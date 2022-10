Du pensionnat à la prison, un homme de la Colombie-Britannique a parcouru un long chemin vers la guérison – Kelowna Capital News

Lorsque John Prevost navigue dans sa ville natale sur l’île Cormorant, à un court trajet de la ville de Port McNeill, dans le nord de l’île de Vancouver, un espace vide dans le paysage de rue où se dressait autrefois un bâtiment en brique de quatre étages lui apporte de la joie.

« Dès que le traversier est arrivé à Alert Bay, il y avait le pensionnat et j’étais toujours en colère à l’intérieur.

Prevost, 62 ans, est un survivant du pensionnat indien de St. Michael.

L’installation a été construite par le gouvernement fédéral en 1929 et a été dirigée par l’église anglicane jusqu’à sa fermeture en 1975. Mais elle a dominé la baie pendant près d’un siècle, devenant un sombre rappel des relations coloniales avec les peuples autochtones du Canada.

Lorsque la Nation Namgis a rasé le bâtiment en 2015, la démolition a été marquée par une cérémonie de guérison à laquelle ont assisté des dirigeants des Premières Nations, des dirigeants religieux, des politiciens et d’anciens élèves.

Prévost n’était pas là mais il se souvient de la première fois où cela n’a pas pesé sur son arrivée. Il avait amené quelques amis. “Quand nous sommes arrivés au coin de la rue, j’étais en train de pleurer… ‘regardez, ce n’est pas là’… ça m’a rendu le cœur plus léger.”

L’espace sert de rappel, mais tout comme ce vide, ses souvenirs individuels de l’école et des externats ultérieurs, des foyers d’accueil et des foyers de groupe sont enveloppés dans ce qu’il appelle une panne émotionnelle. De nombreux souvenirs lui sont racontés. Ce dont il se souvient, c’est de la violence et de l’abus d’alcool à la maison. Suivi par des abus et de la violence au pensionnat, à l’externat et en famille d’accueil.

Le studio Saanich de Prevost est maintenant son nid et son endroit sûr, mais Alert Bay est sa maison.

Ce qu’il sait de sa famille et de son enfance est appris de seconde et de troisième main, parfois de la famille d’Alert Bay ou de la famille retrouvée pendant des décennies dans le système carcéral.

Il se souvient avoir été ivre à cinq ans, puis la police est venue et a emmené les cinq plus jeunes garçons, les séparant dans des écoles et des foyers d’accueil.

« J’étais à St. Mike’s au quatrième étage – tout simplement horrible », se souvient Prevost. C’était deux ou trois ans à fouetter, gifler et éviter. Deux de ses frères aînés étaient là et ils s’occupaient de lui du mieux qu’ils pouvaient. Ils l’ont conseillé si quelqu’un disait “viens ici” tu cours.

“J’ai beaucoup couru”

Deux ou trois ans plus tard, il a été déplacé à Vancouver, plus loin de ses racines, dans une vie de foyers d’accueil et de groupe. Peu de temps après, il a commencé sa danse de plusieurs décennies avec l’incarcération.

À 11 ou 12 ans, Prevost se souvient d’avoir eu le courage d’essayer de se protéger. Pour Prevost, la vie en famille d’accueil incluait plus de gifles et d’être jeté dans les escaliers. Il a signalé les abus à son assistant social, disant à l’homme qu’ils le battaient et qu’ils ne le nourrissaient pas. L’assistante sociale croyait les adultes plutôt que l’enfant.

“Dès qu’il est parti, boum, en bas des escaliers”, a déclaré Prevost. « C’est alors que j’ai brûlé leur maison. J’ai jeté tout ce journal qu’ils avaient sur leur table de billard et je l’ai allumé. Je suis parti, je suis retourné dans ma chambre et j’espérais que quelqu’un se réveillerait pour que je ne meure pas avec eux.

Personne n’est mort dans l’incendie.

Prévost a écopé de six mois dans un centre de détention pour mineurs. « Six mois se sont transformés en un an. Je suis devenu un élément du mobilier du système pénitentiaire jusqu’à, je ne sais pas, il y a 10 ans.

Prévost s’y sentait en sécurité. Il a découvert d’autres moyens d’engourdir la douleur de son passé – la cocaïne et l’héroïne parmi eux. « N’importe quoi pour m’empêcher de ne pas me regarder.

