Du quarterback au back : un regard sur Alan Bowman et Cam Rising, les vétérans de la Big 12

Il y a huit ans et demi, l’Oklahoma State a proposé une bourse à Cam Rising. Samedi, les entraîneurs des Cowboys pourront (probablement ?) le voir jouer pour la première fois à Stillwater. De l’autre côté du terrain, lors de ce match du Top 15, se trouvera le quarterback de l’OSU, Alan Bowman, qui en est à sa septième année de carrière.

Bien sûr, le staff de Mike Gundy a offert beaucoup de quarterbacks au cours des sept dernières années, mais ce match donne lieu à des histoires particulièrement intéressantes, tant en termes de comparaisons entre les deux QB que de ce que ce match signifie pour le nouveau Big 12 cette saison et pour l’avenir.

Avant d’aborder ce que nous savons et ce que nous pouvons attendre de Rising, voici un aperçu des chiffres des deux vétérans côte à côte.

QB2B Archer Soulèvement Att. 112 29 Comp. 75 18 Pourcentage 67,0% 62,1% Yds 967 346 Verges/Att 8.6 11.9 TD 8 7 INT 2 0 Notation 159,49 241,95 QBR 79,6 (23e) N / A TD précipités 0 0

Le retour de Rising

Tout comme Bowman, Rising évolue dans le football universitaire depuis longtemps et a vu sa résilience mise à l’épreuve par les blessures.

À l’époque où l’OSU a proposé Rising, il n’était qu’un élève de première année au lycée, mais il avait déjà recueilli des offres d’une poignée d’écoles de renom et de quelques grands noms. Il finirait par choisir les Sooners plutôt que les Cowboys, puis retournerait son engagement au Texas – se délectant de rivalités croisées. (OSU a signé Spencer Sanders ce cycle-là.) Rising a passé la saison 2018 en redshirt à Austin avant d’être transféré à Utah.

À Utah, Rising a connu une autre année de redshirt avant d’obtenir une chance de courte durée en 2020. Contre le numéro 20 USC, Rising a tenté exactement six passes avant de subir une blessure mettant fin à sa saison. Mais il a rebondi en 2021 et s’est vu confier les rênes au début de la liste Pac-12 de l’Utah. Le reste, comme on dit, est une répétition de l’histoire.

Rising a mené l’Utah à des titres consécutifs de la Pac-12 et à des Rose Bowls consécutifs, où il a subi une grave blessure au genou lors de l’édition 2022 qui l’a laissé sur la touche pendant toute la saison 2023 et a même été mis au repos la semaine dernière après avoir subi une lacération à la main de lancer. Mais il pourrait, une fois de plus, être de retour (selon les rapports), et le voyage de son équipe à Stillwater est l’occasion pour lui de le montrer sur une grande scène.

Le Baromètre

L’entraîneur en chef de l’Utah, Kyle Whittingham, s’est entretenu avec les médias avant le match de ce week-end et a parlé de son QB. Ce faisant, il a souligné une statistique spécifique qu’il associe à l’excellence du QB.

« C’est un quarterback formidable », a déclaré Whittingham à propos de Rising. « Lorsqu’il est en pleine forme, il est généralement dans le top 10 du pays en QBR, ce qui est encore une fois le baromètre qui, à mon avis, est le moyen le plus précis et le plus efficace d’évaluer le jeu du quarterback. »

En ce qui concerne Whittingham, la statistique QBR d’ESPN est le meilleur indicateur de la performance du quarterback. Alors que l’évaluation brute du passeur est une équation assez simple basée sur les tentatives de passe, les passes complétées, les yards, les TD et les interceptions, la statistique exclusive d’ESPN prend également en compte la force de la défense adverse. Le QBR est une excellente statistique, mais il y a une raison spécifique pour laquelle Whittingham l’a souligné.

Selon le site ESPN, « pour être qualifié, un joueur doit jouer au moins 20 actions par match d’équipe », ce que Rising n’a pas encore fait jusqu’à présent en 2024. Pour référence, Bowman a grimpé de 20 places après son démantèlement de Tulsa le week-end dernier. Mais en 2021 et 2022, lorsque Rising écrasait la Pac-12, il s’est classé sixième avec 84,2 et neuvième avec 82,9 en QBR, respectivement.

Lequel bénéficiera du support Run ?

On a beaucoup parlé de l’âge combiné des QB les plus âgés du Big 12, mais lequel d’entre eux verra son expérience se traduire par du succès sur le terrain ?

Fait amusant : l’âge combiné des QB titulaires du match Utah-Oklahoma State de samedi est de 49 ans. En comparaison, l’âge combiné des QB titulaires lors du match Colts-Bears de dimanche est de 44 ans. pic.twitter.com/cO7hLZh9Rx — Sports universitaires uniquement (@CollegeSportsO) 16 septembre 2024

Bien que les deux équipes aient prouvé leur capacité à gérer une attaque, à faire preuve de sang-froid et à réaliser des actions, elles devront compter sur ceux qui sont devant et à côté d’elles. Les deux équipes disposent d’une ligne offensive solide et d’un running back éprouvé sur lequel s’appuyer. Bowman a mené les Cowboys à 3-0 malgré son jeu de course sous-performant jusqu’à présent, et Rising (et Isaac Wilson en l’absence de Rising) a bénéficié d’une sorte de fête de sortie pour son RB.

La ligne offensive de l’OSU n’a pas concédé de sack jusqu’à présent cette année. Celle de l’Utah en a concédé quatre en trois matchs, mais un seul était de Rising.

Le coéquipier de Rising a pris de l’ampleur ces deux dernières semaines. Le running back des Utes Micah Bernard a manqué la majeure partie de la saison dernière en raison d’une blessure, mais il semble se démarquer sur la grande scène. En quatre saisons à Utah, Bernard a réalisé deux matchs de 100 yards au sol avant 2024. Il vient maintenant de jouer deux matchs consécutifs à trois chiffres contre Baylor et Utah State et affiche une moyenne de près de sept yards par course. Si les Cowboys veulent aider Bowman, ils peuvent trouver comment faire cuire son propre RB.