Du paria à la future reine consort : la rare transformation royale de Camilla

C’est une évolution royale avec peu de précédents, voire aucun.

Et les événements récents ont encore renforcé la stature de Camilla, duchesse de Cornouailles, au sein de la famille royale.

Les observateurs notent depuis longtemps comment elle a progressivement gagné en acceptation auprès d’un public qui ne l’accueillait guère – ou la considérait comme une paria – avant son mariage avec le prince Charles, compte tenu de son implication continue avec lui lors de son mariage finalement condamné avec Diana, Princesse de Galles.

Un important sceau d’approbation royale est venu plus tôt cette année lorsque la reine Elizabeth a déclaré que c’était son “souhait sincère” que Camilla soit connue sous le nom de reine consort le moment venu.

Alors que Camilla marquait un anniversaire marquant il y a quelques jours, une attention supplémentaire a été accordée à elle – avec des couvertures de magazines, un documentaire télévisé au Royaume-Uni et des titres du genre Le Télégraphe : “Alors que la “charmante” Camilla fête ses 75 ans, la longue probation de la future reine consort est enfin terminée.”

“Quoi qu’il en soit, 30 ans après que Charles et Diana ont annoncé la fin de leur mariage et 17 ans depuis que Camilla a épousé le futur roi, le futur rôle de la duchesse de Cornouailles dans la monarchie a été assuré”, a déclaré Chris Ship, rédacteur en chef royal d’ITV. a écrit sur le site Web du réseau .

Le prince Charles et Camilla quittent la chapelle Saint-Georges à Windsor, en Angleterre, le 9 avril 2005, après la bénédiction à l’église de leur cérémonie de mariage civil. (Alastair Grant/Associated Press)

Tina Brown, chroniqueuse royale de longue date et auteur du livre récemment publié Les papiers du palaisdit que la déclaration de la reine plus tôt cette année concernant le futur titre de Camilla était astucieuse.

“Elle a fait cela vraiment comme une sorte de planification successorale”, a récemment déclaré Brown à Andrew Chang de la CBC. “Elle a fait ça en disant: ‘Charles, laisse-moi enlever ça de la table [as] une controverse lorsque vous prenez le relais. Je vais maintenant l’annoncer comme reine, car une fois qu’elle aura ma bénédiction, vous savez, vous ne verrez pas beaucoup de protestations à ce sujet. “”

Brown se considère comme une “grande fan” de Camilla.

“Parlez de piliers, parlez de stoïque. Et c’est vraiment ce que la reine reconnaissait quand elle a dit qu’elle pourrait être reine à venir.”

La reine a vu que Camilla avait été “absolument favorable” et loyale pendant son mariage avec Charles, a déclaré Brown.

“Elle a accompli tous les devoirs royaux qu’elle était tenue d’accomplir avec grâce et charme.”

REGARDER | Tina Brown sur Camilla : Comment Camilla s’est adaptée à son rôle L’auteur Tina Brown dit que la duchesse de Cornouailles a rempli toutes ses fonctions royales avec “grâce et charme”.

Brown considère que Camilla s’est adaptée à son rôle “avec le genre de facilité que je n’ai pas vraiment vue depuis la reine mère, en fait”.

“Je veux dire, Camilla est une personne naturellement charmante, chaleureuse et stoïque, ce sont des qualités dont vous avez besoin si vous voulez jouer ce rôle assez frustrant, franchement.”

Les historiens voient quelques précédents pour ce que Camilla a fait en ce qui concerne son changement de stature royale, et ils remontent loin dans le temps.

Un exemple, à partir des années 1300, est John of Gaunt, le duc de Lancastre et troisième fils d’Edouard III. Son troisième mariage était avec sa maîtresse, Katherine Swynford.

Et Henry VIII a poursuivi Anne Boleyn alors qu’il était encore marié à Catherine d’Aragon dans les années 1520, bien qu’il ne soit pas clair si Anne avait une relation physique avec lui avant qu’elle ne soit sûre qu’il l’épouserait.

