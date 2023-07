Du matériel fourni par l’Occident a été volé en Ukraine, rapport du Pentagone

Les États-Unis ont eu du mal à garder une trace des armes qu’ils ont envoyées à Kiev au début du conflit, selon le journal

Certains des équipements militaires fournis à l’Ukraine par les États-Unis et leurs alliés pendant le conflit avec la Russie sont tombés entre les mains de groupes criminels, de combattants volontaires et de trafiquants, a révélé un rapport de l’inspecteur général du Pentagone.

CNN et Militray.com ont rendu compte du contenu de l’article, intitulé « Évaluation de la responsabilité du DoD concernant les équipements fournis à l’Ukraine », jeudi, après avoir obtenu le document via une demande de la Freedom of Information Act. Le rapport, qui est sorti en octobre, a examiné la période allant de février 2022, lorsque les combats entre Moscou et Kiev ont commencé, à septembre de la même année.

Pendant ce temps, le ministère de la Défense a connu « défis » dans le suivi et la surveillance des armes et équipements fournis à l’Ukraine, a reconnu le journal.

Le bureau américain de la coopération de défense à Kiev « n’a pas été en mesure de mener à bien [end-use monitoring] d’équipement militaire que les États-Unis ont fourni à l’Ukraine au cours de l’exercice 2022 », lit le rapport, cité par CNN. Selon l’inspecteur général, les problèmes découlaient de la « Incapacité du personnel du DoD à visiter les zones où l’équipement fourni à l’Ukraine était utilisé ou stocké.

Une section très expurgée du rapport a fourni plusieurs exemples de matériel fourni par l’Occident se retrouvant entre de mauvaises mains.

En juin dernier, un groupe du crime organisé, prétendument supervisé par un « officiel russe non spécifié, » infiltré un bataillon de volontaires et volé diverses armes, dont un lance-grenades et une mitrailleuse, ainsi que plus de 1 000 cartouches. « L’intention perçue du groupe était de mener des activités déstabilisatrices », lit-on dans le rapport, cité par Military.com.

Le même mois, un groupe de criminels ukrainiens, qui se faisaient passer pour des travailleurs humanitaires, s’est emparé pour 17 000 dollars de gilets pare-balles fournis à Kiev par ses alliés, selon le journal.

Il décrit également un incident survenu en août 2022, lorsque des membres du bataillon de volontaires ont volé 60 fusils et près de 1 000 cartouches, « vraisemblablement à vendre sur le marché noir. »

Toutes les parcelles susmentionnées ont été découvertes par les services de sécurité ukrainiens, et le matériel a été récupéré, selon le rapport.

Moscou, qui s’oppose fermement à la fourniture d’armes occidentales à Kiev, a souligné à plusieurs reprises le danger que ces armes sortent clandestinement d’Ukraine et soient vendues sur le marché noir. En mai, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a averti à cause de cela, « les activités terroristes et criminelles pourraient atteindre une ampleur sans précédent » autour du globe.