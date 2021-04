Dans un monde fou, il peut souvent être difficile de trouver la bonne façon de servir certains des repas et des collations préférés du pays.

Les acheteurs ont menacé de boycotter une succursale de Sainsbury’s pour une photo d’un thé à la crème qui allait à l’encontre des traditions locales – et ils ne sont pas les seuls à avoir de fortes opinions sur la présentation de la nourriture.

Du poisson-frites aux thés à la crème, c’est la BONNE façon de manger les plats britanniques préférés, dit Alex James, en photo

Le Sun a raconté comment les habitants de Truro, en Cornouailles, ont été scandalisés de voir la photo de scones enduits de crème caillée puis de confiture – ce qu’ils préfèrent dans le Devon voisin.

Mais il y a de plus gros combats de petits pains dans tout le pays car il y a beaucoup de règles obscures et de faux pas alimentaires qui ont émergé au fil des ans.

Des scones à un anglais complet, je révèle ce que je pense être la bonne façon de manger sept de nos délices.

Poisson et frites

Les chips offrent une bombe de texture de croquant et de moelleux, mais sont relativement fades, ils bénéficient donc de l’ajout de grandes saveurs Crédits: Getty

Le sel et le vinaigre sont tous deux incontournables. Beaucoup de sel. Beaucoup de vinaigre.

Vous voulez aussi du ketchup, sauf si vous êtes dans un restaurant avec un chef qui peut concocter une bonne sauce tartare.

L’acidité du vinaigre traverse toute cette huile – mais si vous les emportez à la maison pour les manger, éclaboussez-la lorsque vous y arrivez. Sinon, ils seront devenus trop détrempés au moment de votre arrivée.

Ouvert ou emballé? Je suis un type ouvert. Le poisson-frites est mieux apprécié à l’extérieur – mais pas idéalement à l’extérieur d’un pub en avril humide.

Thé à la crème

Vous obtenez le maximum d’impact de votre scone si vous mettez la confiture avant une grosse goutte de crème coagulée

JE PEUX maintenant régler ce débat une fois pour toutes.

Vous obtenez le maximum d’impact de votre scone si vous mettez la confiture avant une grosse goutte de crème coagulée.

Ensuite, vous retournez le tout et le mangez à l’envers afin que la crème coagulée (qui est probablement la plus stimulante sur le plan de la texture de tous les aliments) atterrit directement sur votre langue.

Mais vous allez probablement vous retrouver avec de la crème sur vos genoux, plutôt que là où vous le voulez.

Volant face à la science, le Claridge’s Hotel de Mayfair à Londres propose d’abord la crème, à la façon du Devon.

Le conseil est dans son livre de cuisine. Mais c’est un sujet tellement incendiaire que le livre ajoute une clause de non-responsabilité: « L’ordre de la cérémonie doit être selon les goûts de l’invité. » Tout à fait raison aussi.

crumble aux pommes

Les pommes Bramley doivent être préparées avec une variété de cuisson Crédit: Flickr – Getty

LE climat britannique est parfait pour la culture des pommes. Il existe littéralement des milliers de types différents.

C’est un plat qui doit être préparé avec une variété de cuisine. Tout le reste est une pâle imitation.

Les pommes Bramley sont à la fois piquantes et sucrées.

Ils conservent également un peu de texture parfaitement complétée par la croûte croquante du crumble.

Servir avec une crème anglaise ou une glace?

Personnellement, je pense que le crumble très chaud avec de la crème glacée directement du congélateur vous donne l’excitation supplémentaire de trop chaud et trop froid en même temps.

Bagatelle

La bagatelle doit être trempée dans de l’alcool – de préférence du sherry et du brandy comme poteau de finition d’une énorme éruption Crédits: Getty – Contributeur

L’humble bagatelle remonte à 400 ans – et comme tout ce qui est populaire depuis des lustres, elle a réussi à évoluer avec le temps.

Cela signifie que pratiquement tous les fruits, noix, gelées, sauces sucrées et boissons alcoolisées ont figuré dans une recette bagatelle à un moment donné et sont, par conséquent, du jeu équitable.

Bien que populaire auprès des enfants, je pense que la bagatelle en est vraiment une pour les adultes. Il doit être trempé dans de l’alcool – de préférence du sherry et du brandy comme poteau de finition d’une énorme éruption.

Anglais complet

Les pommes de terre rissolées et les gaufres aux pommes de terre sont un non-non. Si vous voulez de la pomme de terre, ce devrait être soit des bulles, soit des chips Crédits: Getty

Les haricots cuits au four, servis séparément ou dans l’assiette, sont essentiels pour une lubrification indispensable.

Mais un petit-déjeuner anglais ne peut pas être considéré comme «complet» sans une tranche frite de pain blanc grillé en tranches moyennes. Il doit avoir les croûtes coupées et être frit dans tout le jus laissé dans la poêle.

Les pommes de terre rissolées et les gaufres aux pommes de terre sont un non-non. Si vous voulez de la pomme de terre, ce devrait être soit des bulles, soit des chips.

Chez moi, nous avons souvent un anglais complet le dimanche à midi.

J’avais l’habitude de tout empiler dans l’assiette dans le style classique de la cuillère grasse, mais nous sommes davantage passés à une sorte de buffet d’hôtel à vous aider à mesure que les enfants vieillissent.

Thé et biscuits

Seuls les biscuits sans chocolat doivent être trempés dans du thé et jamais assez longtemps pour que le biscuit ait le temps de se dissoudre Crédit: Photolibrary RM – Getty

DUNKING n’est pas de mauvaises manières. Rouleau de saucisse trempé dans une soupe aux tomates? Oui. Croissant trempé dans du café au lait? Mais oui.

Mais seuls les biscuits sans chocolat devraient être trempés dans du thé et jamais assez longtemps pour que le biscuit ait le temps de se dissoudre. Obstruer les choses avec du chocolat fondu et des biscuits sucrés et détrempés est un moyen infaillible de ruiner une tasse de thé parfaitement bonne.

Cependant, une barre Galaxy placée dans une tasse de lait chaud et autorisée à se dissoudre partiellement ou complètement est parmi les plus merveilleuses de toutes les friandises au coucher.

Rôti du dimanche

La viande rôtie à la broche est de loin supérieure à la viande cuite au four car le joint reste plus juteux à l’intérieur et est plus croustillant à l’extérieur Crédits: Getty – Contributeur

Ce que nous appelons maintenant un rôti du dimanche est plus généralement une cuisson au four.

Nous avons tendance à cuire notre viande dans un four, plutôt que de la rôtir à la broche tournante devant un feu ouvert, d’où vient le terme rôti.

La viande rôtie à la broche est de loin supérieure à la viande cuite au four car le joint reste plus juteux à l’intérieur et est plus croustillant à l’extérieur.

Si vous avez le temps et l’envie, cela vaut la peine d’expérimenter. Il existe sur le marché de nombreux kits adaptateurs ingénieux pour rôtir à la broche pour barbecue.