Du plastique sur le canapé

“Black Panther: Wakanda Forever” est entré en salles avec une énorme responsabilité: il devait aborder la mort de Chadwick Boseman, la star du premier film “Black Panther”, décédé d’un cancer en août 2020.

Wesley Morris et J Wortham expliquent comment le film offre au public une expérience de chagrin et de deuil collectifs – quelque chose qui ne s’est jamais produit aux États-Unis en réponse aux pertes de 2020. Ils interrogent ce que cela signifie que ce geste de guérison est venu de Marvel et Disney, un empire corporatif qui contrôle d’énormes pans de notre divertissement, et non d’un autre type de leadership.