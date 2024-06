Du rêve au cauchemar : comment le règne de Rob Page au Pays de Galles s’est effondré

Source des images, Getty Images Légende, L’ancien défenseur central Rob Page a remporté 41 sélections pour le Pays de Galles

Auteur, Dafydd Pritchard

Rôle, BBC Sport Pays de Galles

il y a 5 heures

Lorsque le parcours du Pays de Galles à la Coupe du Monde 2022 s’est terminé par une défaite face à l’Angleterre au Qatar, le manager Rob Page et ses joueurs se sont dirigés vers leurs supporters et ont partagé un moment d’appréciation mutuelle ; déçu que leur aventure soit terminée, mais fier d’avoir été sur la plus grande scène du football pour la première fois en 64 ans.

Page et son équipe ont fait la même marche jusqu’à l’endroit équivalent d’un stade en Slovaquie dimanche soir – mais le contraste dans la réception n’aurait guère pu être plus frappant.

Le Pays de Galles venait d’être battu 4-0, trois jours après avoir été tenu en échec par Gibraltar lors d’un autre match amical.

Les 1 000 supporters gallois présents à Trnava ont applaudi leurs joueurs mais, lorsque Page s’est avancé pour présenter des excuses, il a été accueilli par des huées et du vitriol.

Cela faisait longtemps que les supporters gallois ne s’étaient pas retournés contre un entraîneur, c’était donc significatif lorsqu’ils se moquaient de Page et scandaient pour qu’il soit limogé après le lamentable match nul de jeudi contre Gibraltar.

Lorsque la même chose s’est produite en Slovaquie – en plus grand nombre et avec plus de force de sentiment – ​​Page semblait avoir atteint un point de non-retour.

Il s’agissait peut-être de matchs amicaux, mais ce mécontentement couvait depuis un certain temps.

Des hauts et des bas en Coupe du monde

Aussi étrange que cela puisse paraître, on pourrait retracer le début du déclin de Page jusqu’au plus grand moment de sa carrière.

En guidant le Pays de Galles vers sa première Coupe du monde depuis 1958, Page s’est inscrit dans l’histoire du football gallois.

Il s’agit d’un exploit remarquable pour l’ancien patron de Port Vale et de Northampton Town, qui s’est admirablement bien comporté lorsqu’il a été nommé au poste du Pays de Galles dans des circonstances difficiles après le départ de Ryan Giggs.

Pourtant, avant même d’arriver au Qatar, des signes inquiétants étaient apparus. Le Pays de Galles n’a remporté que deux de ses 12 matches en 2022, notamment les victoires en barrages de la Coupe du monde contre l’Autriche et l’Ukraine.

Étant donné le temps qu’avait dû attendre le Pays de Galles pour disputer une Coupe du Monde, les gens étaient prêts à regarder au-delà des niveaux de performance hésitants. Mais au Qatar, ces problèmes ont rattrapé le Pays de Galles.

Page s’est trompé dans sa sélection et sa tactique lors du match nul d’ouverture contre les États-Unis et, bien qu’il ait déclaré que « des leçons avaient été apprises » après avoir arraché un point fortuit, il a répété les mêmes erreurs alors que le Pays de Galles s’est incliné 2-0 contre l’Iran. mais a scellé leur sort.

Le mal était déjà fait lorsqu’une défaite apathique 3-0 contre l’Angleterre a confirmé leur élimination en phase de groupes.

Les critiques à l’égard de Page commençaient à s’intensifier – en particulier après la capitulation contre l’Iran – mais il pouvait encore s’accrocher à la fierté d’être le premier homme à diriger le Pays de Galles lors d’une Coupe du monde depuis 64 ans.

Des étés cauchemardesques et un automne mouvementé

Il n’y a pas eu une telle consolation six mois plus tard lorsque la candidature du Pays de Galles à la qualification pour l’Euro 2024 a déraillé.

Ils avaient en fait commencé de manière prometteuse, marquant un but égalisateur dans le temps additionnel pour faire match nul en Croatie avant de battre la Lettonie à domicile.

Mais ensuite est arrivé le point le plus bas du règne de Page, une défaite chaotique 4-2 à domicile contre une équipe arménienne 71 places derrière le Pays de Galles au classement mondial.

Les fans et les experts ont réagi avec colère, en particulier après que Page ait décrit le résultat comme une « gifle » dont son équipe aurait pu avoir besoin.

Les contrôles se sont intensifiés en octobre dernier lorsque le directeur général de la Football Association of Wales, Noel Mooney, a déclaré que l’entraîneur devait continuer à gagner des matchs pour conserver son poste, des commentaires que le vice-capitaine Ben Davies a ensuite qualifiés d’« inutiles ».

Une série ultérieure de huit matchs sans défaite – avec une impressionnante victoire 2-1 contre la Croatie – a apaisé un peu la pression sur Page.

Mais après l’échec de la qualification pour l’Euro 2024 après une défaite en finale des barrages contre la Pologne en mars, des doutes subsistaient, même si le président de la FAW, Steve Williams, avait offert un soutien immédiat et public.

Les supporters ont eu tendance à exprimer leurs frustrations à propos de Page en ligne ou en dehors des stades, où ils ont plutôt canalisé leur énergie vers le soutien de l’équipe.

Et même s’ils ont continué à montrer leur appréciation aux joueurs gallois au Portugal et en Slovaquie, les supporters ont fait connaître leurs sentiments à l’égard de l’entraîneur en scandant « nous voulons que Page sorte » et, sarcastiquement, « en transition » – se moquant des appels répétés de Page à la patience dans cette affaire. l’ère post-Gareth Bale.

Il serait inhabituel pour une association de limoger un entraîneur sur la base de matches amicaux, mais ces matches ne sont pas des incidents isolés.

Avec Mooney et d’autres personnalités influentes aux deux matchs, des résultats et des performances aussi pitoyables – et, peut-être tout aussi important, la réaction des fans – n’ont pu qu’affaiblir la position de Page.

Les décideurs de la FAW ne dévoilent pas grand-chose pour l’instant, mais Page était complètement découragé dimanche en Slovaquie, apparemment résigné au fait que ses jours sont comptés.

« Ils [fans] je veux que je parte », a-t-il dit. « Je comprends parfaitement. Je dois rester fidèle à moi-même et me concentrer sur le travail à accomplir.