Du rouleau de papier toilette au rouge à lèvres – une liste de cadeaux étranges offerts aux enseignants et un sondage montre ce qu’ils aimeraient réellement des enfants

Du papier toilette, du rouge à lèvres usagé et une grenouille font partie des cadeaux insolites offerts aux enseignants à la fin de l’année scolaire.

D’autres incluent un calendrier de l’avent à moitié mangé, une bouteille de shampoing à moitié vide et un lapin de compagnie.

Des enseignants de tout le pays ont reçu des cadeaux obscurs d’étudiants bien intentionnés Crédit : Getty

Voici quelques-uns des pires cadeaux offerts aux enseignants par les étudiants

Certains enseignants ont reçu des modèles de pâte à modeler et des jouets en peluche qui, selon les élèves, leur ressemblaient.

Et un enseignant a même reçu une tasse sur laquelle était écrit « le plus grand papa du monde » – mais le mot « papa » avait été barré et remplacé par « enseignant ».

Parmi les autres cadeaux bien intentionnés, citons un marteau et un tournevis, un bâton de rhubarbe, des ustensiles de cuisine, un pantalon fantaisie et un masque d’Halloween.

Et certains enseignants ont reçu une marionnette-chaussette et des chiffons J, selon le sondage des cartes-cadeaux One4all auprès de plus de 300 enseignants au Royaume-Uni.

Plus d’un tiers des personnes interrogées ont admis avoir redonné des cadeaux à leurs élèves et plus de la moitié ont déclaré qu’elles préféreraient ne pas recevoir de cadeau.

Ceux qui ont aimé recevoir quelque chose ont dit qu’ils préféreraient quelque chose de fait maison, suivi de chocolats, d’une carte-cadeau, de fleurs et de pâtisseries.

Un tiers a également déclaré qu’il préférerait recevoir un cadeau collectif de la classe plutôt que des hommages individuels.

Le chef du marketing de One4all, Lou Hickey, a déclaré: «Les enseignants reçoivent sans aucun doute de nombreux cadeaux étranges et merveilleux tout au long de leur carrière et il y aura des cadeaux et des moments remarquables qui resteront avec eux pour toujours.

« Et bien que chaque enseignant soit unique à sa manière, il est clair qu’ils peuvent tous convenir que c’est la pensée qui compte lors du choix d’un cadeau de remerciement. »