Du rejet du Real Madrid à la révélation au Rayo

Isi Palazon (à gauche) connaît la meilleure saison de sa carrière naissante en tant qu’ailier du Rayo Vallecano. Pas mal pour un joueur qui n’a fait ses débuts professionnels qu’en 2018, à l’âge de 26 ans. Images DAX/NurPhoto via Getty Images

Pour une compétition qui aime historiquement promouvoir les jeunes talents – comme Fernando Torres, capitaine de l’Atletico Madrid âgé de 19 ans, Ansu Fati le plus jeune buteur de la Ligue des champions à 16 ans et Iker Casillas au même âge tendre lorsqu’il a été arraché de son école pour voyager avec Le Real Madrid en Ligue des champions – LaLiga a été extrêmement en retard pour profiter du talent passionnant et édifiant qu’est Isi Palazon de Rayo Vallecano.

C’est en partie parce que cette fusée à bouteilles, à la fois minuscule et dangereuse à parts égales, était occupée en tant qu’ouvrier agricole à cueillir des pêches, des pommes et des abricots alors que ses pairs remportaient déjà des trophées, gagnaient des millions et devenaient des noms familiers.

Il a l’air d’être anglais, comme tant d’autres qui possèdent des villas ou louent des appartements dans la région de Murcie, où il est né, et où il est né. Environ 5 pieds 7 pouces s’il porte des crampons plus longs sur ses bottes, avec une tête rasée et une attitude de guerrier, enclin à avoir l’air un peu rouge soit s’il fait très chaud ou s’il est au milieu d’une de ses performances pour Rayo où il semble faire le travail de trois hommes – ces éléments forment probablement votre première impression de “Isinho”.

Quand tu regardes, cependant? C’est un régal.

Malgré toute son efficacité et son importance pour le club bijou de Madrid du quartier bruyant et ouvrier de Vallecas, Isi (Isaac) Palazon est un pur plaisir. Son pied gauche surdoué est élégant et précis dans sa distribution, mais aussi puissant et explosif lorsqu’il déclenche une de ces frappes fulgurantes au but qui, franchement, ne devrait pas vraiment être réalisable pour un joueur aussi compact.

Déjà cette saison, Palazon a cinq buts et trois passes décisives, ce qui le place sur la voie des meilleures statistiques créatives de sa carrière, mais il est bien plus que cela pour Rayo. Un plaqueur féroce et le centre névralgique par lequel une grande partie du jeu de l’équipe doit passer si elle veut bien attaquer, il est vocal dans son leadership et une icône inspirante pour les fans ultra-loyaux et bruyants : il a tout. La quintessence du “capitaine sans brassard”.

L’équipe nationale d’Espagne a un nouvel entraîneur, Luis de la Fuente, qui s’est exprimé sur le fait qu’il voit une douzaine de joueurs ou plus qui sont maintenant, sous sa direction, candidats à jouer pour La Roja. Il parle à la fois de leur campagne de qualification pour l’Euro 24 contre des pays comme la Norvège et l’Écosse, et lorsque les finalistes de la Ligue des Nations 2021 affronteront l’Italie en demi-finale de la compétition de cette année en juin. Palazon doit être dans cette conversation, ce qui la rend si surprenante qu’il y a quelques années à peine, il a dû recourir à la tâche étouffante, éreintante et infestée d’insectes de cueillir des fruits dans la chaleur torride du soleil de Murcie juste pour Joindre les deux bouts.

Aussi talentueux, impressionnant et important que soit aujourd’hui ce sympathique joueur de 28 ans, il convient de noter qu’il n’est entré dans le monde du football entièrement professionnel qu’en 2019 et a fait ses débuts en Liga à l’âge de 26 ans. Ce jour-là, Rayo a perdu 3- 0 à Sevilla, avec Palazon d’une durée d’environ une heure.

Peut-être que la partie la plus réconfortante de tout cela, outre le fait qu’il est l’un de ces joueurs qui vaut la peine d’acheter un billet pour le match, d’allumer votre télévision ou votre radio pour suivre sa performance, c’est qu’il devait être âgé de la royauté du football. à seulement 13 ans, seulement pour subir un revers douloureux après l’autre afin d’atteindre l’état d’excellence dans lequel il se trouve en ce moment.

Nous aimons tous une histoire de rédemption, n’est-ce pas?

Isi Palazon a travaillé comme agriculteur pour joindre les deux bouts après avoir été rejeté par le Real Madrid et Villarreal. Pourtant, il n’a jamais perdu de vue son objectif ultime et n’a jamais cessé de faire le travail pour en faire une réalité. David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Palazon était l’enfant talentueux qui a été retiré de l’école et de son équipe locale pour être accéléré à l’académie du Real Madrid dès son adolescence. Une fois à Valdebebas, il a côtoyé Raul de Tomas, Gonzalo Melero et Jese Rodriguez – qui ont près de 300 matchs de Liga entre eux par rapport à son demi-siècle de matchs de Liga – mais a été libéré, assez brutalement, avant de prospérer dans le Système de jeunesse de Villarreal pour se faire dire là-bas, finalement, qu’ils ne voulaient pas de lui non plus.

