Les mutilations génitales féminines (MGF) sont une pratique traditionnelle néfaste qui implique l’ablation partielle ou totale des organes génitaux féminins externes ou la blessure des organes génitaux féminins pour des raisons culturelles ou non médicales. Il implique un certain nombre de pratiques qui sont effectuées entre la petite enfance et jusqu’à 30 ans. Mais la plupart du temps, la majorité des filles subissent des MGF entre quatre et douze ans.

Organisation mondiale de la santé (OMS) estimations que plus de 200 millions de filles et de femmes en vie aujourd’hui ont subi des mutilations génitales féminines dans les pays où la procédure est concentrée. On estime que près de 3 millions de filles risquent de subir la procédure chaque année avant même d’avoir 15 ans.

Cette pratique néfaste n’a pas d’avantages avérés pour la santé, mais des implications sérieuses pour la santé sexuelle et reproductive des femmes, et entraîne des complications à long terme pour le bien-être physique et mental des femmes.

Les complications immédiates comprennent l’hémorragie, le tétanos, la douleur intense, la rétention d’urine, l’infection urinaire, la fièvre, le choc, la septicmie et bien d’autres, tandis que les effets à long terme sont l’anémie, la formation de cicatrices chéloïdes, les complications pendant l’accouchement, la dysfonction sexuelle, l’augmentation du risque traumatisme.

Bien que cette pratique soit considérée comme une violation des droits humains des filles et des femmes au niveau international, elle est principalement concentrée dans les régions occidentales, orientales et nord-est de l’Afrique et dans certains pays du Moyen-Orient et d’Asie. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, il est également pratiqué parmi les populations de migrants à travers l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Cette pratique est une forme extrême de discrimination fondée sur le sexe qui reflète une inégalité sans racine entre les deux sexes. La procédure est effectuée sur des petites filles sans leur consentement, donc en violation des droits des enfants.

Dans quels pays les mutilations génitales féminines sont-elles illégales ou interdites par la loi?

Selon un rapport de l’UNFPA, 2020, voici une liste de pays où la pratique inhumaine est illégale:

Bénin

Burkina Faso

République centrafricaine

Tchad

Côte d’Ivoire

Djibouti

Egypte

Érythrée

Ethiopie

Gambie

Ghana

Guinée

Guinée Bissau

Libéria

Kenya

Mauritanie

Niger

Nigeria

Sénégal

Afrique du Sud

Soudan

Tanzanie

Aller

Ouganda

Zambie

L’Autriche

Canada

Colombie

Chypre

Danemark

France

Irlande

Italie

Luxembourg

Nouvelle-Zélande

Norvège

Royaume-Uni

États Unis

Espagne

Suède

le Portugal

Australie (6 sur 8 États)

Les peines pour la pratique des MGF vont de six mois à une peine d’emprisonnement à perpétuité. Dans certains pays, une amende est également infligée.