Du nouveau cette semaine pour divertir vos yeux et vos oreilles

Voici une collection organisée par les journalistes de divertissement de l’Associated Press de ce qui arrive à la télévision, aux services de streaming et aux plateformes de musique et de jeux vidéo cette semaine.

FILMS

– Dans “Je ne t’ai pas vu là-bas”, le cinéaste Reid Davenport capture sa perspective de naviguer dans le monde en fauteuil roulant en tant qu’homme handicapé atteint de paralysie cérébrale. Le film, qui sera présenté lundi dans le cadre de “POV” de PBS, est un portrait des défis auxquels de nombreuses personnes handicapées sont confrontées et de leur lutte souvent invisible. (Dans une scène, Davenport est coincé dans un avion après l’atterrissage.) Mais c’est aussi l’œuvre d’un cinéaste très observateur, avec un œil pour la beauté et un point de vue poétique unique. Davenport a tourné ce film autobiographique en grande partie avec une caméra portative et, parfois, avec une fixée à son fauteuil roulant. L’année dernière, le film lui avait valu le prix de la réalisation de documentaires au Sundance Film Festival.

— Le titre de « Riotsville, USA » de Sierra Pettengill fait référence à une fausse ville que l’armée américaine a créée dans les années 1960 pour organiser des exercices imitant la réponse de la police et de l’armée aux émeutes. Les exercices, organisés devant des vitrines en carton, ont contribué à créer un livre de jeu violent pour contrôler les troubles sociaux de l’époque. “Une porte s’est ouverte à la fin des années 60”, lit Charlene Modeste dans une narration écrite par l’essayiste Tobi Haslett. “Et quelqu’un, quelque chose, a surgi et l’a claqué.” En utilisant des images d’archives de ces exercices, “Riotsville, USA”, qui fait ses débuts jeudi sur Hulu, examine avec lassitude la militarisation des forces de police.

– La série mensuelle de projections virtuelles gratuites de classiques restaurés de Martin Scorsese se poursuit lundi, avec l’épopée texane “Giant” (1956) de George Stevens, avec Elizabeth Taylor, Rock Hudson et James Dean. Une projection en direct, commentée, débutera à 19 h HAE.

— Jake Coyle

MUSIQUE

– Le quatrième album studio de l’auteur-compositeur-interprète de country alternatif Margo Price, “Strays”, comprend le single “Change of Heart”, avec les paroles, “Si vous vous cassez les deux jambes / Ne venez pas courir tome.” L’album contient des contributions de Sharon Van Etten, Lucius et Mike Campbell, ainsi que le morceau précédemment sorti “Been to the Mountain”. Dans “Lydia”, Price illustre les conflits internes et le doute d’une femme en difficulté qui se retrouve enceinte et incapable d’élever un enfant. L’album sort vendredi. Vous voulez plus de prix ? Découvrez ses nouveaux mémoires, “Maybe We’ll Make It”, qui retrace ses premières années en tant qu’artiste à Nashville.

— “J’ai des tendances gothic babe/I always choose the dark”, chante la jeune auteure-compositrice-interprète Julia Wolf. Son premier long métrage “Good Thing We Stayed” devrait sortir vendredi et un point culminant est le charmant “Gothic Babe Tendencies” mettant en vedette Blackbear. Le loup élevé à Long Island se penche également sur son côté sombre avec le single doux et intelligent “Dracula” et les paroles, “Je t’appelle Dracula / Parce que la plupart d’entre vous ne peuvent même pas se regarder dans le miroir.” Mais elle peut aussi être effrontée, comme avec son hymne ensoleillé “Get Off My”.

— Marc Kennedy

TÉLÉVISION

– L’équipe derrière les docu-séries HBO nominées aux Emmy Awards “McMillions” est sortie avec une nouvelle série d’enquête intitulée “Gold, Lies & Videotape”. Il s’agit d’une famille qui prétend que ses ancêtres ont découvert une fortune en lingots d’or, bijoux et pièces cachés dans une grotte du Nouveau-Mexique, qui vaut maintenant des milliards. Avant qu’ils ne puissent l’enlever, un accident a barricadé l’entrée. Le terrain a ensuite été bloqué par le gouvernement pour un usage militaire. Un homme fait pression depuis des décennies pour obtenir ce qu’il croit appartenir à sa famille, parce que les trouve les gardiens, tandis que d’autres se demandent si le trésor n’est qu’un mythe. “Gold, Lies & Videotape” plonge dans cette histoire en six parties qui fait ses débuts vendredi sur Discovery Channel et Discovery +. La série présente des images du trésor ainsi que des images d’archives et des interviews d’aujourd’hui.

– Andie MacDowell et Chyler Leigh (anciennement de “Grey’s Anatomy”) co-vedette dans un nouveau drame intitulé “The Way Home”. Le couple joue une mère et une fille séparées qui n’ont pas parlé depuis des décennies jusqu’à ce que la fille adolescente du personnage de Leigh, jouée par Sadie Laflamme-Snow, les réunisse pour la première fois en 20 ans pour, espérons-le, réparer ce qui est cassé. La série de 10 épisodes débute dimanche sur Hallmark Channel.

—Alicia Rancilio

JEUX VIDÉO

— La série manga/anime “One Piece” a créé des dizaines de jeux au cours des 25 dernières années, bien qu’elle ne soit pas devenue aussi populaire en Amérique que “Dragon Ball Z” ou “Yu-Gi-Oh”. Pourtant, Bandai Namco espère attirer les fans de la franchise, ainsi que les aficionados des jeux de rôle japonais, avec One Piece Odyssey. Monkey D. Luffy, l’aspirant roi des pirates, et son équipage au chapeau de paille sont abandonnés sur une île mystérieuse et doivent trouver comment rendre leur navire, le Thousand Sunny, à nouveau en état de naviguer. L’éditeur dit que le cerveau de “One Piece” Eiichiro Oda a contribué à l’intrigue, aux nouveaux personnages et aux nouveaux monstres de cette aventure, et vous pouvez monter à bord vendredi sur PlayStation 5 et 4, Xbox X/S ou PC.

— Lou Kesten

Films et TVPop Musique