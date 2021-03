L’argent mis à part, Hoda a comparé la décision à un grand saut d’une falaise. « Vous savez ce qui va se passer si vous restez en sécurité. Si vous sautez, vous n’êtes pas sûr. C’est peut-être incroyable et cela peut être horrible, mais vous ne savez pas », dit-elle. «Quand j’étais à la limite quand ce poste est arrivé à NBC, c’était comme m’arracher le cœur. Mais je savais que si je ne le faisais pas, je me réveillerais tous les matins et je me disais: ‘Je me demande si je avait pris ça Dateline mon travail … ‘Et je ne pouvais pas me réveiller comme ça tous les jours, alors je l’ai pris et j’ai accepté la réduction de salaire. «

En fait, s’il y a une leçon qui ressort le plus en entendant Hoda raconter son histoire, c’est son salaire. «Je n’ai jamais rien fait ni pris un emploi pour l’argent», a-t-elle déclaré. «J’ai toujours pensé que si vous prenez un travail pour de l’argent, quel que soit votre travail, vous ne serez heureux que tous les jeudis sur deux le jour de la paie et ensuite vous retournez à un travail que vous n’aimez pas vraiment beaucoup. ‘ne choisissez pas la profession pour cette raison et je pense que si vous le faites, vous faites probablement une erreur parce que vous serez probablement insatisfait en fin de compte. »

«Vous réalisez simplement que dans votre vie, vous devez faire quelque chose parce que vous l’aimez», a-t-elle noté, «Et si l’argent vient, c’est parfait. Et si ce n’est pas le cas et que vous pouvez toujours payer vos factures, vous pouvez quand même être heureux, donc je n’ai jamais déménagé pour l’argent. «

Bien que l’argent n’ait pas été un facteur de motivation pour Hoda, cela ne veut pas dire que cela n’a pas d’importance. En fait, il lui a fallu beaucoup de temps pour obtenir le chèque de paie qu’elle méritait. «Je pense que j’ai passé la majeure partie de ma carrière à être moins rémunérée que mon homologue masculin, sans aucun doute», a-t-elle déclaré. «Et puis plus tard, vous commencez à dire: ‘Eh bien, attendez une minute. Je pense que je mérite vraiment ça, ou je peux demander ça.’ Et cela a pris beaucoup. J’aurais aimé ne pas perdre autant d’années non plus à ne pas faire attention – et rappelez-vous, je suis le genre de personne, si je peux payer mes factures, alors je n’en veux pas plus. J’ai ce truc. Donc, ça ne m’a pas dérangé de cette façon. Mais, je pense que tu devrais être payé ce que tu vaux. C’est aussi simple que ça. «

A-t-elle l’impression d’en être à ce point maintenant? « J’ai l’impression que ça a pris du temps », a-t-elle dit à E !, « mais j’ai l’impression que oui, définitivement. »