Malgré le flou de sa dépendance croissante, il se souvient d’un confort d’être entouré de gens comme lui – des gens qui ressentaient de la colère et de la rage contre le système. C’est aussi là qu’il a rencontré une grande partie de sa famille.

Retiré de chez lui à cinq ans, il a dû se battre pour revenir pour les funérailles de sa mère à l’âge de 11 ans. À 16 ans, le système a transféré Prevost devant un tribunal pour adultes et il s’est retrouvé à la prison d’Oakalla (fermée en 1979) dans le Lower Mainland et assez étonnamment, c’est là qu’il a rencontré son frère Jeff. C’est aussi là qu’un gardien s’est souvenu de son père, jeté en prison pour avoir parlé sa propre langue, se souvient Prevost.

Pendant son incarcération, il a entendu parler des Alcooliques anonymes. La première fois, Prevost était un adolescent cherchant à sortir un peu de sa cellule. “Je suis allé à une réunion et ce vieil homme racontait mon histoire”, a-t-il déclaré. “Nous avons tous des histoires similaires dans notre maladie.”

Les réunions l’aidaient aussi à sortir plus tôt. Alors qu’il n’était pas encore prêt pour la guérison, Prevost a appris qu’un traitement existait et était une option – une option qu’il a finalement poursuivie.

Bien qu’il porte encore les marques de l’usage de drogues par voie intraveineuse, cela fait 20 ans depuis sa dernière surdose. “Je ne devrais pas vivre avec toute la dépendance que j’ai vécue.” De 17 frères et sœurs (deux sœurs sont décédées à la naissance), il reste quatre frères. Les autres sont morts de dépendance, a déclaré Prevost, aucun d’entre eux ne prendrait de traitement à cause de la stigmatisation associée.

Il s’est également tourné vers sa famille il y a environ trois décennies lorsqu’il a commencé à faire beaucoup de griffonnages. Alors qu’il était à Alert Bay pour un traitement, et avec un peu d’appréhension, il a montré les dessins à ses cousins. Ils ont été impressionnés par ses premières tentatives et lui ont offert des conseils et lui ont donné des morceaux de leur propre travail avec le conseil de “copier le nôtre jusqu’à ce que vous trouviez le vôtre”.

“Alors je l’ai fait, pendant deux ou trois ans, j’ai copié les leurs et tout d’un coup j’ai commencé à voir mon propre art”, a déclaré Prevost. Des décennies plus tard, il reste un outil de guérison – apprivoiser les déclencheurs qui se cachent tous les jours.

Maintenant artiste et guérisseur lui-même, Prevost est devenu un pilier dans des lieux conçus pour aider à élever les autres. Il est un bénévole actif chez AVI Health and Community Services et Our Place Society, dirigeant un cercle de guérison et partageant son expérience.

Bien que son travail orne les murs de la région, ce n’est qu’une approche du bien-être. Ce qui s’est avéré le plus utile, et il a hâte d’y participer à nouveau, c’est une retraite pour les survivants des pensionnats.

“Le premier que j’ai fait était écrasant”, a admis Prevost. “Trente-cinq d’entre nous au total, nous avions tous notre armure quand nous y sommes allés pour la première fois. Ils nous ont montré cette pièce où nous allons faire notre guérison.

Trois grands seaux se trouvaient au milieu de la pièce. Il a appris plus tard qu’ils étaient pour les tissus pour leurs larmes.

«Dès le départ, des pleurs incessants – des pleurs incessants. C’est un bon sentiment », a-t-il déclaré. “Cela m’a aidé à avancer. “Si je ne faisais pas ce traitement, je serais avec mes frères ou je serais mort.”

Heureux installé dans son nid de Saanich depuis quatre ans, les murs de Prevost sont couverts d’œuvres d’art – les siennes et celles des autres – et de photos. Une pièce est un portrait créé pour lui par un ami. Fabriqué à partir d’images plus petites, le pensionnat et d’autres périodes sombres dominent le coin inférieur de l’œuvre, s’éclaircissant lentement lorsqu’il traverse le visage et s’étirant dans la luminosité à l’autre coin éloigné. C’est une image qu’il utilise pour aider à expliquer les pensionnats à ceux qui ne comprennent pas. Il a commencé sa vie dans ce coin sombre et travaille chaque jour pour maintenir la lumière.