D’où le retour à la maison, la queue momentanément entre les jambes. D’où aussi le travail acharné au soleil du milieu de la matinée, séparant délicatement les pêches de leurs branches sans abîmer le précieux fruit – une “expérience de vie” qui l’a complètement changé et a inspiré l’attitude “tout compris, tous les jours” qu’il a maintenant .

Son mantra est le suivant : “J’attends chaque match avec impatience, peu importe qui et où nous jouons. Gagner, perdre ou faire match nul, j’aime chaque seconde. Avant, je détestais perdre : cela me mettait de mauvaise humeur à chaque fois, mais ça fait beaucoup moins mal en ce moment parce que je suis conscient de la chance que j’ai de jouer au football de haut niveau.”

Bien qu’être choisi, puis rejeté, par Madrid soit toujours une cicatrice pour Palazon, cela reste une indication du talent de cette dynamo quand elle était petite. Comme il l’a dit à son journal local : “Je m’en souviens comme si c’était hier. Mon père m’a secoué pour me réveiller et m’a dit de faire mes valises. J’ai eu une semaine d’essai à Madrid !

“Je dois admettre que j’ai eu du mal à être si loin de chez moi. Les premiers mois ont été brutaux et je pleurais après chaque visite de ma famille ou d’amis. Mais j’ai réalisé que je devais m’endurcir mentalement. J’ai dit moi-même à quel point j’avais de la chance, que la plupart des enfants donnaient leur bras droit pour être dans ma situation et cela a fonctionné. Je me suis adapté et les choses se sont améliorées, même si au fond j’avais toujours le mal du pays.

Il n’est pas rare de constater que, lorsque Madrid a pensé qu’Isi n’était pas pour eux, la fin était sans compromis. Pas d’avertissement, pas de préparation : il a été convoqué dans un bureau et on lui a dit de faire ses valises. Juste un gamin, humilié, blessé et sans personne autour de lui pour le ramener chez lui à des centaines de kilomètres jusqu’à la petite Cieza (35 000 habitants) à Murcie. Il qualifie toujours le processus de “dévastateur”.

Puis à l’académie de Villarreal pendant trois ans et demi. Il admet : “Ce furent les meilleures années de ma vie. La philosophie du football de Villarreal m’a permis d’avancer à pas de géant tactiquement et techniquement, mais ils m’ont aussi laissé partir.

“A 19 ans, c’était comme la fin du monde. Vous commencez à tout remettre en question : ‘Est-ce que ça sert à rien de continuer ? Est-ce que je peux même jouer au football ?’ Ce doute de soi vous ronge.”

De retour à la maison, le gamin à la grande réputation qui, à en croire le regard des cyniques locaux, avait échoué. Fauché et sans métier, il a demandé à un ami s’il pouvait travailler avec lui dans l’industrie locale de cueillette de fruits. Pourtant, Isi ne comprenait pas vraiment à quel point cette expérience se révélerait brutale ou utile.

Il raconte : « J’étais habitué à un bon salaire à Villarreal et du coup, je n’avais plus un centime à mon actif. Un de mes amis dirigeait une pêcherie, alors je lui ai demandé s’il acceptait de me prendre comme J’ai passé mes matinées à cueillir des pêches et mes après-midi à m’entraîner. C’est le genre d’expérience qui t’apprend un peu d’humilité. les meilleures équipes de jeunes d’Espagne et maintenant regarde-toi !

“Sans manquer de respect à quiconque travaille dans l’agriculture, mais cela m’a ouvert les yeux sur un tout autre monde. À Villarreal, j’avais existé dans cette bulle de privilèges et de sécurité financière qui ne ressemblait en rien au monde réel. Maintenant, je travaillais côte à côte aux côtés de gars qui vivaient au jour le jour, se cassant le dos juste pour survivre jusqu’à la fin de la semaine. Ça m’a vraiment ouvert les yeux.

“Je suis toujours en contact avec beaucoup de ces gars et je n’oublierai jamais ces jours ! C’était une leçon difficile, mais qui m’a complètement changé. Je suis devenu beaucoup plus concentré et déterminé. Si je devais travailler le sol tous les jours et courir plus vite que je n’avais jamais couru dans le passé, alors c’est ce que je ferais.”

Et c’est ce qui l’a fait se démarquer.

Lorsque Palazon a rejoint Rayo en janvier 2020, ils étaient 12e du deuxième niveau. Depuis lors jusqu’à maintenant, il a marqué dans les éliminatoires de promotion, Los Franjirrojos (les “Red Flashes”) sont assis près des places de qualification européennes (ils n’ont pas joué dans les compétitions de l’UEFA depuis 22 ans) et le “Isi Factor” a joué un rôle clé dans Rayo battant l’Athletic Club, le Real Madrid, Séville, Valence et Barcelone (deux fois) en Liga, et en eux atteignant la demi-finale de la Copa del Rey. Un gros impact pour cette floraison tardive.

Pour compléter cette histoire de retour, ayant joué un rôle central dans cette défaite du Real Madrid (qui l’a rejeté) juste avant la Coupe du monde, il faudrait une victoire en coupe, une sélection en Espagne, une grande victoire dans le football européen – tout cela serait riche récompense pour cette talentueuse petite pêche de joueur. Si vous n’avez pas assisté à son émission et que c’est la première fois que le nom d’Isi Palazon croise votre chemin, alors rendez-vous service : regardez l’ex-fruitier qui vient d’atteindre la maturité du football.