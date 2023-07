Du pas de deux au service et à la volée pour l’espoir de Wimbledon Jan Choinski

Le joueur de tennis britannique d’origine allemande Jan Choinski fait ses débuts à Wimbledon lundi, espérant que ses compétences acquises en tant que danseur de ballet l’aideront à se qualifier pour le deuxième tour.

« Ce sera une expérience totalement nouvelle pour moi. Je ne peux pas être plus reconnaissant », a déclaré le compagnon de 27 ans qui a emprunté un chemin inhabituel vers l’événement le plus prestigieux du tennis.

Ses deux parents étaient des danseurs de ballet professionnels.

Sa mère Dominique est née à Singapour, fille d’un officier de marine, avant de déménager pour vivre à Southampton sur la côte sud anglaise.

Elle devient danseuse au Royal Ballet de Londres avant d’intégrer une compagnie en Allemagne où elle rencontre le père polonais de Choinski, Andrzej, également danseur professionnel.

Choinksi a grandi en Allemagne, dans la ville pittoresque de Coblence sur le Rhin.

« J’ai dansé à l’école de ballet de mes parents jusqu’à l’âge de 12 ans », a déclaré Choinski, qui vit toujours en Allemagne.

« Mais je n’ai jamais pensé à devenir danseuse de ballet professionnelle. C’était une façon de me préparer pour le tennis. »

Choinski a représenté l’Allemagne dans ses années juniors, atteignant même les demi-finales du tournoi masculin de l’US Open en 2014.

En tant que junior, il figurait parmi les 20 meilleurs joueurs.

Bien qu’il n’ait jamais vécu au Royaume-Uni, il a toujours eu la nationalité britannique grâce à sa mère.

En 2018, il change d’allégeance.

Bien qu’il ait ensuite eu besoin d’une intervention chirurgicale à la hanche et à l’épaule, ce qui a bloqué sa progression avec son pays d’adoption, Choinski a atteint un sommet en carrière de 167 dans le monde.

C’était suffisant pour lui valoir une wildcard pour Wimbledon cette année.

Cependant, il fait face à une rude épreuve lundi lorsqu’il affronte l’expérimenté Dusan Lajovic.

Le Serbe, classé 52e, a stupéfié Novak Djokovic en route pour remporter le titre de Banja Luka en avril.

Encourager Choinski sera sa mère, son père, qui travaille également comme entraîneur, ainsi que sa petite amie.

« Avoir une mère britannique et jouer le tournoi pour lequel elle vit le plus et l’avoir ici, je suis vraiment reconnaissant pour cela », a-t-il ajouté.

« Il ne reste plus grand-chose de ma famille au Royaume-Uni depuis que mon grand-père est décédé il y a deux ans.

« Mais peut-être que j’aurai plus de soutien la deuxième semaine quand j’atteindrai les quarts de finale ! »