Bien que la stature changeante de Camilla ait été progressive, elle a également été le résultat de mouvements de relations publiques délibérés et stratégiques pour gérer la façon dont elle a émergé aux yeux du public.

Le prince Charles et Camilla Parker Bowles quittent l’hôtel Ritz de Londres le 28 janvier 1999, la première fois que le couple est apparu ensemble en public. (Alastair Grant/Associated Press)

Marc Boland, un gourou des relations publiques né à Toronto et qui a été secrétaire privé adjoint de Charles de 1997 à 2002, est largement considéré comme à l’origine des premières années de la transformation.

Tout cela ne veut pas dire que toute controverse et examen minutieux de Camilla ont maintenant disparu. Dans les sondages d’opinion, les autres membres de la famille la surclassaient régulièrement en popularité. Et les lecteurs de Fascinator écrivent régulièrement avec des commentaires, positifs et négatifs.

Les observateurs ont noté que Camilla a bénéficié de ses propres actions, gardant le silence et continuant, disant peu ou rien publiquement, peu importe le vitriol ou la controverse qui aurait pu être dirigée contre elle.

Elle a fait allusion à l’attention qu’elle a reçue au fil des ans en une interview récemment avec British Vogue.

“Ce n’est pas facile”, a-t-elle déclaré. “J’ai été scruté pendant si longtemps qu’il faut juste trouver un moyen de vivre avec. Personne n’aime être regardé tout le temps et, vous savez, critiqué et….” dit-elle en s’interrompant.

“Mais je pense qu’à la fin, je m’élève en quelque sorte au-dessus de ça et je continue. Il faut continuer à vivre.”

Cette poursuite de la vie l’a également amenée à poursuivre plusieurs intérêts caritatifs, notamment l’alphabétisation et l’aide aux survivants de violence domestique.

Camilla pose pour un portrait officiel à l’occasion de son 75e anniversaire chez elle dans le Wiltshire, en Angleterre. (Chris Jackson/Clarence House/Reuters)

Même s’il y a eu une transformation pour Camilla, les observateurs ont également noté qu’elle semble avoir eu un effet sur Charles.

“Charles a été transformé par son mariage avec Camilla”, a déclaré Brown à Chang.

“C’était un homme très malheureux. Et ça se voyait. Et maintenant, c’est un homme totalement satisfait et il est devenu tellement plus bénin, vous savez, tellement plus détendu. Il adore être grand-père, et ça se voit.”

Il parle également chaleureusement de Camilla dans ses propres discours publics – pas plus tard que la semaine dernière, il a partagé une anecdote avec les auditeurs de Cornwall, la présentant en disant: “Ma femme chérie et moi nous souvenons bien….”

Malgré toute l’attention du public sur Camilla dans les jours qui ont précédé son 75e anniversaire le 17 juillet, toutes les indications suggèrent qu’il y aurait eu un marquage discret du jalon.

Dans l’interview avec British Vogue, elle a parlé d’une journée simple : “Je vais la passer avec ma famille et quelques amis.”

Voir plus de Prince George

Le prince George est montré sur une photo prise par sa mère, Kate, duchesse de Cambridge, pour marquer son neuvième anniversaire, le 23 juillet. (Duchesse de Cambridge/Associated Press)

Le prince George a eu neuf ans vendredi. Comme c’est devenu une coutume familiale, l’occasion a été marquée par la publication d’une autre photo du troisième en lice pour le trône prise par sa mère, Kate, duchesse de Cambridge.

Kate prend des photos d’anniversaire de ses enfants depuis plusieurs années, et elle a élargi ses sujets lorsqu’elle a pris la photo de Camilla, duchesse de Cornouailles, qui est devenue la récente couverture du magazine Country Life.

Alors que les photos de famille de George ne sont pas nouvelles, d’autres photos récentes de lui l’ont été, car il a été vu plus souvent en public avec ses parents.

Plus récemment, il était dans la loge royale avec le prince William et Kate lors de la finale de tennis masculin à Wimbledon. Il a également été vu lors d’événements marquant le jubilé de platine de la reine le mois dernier.

