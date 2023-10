Du retour de Roman Reigns à la défense du titre de Cody Rhodes, jetez un œil aux résultats de WWE SmackDown

Le dernier épisode de SmackDown, organisé au BOK Center de Tulsa, Oklahoma, présentait le retour du champion universel de la WWE, Roman Reigns. Le chef tribal a fait sa première apparition depuis SummerSlam. Dans l’édition de cette semaine de WWE SmackDown, Reigns a abordé les problèmes liés à The Bloodline, John Cena et LA Knight. Cena a également fait son apparition dans l’épisode de SmackDown d’hier soir. La dernière édition de SmackDown a débuté avec un segment mettant en vedette Cena. Triple H a également fait une grande annonce concernant la nomination de l’ancien champion du monde de l’Impact Wrestling et de la NWA, Nick Aldis. Dans le segment féminin, Zelina Vega et Bayley se sont affrontées lors d’un affrontement. Le SmackDown de cette semaine a également montré Cody Rhodes lançant un défi ouvert pour un combat incontesté pour le championnat par équipe de la WWE. Dans l’événement principal de la soirée, LA Knight et Solo Sikoa ont été impliqués dans un combat.

Brawling Brutes vs Assez mortel

Dans le combat d’ouverture de l’épisode de WWE SmackDown de cette semaine, Pete « BUTCH » Dunne et Ridge Holland de Brawling Brutes et Elton Prince et Kit Wilson de Pretty Deadly se sont affrontés. Le combat d’ouverture de la soirée a réussi à captiver la foule puisque les deux équipes ont réalisé une performance remarquable. Dans la phase finale de la bataille, Prince a simulé une blessure et, profitant de la situation, Wilson a donné un coup de pied à Holland dans le dos de l’arbitre. Cela a permis à Prince de renverser la Hollande et de remporter une victoire formidable.

Zelina Vega contre Bayley

Après avoir subi plusieurs chagrins ces dernières semaines, Bayley a dû remporter une victoire hier et c’est exactement ce qu’elle a fait. Bayley a réussi The Rose Plant pour sortir victorieux contre Zelina Vega. Un scénario d’après-match passionnant, impliquant Damage CTRL et Charlotte Flair, s’est également déroulé hier soir.

Cody Rhodes et Jey Uso contre Grayson Waller et Austin Theory

Cody Rhodes et Jey Uso ont défendu le WWE Undisputed Tag Team Championship contre Grayson Waller et Austin Theory. Waller et Theory ont produit un spectacle remarquable hier, mais cela ne leur a toujours pas suffi pour décrocher le championnat. Le combat de championnat s’est avéré assez excitant, grâce à des combats remarquables et aux compétences mises en valeur par les lutteurs des deux côtés. Rhodes a livré un CrossRhodes pour remporter une victoire et conserver les titres.

LA Knight contre Solo Sikoa

LA Knight et Solo Sikoa ont participé à l’événement final et principal de la soirée. Ce fut une autre bataille alléchante impliquant également John Cena. C’est Knight qui a finalement produit le BFT pour remporter la victoire.