Du médecin de la classe moyenne au plus recherché au monde : qui était Ayman al-Zawahiri ? | Nouvelles du monde

Une force clé derrière les attentats du 11 septembre 2001 contre les États-Unis, Ayman al-Zawahiri a passé une grande partie des deux dernières décennies avec une prime de 25 millions de dollars sur sa tête.

Le médecin égyptien à lunettes a été le chef d’Al-Qaïda pendant la seconde moitié de cette période. Mais il est peut-être mieux connu pour son rôle précédent de numéro 2 d’Oussama ben Laden, le fondateur charismatique de l’une des organisations terroristes les plus notoires et les plus barbares au monde.

Ce n’est qu’après la mort de Ben Laden lors d’un raid des forces spéciales américaines au Pakistan en 2011 que Zawahiri a pris la tête du groupe, bien qu’il n’ait pas la même capacité que son ami proche et allié à inspirer des partisans.

Al-Qaïda, sous sa direction, a eu du mal à avoir beaucoup d’impact, d’autant plus que ses dirigeants survivants étaient en fuite ou se cachaient des forces antiterroristes américaines, britanniques et occidentales, tandis que des groupes extrémistes islamistes rivaux émergeaient, notamment l’État islamique ou ISIS. , avec une approche plus avisée des médias sociaux et attirant davantage de recrues.

Pourtant, Zawahiri, 71 ans, est resté – jusqu’au week-end – le militant islamiste le plus notoire à avoir échappé à la mort ou à la capture depuis que le président américain George Bush a lancé sa soi-disant “guerre contre le terrorisme” à la suite du carnage des avions de ligne d’Al-Qaïda à Washington et à New York.

Ça veut dire sa mort dans une frappe de drone de la CIA à Kaboul sera considéré comme un moment extrêmement important pour les milliers d’espions et de membres des forces spéciales américains et britanniques qui n’ont jamais cessé de le rechercher dans le cadre de leur mission de perturber et de dégrader al-Qaïda et d’empêcher le groupe de représenter à nouveau une menace internationale.

“Ils n’oublient jamais”, a déclaré le président américain Joe Biden dans un discours à la nation lundi soir, confirmant la nouvelle de la mort de Zawahiri. Il a également révélé que le chef terroriste avait déménagé au « centre-ville de Kaboul » pour retrouver sa famille.

Ayman al-Zawahiri, à droite, avec Oussama ben Laden sur une image apparue en novembre 2001



“Une éducation confortable”

Une décision aussi risquée contraste fortement avec les années que Zawahiri a passées à prendre toutes les mesures possibles pour dissimuler son emplacement – ​​ce qu’il est largement considéré comme ayant réalisé dans la région tribale éloignée du Pakistan bordant l’Afghanistan.

Cela pourrait même indiquer qu’une décision extrêmement controversée des États-Unis de retirer ses forces d’Afghanistan face à la résurgence des talibans il y a un an a créé par inadvertance les conditions pour attirer Zawahiri hors de l’ombre. Les talibans entretiennent depuis longtemps une relation étroite avec al-Qaïda malgré la promesse de rompre les liens dans le cadre de l’accord de retrait américain.

Sa disparition lors d’une frappe secrète de drones en Afghanistan est loin des débuts confortables de Zawahiri.

Il est né dans une famille de la classe moyenne de la banlieue de Maadi au Caire le 19 juin 1951. Le père de Zawahiri était professeur de pharmacologie.

En tant qu’étudiant doué sur le plan académique, le jeune Zawahiri a choisi de faire des études de médecine à l’Université du Caire. Mais il était aussi politiquement actif, avec des opinions de plus en plus extrêmes contre le gouvernement égyptien. Il a fondé le Jihad Group avec un certain nombre de partisans.

Homme de famille également, Zawahiri a épousé une femme appelée Azza Nowair et le couple a eu six enfants – un fils et cinq filles.

Rencontrer Oussama ben Laden

Il a ouvert un cabinet médical mais a commencé à s’impliquer dans la visite de camps de réfugiés le long de la frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan, selon un profil sur Zawahiri par le Washington Post.

Zawahiri a utilisé sa formation médicale pour soigner les blessures des combattants moudjahidines afghans qui s’opposaient au gouvernement afghan alors soutenu par les Soviétiques.

C’est à cette époque qu’il aurait rencontré pour la première fois Oussama ben Laden, d’origine saoudienne.

Les troubles en Égypte après la mort du président égyptien de l’époque en 1981 ont vu Zawahiri arrêté et détenu pendant trois ans. Pendant ce temps, il a dit qu’il avait été torturé.

Après sa libération, il a de nouveau rencontré Ben Laden et est effectivement devenu son médecin personnel ainsi qu’un allié de plus en plus fiable. Une affiche recherchée du FBI offrant une prime pouvant atteindre 25 millions de dollars (20,4 millions de livres sterling) pour des informations sur sa localisation a déclaré que Zawahiri était passé par un certain nombre d’alias, notamment The Doctor et The Teacher.

On pense que Zawahiri, décrit comme un penseur plutôt qu’un combattant, a passé une grande partie des années 1990 à voyager à travers le monde, notamment aux États-Unis, en Bulgarie, au Danemark et en Suède, en utilisant de faux passeports, à la recherche de nouvelles sources de financement.

En 1997, il s’était installé dans la ville de Jalalabad, dans le sud de l’Afghanistan. L’année suivante, son groupe militant a fusionné avec le groupe al-Qaïda plus prospère de Ben Laden – qui signifie « la base » en arabe.

Zawahiri est crédité d’avoir aidé à superviser la planification des attentats du 11 septembre ainsi que d’autres atrocités d’Al-Qaïda. Il a également rapporté avoir lancé une tentative ratée du groupe pour acquérir des armes biologiques et nucléaires avant qu’ils ne soient forcés de fuir lors de l’invasion de l’Afghanistan menée par les États-Unis.

En tant qu’adjoint de Ben Laden, même lorsqu’il se cachait, Zawahiri est apparu sur de nombreuses vidéos téléchargées sur des sites Web sympathisants d’Al-Qaïda, débitant ses opinions terroristes.

Après la mort de son patron, cependant, et avec des frictions dans les propres rangs d’Al-Qaïda ainsi que parmi d’autres groupes extrémistes islamistes, Zawahiri a adopté un profil plus bas, avec beaucoup moins d’apparitions.

Pourtant, il est resté une cible aussi élevée que jamais pour les forces antiterroristes américaines.