Le prince George et le prince William sont assis dans la loge royale avant la finale du simple messieurs aux championnats de tennis de Wimbledon à Londres le 10 juillet. (Kirsty Wigglesworth/Associated Press)

Ces apparitions surviennent alors qu’il semble y avoir un effort concerté de la part de la Maison de Windsor pour attirer l’attention sur les membres de la famille royale et ceux qui sont en ligne directe de succession.

Bien qu’il n’y ait peut-être pas beaucoup d’apparitions publiques au cours de l’été, attendez-vous à une attention renouvelée après les vacances, quand on s’attend à ce que George, avec sa sœur, la princesse Charlotte, et son frère, le prince Louis, commencent à fréquenter une nouvelle école à l’ouest de Londres. .

Une apparition publique rare – puis en Écosse

La reine Elizabeth regarde lors d’une visite pour inaugurer officiellement le nouveau bâtiment du Thames Hospice à Maidenhead, en Angleterre, le 15 juillet. (Kirsty O’Connor/Associated Press)

Ces derniers mois, les visites publiques et les apparitions de la reine Elizabeth ont été rares, en particulier à la lumière des problèmes de mobilité qui se sont développés pour le monarque de 96 ans.

C’est donc devenu plus notable lorsqu’elle est en déplacement, comme cela s’est produit l’autre jour.

Les gros titres n’ont pas tardé à l’appeler un “visite surprise” lorsqu’elle a voyagé de chez elle au château de Windsor pour ouvrir officiellement un hospice qui fournit des soins palliatifs et de fin de vie dans la ville voisine de Maidenhead.

Elizabeth semblait en bonne forme et a fait une remarque rapide lorsqu’un téléphone portable a explosé pendant la visite, notant: “Typique, un téléphone s’éteint immédiatement”, a rapporté la BBC.

Pour un patient recevant des soins de relève à l’hospice, l’opportunité de rencontrer la reine était émouvante. “C’est un souvenir que je chérirai”, a déclaré Pat White à la BBC.

La reine Elizabeth rencontre la patiente Pat White lors de sa visite au Thames Hospice le 15 juillet. (Kirsty O’Connor/Associated Press)

Alors que la reine a peut-être eu moins d’engagements publics ces derniers temps – le palais de Buckingham a déclaré vendredi que le prince Charles la représenterait lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux du Commonwealth à Birmingham, en Angleterre, le 28 juillet – une activité annuelle s’est poursuivie pour elle la semaine dernière, comme elle s’est rendue en Écosse pour son séjour d’été régulier au château de Balmoral.

Mais il peut y avoir une ride inhabituelle dans le séjour dans les Highlands, qui se poursuit généralement jusqu’à la fin septembre ou au début octobre.

Les médias britanniques ont spéculé sur ce qui pourrait arriver lorsque le Royaume-Uni aura un nouveau Premier ministre le 5 septembre, et comment le sortant, Boris Johnson, pourrait officiellement remettre sa démission à la reine de Balmoral. Cela pourrait compenser la nécessité pour la reine de faire un voyage rapide vers le sud pour recevoir la démission comme elle le fait généralement lors de telles transitions.

Royalement citable

“Comme j’ai essayé de l’indiquer pendant un certain temps, la crise climatique est vraiment une véritable urgence et y faire face est tout à fait essentiel – pour Cornwall, le pays et le reste du monde.”

– Le prince Charles, qui est également duc de Cornouailles, lors de sa visite annuelle là-bas, qui se déroulait alors que “nous étouffons tous sous les températures record alarmantes d’aujourd’hui à travers la Grande-Bretagne et l’Europe”.

Le prince Charles discute avec des gens à Trefranck Farm près de Launceston à Cornwall mardi. (Andrew Matthews/Getty Images)

Lectures et montres royales

REGARDER | Les observateurs royaux sur le type de monarque que pourrait être le prince Charles : Prince Charles: un roi en attente Alors que la reine commence à s’éloigner des projecteurs, Andrew Chang du National s’entretient avec des correspondants royaux qui ont observé le prince Charles pendant des années pour savoir quel genre de roi nous pouvons nous attendre à ce qu’il devienne.

