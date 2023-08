Du Nigéria avec amour pour le football: les Raiders célèbrent le premier limogeage de David Agoha

INGLEWOOD, Californie – Ils ont probablement entendu David Agoha crier au Nigeria.

« J’étais tellement excité », a déclaré Agoha. « Je criais si fort que j’ai eu la tête qui tourne. »

L’ailier défensif des Raiders de Las Vegas a traversé la ligne de mêlée tard dans le match de pré-saison de samedi soir et a limogé le quart-arrière des Rams de Los Angeles Brett Rypien. Ce fut tout un moment pour un joueur qui vient d’apprendre à jouer au football il y a deux ans et qui a une place supplémentaire sur la liste des Raiders grâce au programme International Player Pathway de la NFL.

« Venant d’Afrique, commencer (la NFL) cette année, obtenir un sac est une telle bénédiction », a déclaré Agoha. « Je ne peux même pas l’expliquer. »

Une autre semaine. Encore un premier venu. Un autre sac. 💥 David Ebuka Agoha 🇳🇬 annonce son arrivée 💪🏾 C’est ce qu’ils veulent dire quand ils disent #NaijaNoDeyCarryLast 🙌🏾 #IPP #RaiderNation pic.twitter.com/MLAOA4SWW7 – NFL Afrique (@NFLAfrica) 20 août 2023

Le lanceur de passes de 6 pieds 5 pouces et 245 livres est l’un des six joueurs nigérians et l’un des huit joueurs en tout à être sélectionnés pour le programme cette saison. Les joueurs resteront avec leurs équipes jusqu’à la fin du camp d’entraînement, puis pourront être ajoutés à la liste active ou ajoutés en tant que membre supplémentaire de l’équipe d’entraînement et rester avec l’équipe toute la saison.

Agoha a découvert le football quand il était enfant et a vu le film « The Longest Yard » avec Burt Reynolds. Il a essayé le football, la boxe et le basket-ball avant que le football ne le trouve enfin.

Et puis samedi soir, son sac et la célébration de ses coéquipiers étaient… comme un film.

« Ils m’ont tellement aimé quand j’ai été limogé », a déclaré Agoha, rayonnant. «Toute la ligne de touche est venue vers moi et a célébré. L’amour était juste fou.

Le joueur le plus bruyant était le chef d’équipe et fou Maxx Crosby.

« Avoir un gars comme Maxx, qui joue à ce niveau, donne envie d’être à ce niveau », a déclaré Agoha. « Cela me pousse tous les jours parce que je vois à quel point il est bon. C’est comme ça que je veux être.

Le sac et la célébration ont été une excellente façon de couronner une semaine productive pour les Raiders, qui ont eu deux entraînements conjoints avec les Rams avant de les battre 34-17 lors du match de pré-saison samedi.

« C’est vraiment cool », a déclaré l’entraîneur Josh McDaniels. « Pour lui, son premier sac, puis la réponse de l’équipe. Cela en dit long sur David et sur le genre d’enfant qu’il est. J’étais vraiment content de le voir faire ça. »

Lorsqu’on lui a demandé si les Nigérians suivaient ses progrès, Agoha a souri et a répondu: « Ils le font maintenant. »

« Après ce sac, ils regardent maintenant », a-t-il ajouté. « J’ai déjà 100 messages sur mon Instagram. »

Il avait déjà regardé plusieurs fois le point culminant de son sac entre la fin du match et la sortie des vestiaires pour le bus de l’équipe vers l’aéroport.

« Je regarde et ça et je me dis: » Merde, c’est moi? « , A déclaré Agoha. « Il n’y a pas de mots pour l’expliquer. »

Il a toujours été un grand enfant, a déclaré Agoha, et les gens lui disaient qu’il devrait jouer au football ou au rugby.

« Mais il n’y avait ni football ni rugby en Afrique », a-t-il déclaré.

Ainsi, après le football et la boxe, Agoha a essayé le basket pendant COVID-19.

Il a joué pour les Invaders of Ado Ekiti dans la Premier Basketball League du Nigeria, puis on lui a dit qu’il devrait jouer au football une fois de plus. Mais cette fois, c’était l’Uprise Academy de l’ancien ailier défensif des Giants de New York, Osi Umenyiora.

Agoha a déclaré que c’était « le coup de foudre » avec le football, et après avoir appris les bases, il est parti pour un camp de la NFL Afrique au Ghana l’année dernière.

Il pense qu’il a fait ses plus grands progrès dans ce camp d’entraînement en arrêtant la course.

« Parce que quand je suis arrivé, je n’ai pas vraiment joué la course comme ça », a-t-il déclaré. «Ils voulaient juste que je me précipite. Mais je suis devenu si bon au jeu de course et aux blocs de farce.

Il prévoit de continuer à travailler dur dans son nouveau travail, et un jour il pourrait être le deuxième joueur des Raiders à passer du programme Pathway à une liste active, rejoignant l’arrière allemand Jakob Johnson.

« La situation de David est un peu différente », a déclaré Johnson le mois dernier. « Il est venu directement du Nigeria, n’a jamais joué au football auparavant. Mais j’ai eu la chance de le rencontrer déjà au printemps et de lui parler un peu là-bas.

«Et puis maintenant, en le regardant grandir tout au long (entraînements hors saison) et où il en est maintenant, il travaille définitivement tous les jours et vient travailler avec le bon état d’esprit. Lorsque vous débutez dans le football, vous n’avez qu’à continuer à le couper. Et finalement, le barrage se rompra, donc il est sur la bonne voie.

Agoha, 22 ans, a maintenant un sac et il s’amuse comme jamais.

« C’est tout ce que j’imaginais et plus encore », a déclaré Agoha. « L’atmosphère et tout est tellement électrique. C’est juste fou.

« Je suis encore sous le choc. »

(Photo de David Agoha célébrant son limogeage : Tony Ding / Icon Sportswire via Getty Images)