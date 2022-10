Du Rotary du comté de Putnam ; Mois de la sensibilisation à la poliomyélite – Shaw Local

Bonjour lecteurs de registres du comté de Putnam,

Eh bien, l’automne est là avec les projets du Rotary qui battent leur plein. La collecte de fonds, Road Apple Bingo et le pique-nique Interact de la rentrée scolaire ont tous été amusants et réussis. Aujourd’hui, octobre place la sensibilisation à la polio au premier plan du Rotary International, du Rotary du comté de Putnam et de tous les Rotary clubs du monde entier qui, depuis plus de 35 ans, ont travaillé sans relâche pour éradiquer la polio.

La première grande épidémie de poliomyélite aux États-Unis remonte à 1916. Plus de 6 000 personnes sont mortes et des milliers d’autres ont été paralysées… la plupart des victimes étant des enfants. En 1929, le « poumon d’acier » a été inventé, prolongeant la vie de nombreux patients atteints de poliomyélite dont les poumons étaient tellement endommagés qu’ils ne pouvaient plus respirer par eux-mêmes. Et ce n’est qu’en 1953 que le premier vaccin contre la poliomyélite a été créé et utilisé pour commencer à aider à éradiquer cette maladie invalidante aux États-Unis.

En 1980, le Rotary et l’Organisation mondiale de la santé ont lancé une initiative mondiale d’éradication de la poliomyélite. Et entre 1988 et 2020, plus de 800 millions d’enfants ont été vaccinés contre la poliomyélite. En 2011, l’argent collecté dépassait 1 milliard de dollars lorsque la Fondation Bill et Melinda Gates égalait chaque dollar rotatif 2 à 1.

En 2000, j’ai eu l’honneur d’aller en Inde dans le cadre d’une équipe d’échange du Rotary Group Study. Et ce n’est pas la rencontre et la discussion des lois sur la violence domestique avec les juges de la Cour suprême de la Cour indienne qui est ma partie la plus mémorable de ce voyage.

C’est aller dans les bidonvilles de New Delhi pour aider à vacciner les enfants contre la polio qui restera à jamais mon souvenir préféré de l’Inde. Tous ces beaux enfants confiants qui font la queue pour obtenir les gouttes qui les empêcheraient de devenir des « parias paralysés ».

Ensuite, retour dans la ville pour visiter un « hôpital de la polio » où les adultes vivaient dans des poumons de fer et les enfants attendaient une intervention chirurgicale pour corriger les déformations des jambes, des pieds et des hanches. Mon équipe s’est assise avec les médecins qui ont tous expliqué pourquoi ils avaient choisi de travailler là-bas… “pour faire une différence dans la vie d’un enfant”. Ce fut vraiment une journée qui a changé ma vie.

Donc, avec ce peu d’histoire de la polio… le lundi 24 octobre, les Rotariens du comté de Putnam présenteront un programme au lycée du comté de Putnam pour éduquer, partager et même enseigner aux élèves la polio.

Nous décrirons le rôle du Rotary dans l’éradication de la poliomyélite et avant de partir, nous « peindrons les pinkies en violet ». Dans les pays du monde entier, lorsque chaque enfant est vacciné, son petit ongle est tamponné avec du colorant violet de gentiane afin que l’enfant ne soit pas à nouveau vacciné par le prochain groupe venant vacciner. La plupart de ces enfants agitent ce bout de doigt violet comme un insigne d’honneur et sont si fiers de l’avoir !

Pour moi la poliomyélite. est le cliquetis des attelles de jambe qui montent et descendent les escaliers de l’école primaire standard et une canne qui frappe le sol alors qu’ils soutenaient M. Marchesi lors de sa vérification de chaque classe tout au long de la journée. Parents, le lundi 24 octobre, assurez-vous de parler à vos élèves du premier cycle du secondaire de ce qu’ils ont appris sur la polio et de l’histoire de mon propre héros, M. Delmo Marchesi.

Ce mois-ci est l’un de mes mois préférés de l’année rotarienne. J’espère que tout le monde passe un bon mois, peut-être que ceux qui sont assez vieux regardent la petite cicatrice ronde sur leur bras et se souviennent de la peur causée par la poliomyélite dans les années 50 et 60. Nous avons parcouru un long chemin pour éradiquer l’horrible maladie de la polio.

N’oubliez pas la fête d’Halloween du lycée Interact Grange pour les enfants au service d’incendie de McNabb, le samedi 22 octobre, de 14h à 16h. L’entrée est de 2 $ ou deux conserves. Il y aura un défilé costumé avec des prix, des jeux, des activités et des rafraîchissements pour tous les enfants présents. Joyeux Halloween, tout le monde!

N’oubliez pas… le service avant vous-même

Debbie Buffington – Présidente du Rotary du comté de Putnam