Du pain cuit au four? Cet homme a construit une Tesla entière dans son garage pendant la quarantaine Covid-19

La pandémie de coronavirus en cours a certainement renversé l’ordre mondial, mais entre la période de test, elle a également montré comment la persévérance humaine peut surmonter et atteindre vos objectifs. Alors que la majorité des gens passaient le temps à faire défiler leurs ordinateurs portables et appareils mobiles, d’autres se sont mis à la pâtisserie et à d’autres loisirs pendant la période de quarantaine et de verrouillage. Entre tout cela, une personne a fait monter les enchères en assemblant une toute nouvelle supercar électrique à partir de composants aléatoires dans son garage!

Au cours de la dernière décennie, les véhicules électriques sont devenus populaires. Ils sont passés de nouveautés axées sur l’environnement à être actuellement proposés dans tous les secteurs du sport automobile automobile. Les véhicules électriques (EV) sont désormais disponibles en deux, trois et quatre roues, qui vont des wagons familiaux, des fourgonnettes, des berlines, aux camionnettes, aux grandes plates-formes commerciales et aux voitures de sport.

La réalisation a fait surface en ligne lorsqu’un critique technique a partagé une vidéo sur le DIY EV sur sa chaîne YouTube. L’utilisateur du site d’hébergement vidéo nommé ‘JerryRigEverything’ a partagé une vidéo sur sa chaîne qui montrait la vitrine d’un autre utilisateur ‘Electric SuperCar’ et parlait de son nouvel EV.

La vidéo d’un peu plus de 12 minutes commence avec l’utilisateur / constructeur non-conformiste expliquant la voiture et la caméra qui les suit dans le véhicule et le garage. À première vue, la voiture ressemble à un modèle d’essai d’une voiture de F1 avec un câblage soigné, un châssis et un cadre de carrosserie exosquelette, des sièges baquets de course avec ceintures de sécurité et un tas d’autres composants répartis sur quatre roues.

Plus loin dans la vidéo, il continue à montrer comment il a reconstitué un moteur d’une voiture Tesla détruite et des batteries LG Chem. Sa voiture est alimentée par 12 modules de batterie, essentiellement six dans chaque pack et il les a soigneusement empilés dans deux packs qui distribuent environ 400 volts d’énergie. Il a également mentionné que l’un des éléments les plus difficiles était de trouver un «contrôleur» pour le moteur Tesla. Le contrôleur envoie des signaux au moteur pour le réguler et lui dire comment fonctionner. À l’heure actuelle, très peu d’entreprises sur le marché en proposent une adaptée à Tesla. Étonnamment, même en utilisant des composants aléatoires, l’engin EV pèse beaucoup plus léger qu’une Tesla réelle! Les batteries constituent l’essentiel du poids, tandis que le cadre et les autres pièces ne pèsent pas beaucoup.

Le duo discute et montre d’autres composants utilisés pour construire l’EV. Cependant, la meilleure partie de la vidéo est à la fin. Ils déploient l’EV pour le tester pour de vrai et cela ne déçoit pas. Ils conduisent dans un quartier inconnu, puis entrent dans un parking pour le tester davantage.

La supercar électrique était impressionnante car elle pouvait accélérer de 0 à 60 en seulement 2,3 secondes. Cependant, l’unité de bricolage n’est pas encore prête pour la route. Il existe plusieurs fonctionnalités comme le contrôle de traction, sans cela, la voiture qui peut dépasser facilement 60 mph et atteindre des vitesses beaucoup plus élevées sera en vol en un rien de temps. La voiture est également sans pare-brise, portes, fenêtres et autres caractéristiques de base d’une voiture particulière.

Après un bref test à l’extérieur, la vidéo revient à l’intérieur du garage où elle montre un panneau extérieur / corps de l’EV qui n’a pas encore été fini. L’unité moulée en fibre de verre est également assez impressionnante avec peu de détails similaires à une supercar.