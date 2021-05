Des scènes horribles se sont déroulées dans un palais de justice fédéral de Fargo, dans le Dakota du Nord, lorsqu’un homme déclaré coupable par un jury a produit un objet pointu et s’est tranché la gorge, se suicidant.

Jeffrey Ferris, 55 ans, a comparu lundi devant un juge fédéral de Fargo, accusé d’agression avec une arme mortelle, de mise en danger imprudente, de terrorisme et d’utilisation d’une arme à feu dans un crime violent, des accusations découlant d’un incident de l’année dernière au cours duquel il a mis des enfants en danger. la réserve indienne de Turtle Mountain, située à quelques kilomètres au sud de la frontière canadienne.

RUPTURE: Les maréchaux américains confirment qu’une personne est décédée après un incident au palais de justice fédéral au centre-ville de Fargo cet après-midi. Un témoin a déclaré à VNL lors de l’audience de détermination de la peine que l’accusé s’était levé et s’était tranché la gorge avec ce qui ressemblait à un stylo ou à une tige en plastique. pic.twitter.com/azj0C3BLPU – Bailey Hurley (@BaileyHurleyVNL) 17 mai 2021

Après que le jury a lu son verdict de culpabilité et quitté la salle d’audience, des témoins ont déclaré aux médias locaux que Ferris avait commencé «Agité avec son cou.» Lorsque l’avocat de Ferris s’est retourné pour regarder, l’accusé s’était tranché la gorge avec un objet pointu inconnu.

« Vous pouviez voir l’intérieur de son cou, » a raconté l’avocat. «Il y avait du sang partout sur les murs de la salle d’audience, et les maréchaux l’avaient fait tomber au sol. Vous pouviez l’entendre crier: ‘Je ne peux pas respirer.’ »

Les journalistes ont émis l’hypothèse que Ferris utilisait un stylo, ou « Tige en plastique » se suicider. Il était sous caution et aurait passé un point de contrôle de sécurité en se rendant au tribunal lundi.

«Je ne me souviens pas de la dernière fois qu’un événement comme celui-ci s’est produit où quelqu’un a pu faire passer de la contrebande dans une salle d’audience fédérale et mourir d’une blessure auto-infligée. Très, très, très étrange. Très inhabituel, » Le porte-parole du FBI, Kevin Smith, a déclaré à WDAY News.





Les suicides en salle d’audience sont rares, surtout avec des armes improvisées. En 2012, un ancien banquier s’est effondré et est décédé au tribunal de l’Arizona, après avoir été reconnu coupable d’avoir brûlé son propre domaine pour éviter les paiements en spirale. Une enquête a révélé plus tard que le banquier avait avalé des capsules de cyanure de sodium, un poison à action rapide, pendant le procès.

Cinq ans plus tard aux Pays-Bas, le criminel de guerre croate Slobodan Praljak a avalé une fiole de cyanure de potassium quelques secondes après avoir entendu sa condamnation à 20 ans de prison. L’ex-général s’est effondré et est décédé deux heures plus tard.

