce qui s’est réellement passé, notamment que le petit garçon a été accidentellement tué par une voiture ou un tracteur, et que le conducteur a caché son corps. L’enfant de deux ans a disparu le 8 juillet (Photo: AFP) La police a maintenant envoyé des traces de sang trouvées sur une voiture pour analyse scientifique afin de voir si elles sont humaines et pourraient être liées à l’enfant disparu. « Pour le moment, nous ne savons même pas s’il s’agit de sang humain », a déclaré une source chargée de l’enquête. « Cela pourrait aussi être une trace très ancienne, donc tout le monde est très prudent quant à la découverte. » Il a également été confirmé que la maison des parents d’Émile dans la ville de La Bouilladisse, près de Marseille, a été perquisitionnée par la police lundi.



Des gendarmes français participent à l’opération de recherche (Photo: AFP) Les officiers enquêtaient sur les antécédents familiaux », a déclaré une source judiciaire travaillant sur l’affaire. Il a dit que les parents vivaient dans la maison depuis un an, avec Émile et sa petite sœur, née plus tôt cette année. « C’est une famille très traditionnelle – de hauts catholiques qui préfèrent la messe latine à la messe moderne », a déclaré la source. « Les parents sont passionnés par la musique d’église sacrée. Plus: France

Cela survient alors que la police a révélé qu'au moins 10 autres membres de la famille séjournaient dans la maison Vernet au moment de la disparition d'Émile. Une source policière a déclaré: «Une réunion de famille avait lieu, avec plusieurs oncles et tantes de l'enfant, de tous âges, dont certains mineurs. « Émile a été vu samedi matin, ainsi que d'autres enfants.

