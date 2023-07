Du plus haut d’une victoire historique au plus bas d’une sortie humiliante, les Philippines retireront beaucoup de leurs débuts en Coupe du monde féminine

Après avoir atteint un sommet, il y a généralement une chute.

Les Philippines espéraient juste que cela n’arriverait pas cinq jours après leur triomphe historique 1-0 contre la Nouvelle-Zélande – leur tout premier à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA dans leur premier tournoi.

Malheureusement pour les Philippins, ils ont subi le test de réalité le plus brutal alors que l’ancien champion de Norvège – qui n’avait même pas marqué de but lors de ses deux premiers matches – a pris vie pour réclamer une déroute 6-0 à Eden Park.

Bien qu’il y ait eu beaucoup d’optimisme dans le camp philippin avant le match nul, la compétition s’est effectivement terminée juste après la demi-heure de jeu alors qu’ils se sont retrouvés à trois buts après un départ fulgurant des Norvégiens.

Les Philippines n’avaient tout simplement pas de réponse pour l’imposant Sophie Roman Haugqui a marqué deux fois en 17 minutes avant Caroline Graham Hansen ajouté un troisième.

Les choses sont allées de mal en pis pour les accusations d’Alen Stajcic après la pause comme ils l’avaient Alicia Barker marquant un but contre son camp, a concédé un penalty qui a été transformé par Gouro Reiten puis avait Sophie Harrison expulsée à peine dix minutes après avoir été recrutée comme remplaçante – le tout avant que Haug ne termine une belle soirée de travail en complétant son tour du chapeau dans le temps additionnel.

En fin de compte, il n’y avait pas de véritable humiliation à perdre face à une telle opposition — même par un score aussi énorme.

Après tout, la Norvège est une équipe avec un pedigree à la Coupe du monde féminine, ayant fait tout le chemin pour la gagner en 1995.

Depuis lors, ils ont terminé quatrièmes à deux reprises et n’ont raté le tour à élimination directe qu’une seule fois en six éditions.

Ils revendiquent des noms célèbres comme Hansen et Reiten exerçant leurs métiers de Barcelone à Chelsea, et n’ont même pas eu besoin de faire appel aux blessés Ada Hegerberg – qui a remporté le tout premier Ballon d’Or Féminin en 2018 – dimanche.

Après le sommet de leur victoire sur la Nouvelle-Zélande lors de leur deuxième match à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, les Philippines ont été confrontées à une réalité brutale car elles ont été complètement surclassées par la Norvège dimanche. Photo AP/Abbie Parr

Et finalement, on ne s’est jamais vraiment attendu à ce que les Philippines sortent de la phase de groupes malgré le fait qu’elles se sont donné toutes les chances de le faire.

Au contraire, simplement en remportant un match lors de leur première apparition à la WWC, les Philippines ont déjà dépassé les attentes.

Maintenant, ils doivent se tourner vers l’avenir et s’assurer qu’il ne faudra pas longtemps avant qu’ils honorent à nouveau la plus grande scène que le football ait à offrir.

Même si la victoire sur la Nouvelle-Zélande leur donnera la conviction qu’ils peuvent jouer dans une occasion aussi massive, la défaite humiliante des Norvégiens est un rappel brutal du gouffre de classe qu’ils doivent encore rattraper sur les puissances mondiales.

Alors qu’à court, et même à moyen terme, les Philippines peuvent toujours compter sur des joueurs d’héritage mixte qui ont grandi et appris le jeu dans des pays de football plus établis tels que les États-Unis, l’objectif à long terme devrait encore croître. le sport et produire des talents de l’intérieur du pays.

C’est exactement la même énigme que le football masculin – et le football philippin dans son ensemble – est confronté, dans un pays qui a toujours été plus obsédé par le basket-ball, la boxe et le volley-ball.

Heureusement, les Philippines ont fourni les héroïnes parfaites à de nombreux jeunes enfants pour aspirer à imiter et poursuivre un rêve footballistique.

Dans la victoire comme dans la défaite, les Philippines ont beaucoup à retenir de leurs débuts en Coupe du monde féminine.